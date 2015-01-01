В Африке началось извержение Ньирагонго, одного из самых опасных вулканов

Извержение вулкана НьирагонгоЖители африканской республики Конго в панике бегут из своих домов, потому что на их родине начал извергаться вулкан Ньирагонго. Он считается одним из самых опасных вулканов в мире, потому что извергающаяся лава очень жидкая и может двигаться со скоростью до 100 километров в час. Из-за этого свойства, в 2002 году под потоками лавы погибло 250 человек, а без крыши над головой остались целых 120 тысяч человек. На данный момент, попавшие в беду люди убегают в сторону соседней Руанды и в их руках есть только документы, постельное белье и другие самые необходимые вещи. Мы часто рассказываем про сильные извержения вулканов и, к большому счастью, эти события почти всегда обходятся без жертв. Однако, извержение Ньирагонго — это далеко не шутки и люди действительно находятся в большой опасности. В рамках данной статьи мы разберемся, какими еще особенностями обладает вулкан, какая опасность угрожает людям и как они могут избежать гибели.Особенности вулкана НьирагонгоВулкан Ньирагонго расположен на границе между Конго и Руандой, в горах Вирунга, недалеко от африканского города Гома с численностью населения около 3,5 тысяч человек. Как можно понять, этот вулкан гигантский — его высота достигает 3470 метров. Главный кратер вулкана имеет 250-метровую глубину, а его ширина равна 2 километрам. В кратере находится озеро бурлящей лавы, которое вот уже несколько лет активно и даже не собирается затухать. Чрезвычайная жидкость лавы объясняется его необычным составом: в нем очень мало силикатов, которые обычно и придают вязкость. Так как склон горы очень крутой, потоки лавы могут стекать со скоростью до 100 километров в час. В этом и заключается главная опасность Ньирагонго.Фотография с места событийС 1882 года вулкан Ньирагонго извергался 34 раза. Одно из самых крупных извержений произошло в 1977 году, когда от огненных потоков погибло несколько сотен человек. Еще одно извержение произошло в 2002 году — тогда количество жертв перевалило за 250 человек. И речь идет только о смертях, без учета тех людей, которые из-за возникших пожаров лишились своего жилья.Красное небо в АфрикеИзвержение вулкана Ньирагонго в 2021 годуНовое извержение Ньирагонго было зафиксировано 22 мая. Представители парка Вирунга считают, что нынешнее событие похоже на случай 2002 года. Это значит, что в этот раз вулкан тоже может нанести сильный вред природе и людям. Когда потоки лавы начали достигать аэропорта города Гома, власти призвали людей срочно эвакуироваться из опасной зоны. По данным издания Reuters, людей попросили сохранять спокойствие, но без паники явно не обошлось. При всем этом люди жаловались, что власти недостаточно подробно информируют их об опасности. На данный момент кто прав — совершенно не ясно.Эвакуация жителей КонгоНа самом деле, мнения об опасности нынешнего извержения разнятся. Вулканолог Дарио Тедеско (Dario Tedesco) поделился, что на поверхности вулкана образовались новые трещины. Через них потоки лавы вполне могут начать течение в сторону города Гома. Но специалист по вулканам Селестин Касерека (Celestin Kasereka) уверен, что скорость движения вулканической лавы не настолько высока, чтобы достичь населенного пункта. Тем не менее всего за одну ночь 3,5 тысяч жителей города Гома пересекли границу и очутились в Руанде. Сообщается, что беженцы получат укрытие в школах и храмах.Репортаж об извержении вулкана НьирагонгоНа данный момент это все, что известно о тревожных событиях в Африке. Если нам станет известны новые факты или в Интернете появятся интересные фотографии на эту тему — мы обязательно опубликуем их на нашем Telegram-канале. Так что рекомендую подписаться, если вы еще это не сделали.Читайте также: Последнее извержение вулкана на Марсе произошло 50 тысяч лет назад и может повторитьсяВулканическая активность в 2021 годуВ 2021 году происходит подозрительно много извержений вулканов. Недавно в США было зафиксировано много землетрясений, которые могут быть предвестниками скорого выброса лавы из недр Земли. А в марте 2021 года в Исландии начал активничать вулкан Фаградалсфьяль. В 7 километрах от места извержения находится город Гриндавик, жители которого видели из своих окон светящееся, красное небо. Подробнее о том, как происходило это извержение, можно почитать в этом материале.Извержение вулкана ФаградалсфьяльЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!А если вам вдруг интересно, что происходит с вещами, упавшими в вулканическую лаву, перейдите по этой ссылке. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru