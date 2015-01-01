Карантин очистил воздух от углекислого газа. Но почему метана стало больше?

Высокая концентрация метана в атмосфере может погубить ЗемлюМетан — это бесцветный газ, который используется в бытовых газовых плитах. Он играет очень важную функцию в нашей жизни, но при этом взрывоопасен и вреден для окружающей среды. Считается, что метан это третий по значимости парниковый газ, который засоряет атмосферу Земли и приводит к глобальному потеплению. В 2020 году, когда многие заводы не работали из-за связанного с пандемией коронавируса карантина, воздух на нашей планете стал намного чище и эта новость обрадовала многих людей. Однако, недавно ученые выяснили, что на фоне уменьшения концентрации углекислого газа, количество метана в воздухе только увеличилось. Специалисты не могут найти этому явлению убедительного объяснения, но все же выдвинули несколько предположений. Давайте рассмотрим их и выясним, почему увеличение концентрации метана в земной атмосфере — это очень тревожная новость?Метан в атмосфере ЗемлиУченые начали следить за концентрацией метана в земной атмосфере в 1983 году. Ранее они уже заметили, что начиная с 2007 года уровень метана неуклонно растет. Однако, в 2020 году был поставлен антирекорд — концентрация опасного газа в два раза превысила показатели 37-летней давности. И это при том, что в прошлом году весь мир находился в коронавирусом карантине и многие загрязняющие окружающую среду предприятия не работали. О том, что вспышка коронавируса смогла очистить планету от вредных выбросов, в свое время писала моя коллега Любовь Соковикова — вот ее статья об этом. Но давайте сначала поговорим об увеличении количества метана.Воздух в Лос-Анджелесе до и после карантинаКак правило, выбросы метана в воздух происходят в результате деятельности людей. Например, этот газ попадает в атмосферу нашей планеты при добыче нефти угля и нефти, а также использовании автомобилей и другой техники. Попав в верхние слои атмосферы, он удерживает тепло в 29 раз сильнее, чем углекислый газ. Из-за этого поверхность нашей планеты сильно греется, вследствие чего и развивается пресловутое глобальное потепление. А за этим следует массовая гибель множества видов животных и растений. Скопления метана в атмосфере буквально губят нашу планету.Читайте также: Чем рост температур чреват для здоровья?Как метан попадает в атмосферу Земли?Ученые пока не могут понять, почему на фоне закрытия многих предприятий в 2020 году количество метана не то что не уменьшилось, а наоборот, стало выше. По мнению химика Алекса Тернера (Alex Turner), это явление можно объяснить последствиями уже имеющегося глобального потепления. Ранее мы уже упоминали, что 2020 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений — так все и произошло. В теплой среде многие микробы начинают гораздо активнее вырабатывать метан, что можно считать одной из причин его увеличенной концентрации.Еще одним естественным источником метана являются микробыТакже не стоит забывать, что некоторые заводы и фермы продолжили свою работу даже во время пандемии. Больше всего метана естественным образом производят коровы. В результате их пищеварительных процессов возникает довольно много опасного газа. По некоторым подсчетам, ежедневно рогатые создания высвобождают в воздух около 500 литров метана. На данный момент ученые пытаются решить эту проблему, обеспечивая коров более качественным кормом и это один из самых действенных способов обезопасить планету от вредного воздействия метана.Больше всего метана ежедневно производят коровыПри всем этом стоит учитывать, что существуют и более естественные источники метана. Например, во второй половине 2020 года в Антарктиде была обнаружена крупная утечка метана — огромные запасы опасного газа долгие годы удерживались под слоем толстого льда. Подробнее об этом можно почитать в этом материале.Антарктида тоже является большим источником метанаОпасность метана для экологииОднако теперь получается, что несмотря на сокращение количества вырабатываемого метана, экологи все равно испытывают большие проблемы в борьбе с глобальным потеплением. И что с этим делать, совершенно не ясно — нужен подход, который учитывает все нюансы.Ученые пока не знают эффективного метода очистки воздуха от метана, а до плачевных последствий осталось недолгоСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Считается, что если до 2040 года не сократить уровень выбрасываемого метана на 45%, температура нашей планеты может подняться на 0,3 градуса Цельсия. Это может показаться пустяками, но ученые уверены, что даже такие мизерные изменения могут стать причиной 255 000 преждевременных смертей.

Источник: hi-news.ru