Найден паразит, который дарит насекомым «вечную молодость»

Муравей вида Temnothorax nylanderiНа данный момент ученым известно о существовании 14 000 видов муравьев и за большинством из них ведется пристальное наблюдение. На протяжении трех лет немецкие ученые наблюдали за несколькими колониями муравьев вида Temnothorax nylanderi которые, казалось бы, ведут максимально обычную жизнь. В их огромных группах есть муравьиная королева и рабочие особи, которые занимаются созданием и развитием муравейника. Однако, в их колониях время от времени происходят весьма интересные явления — иногда муравьи приносят зараженную паразитами пищу, после чего некоторые особи начинают молодеть и вести беззаботную жизнь. Однако, за «вечную молодость» они впоследствии платят ценой своей жизни. Давайте выясним, какими именно паразитами заражается муравьиная еда, что с ними происходит и зачем все это вообще нужно?Самые необычные паразиты в миреМуравьиная еда оказывается зараженной ленточными червями вида Anomotaenia brevis. Исследователи не рассказали как именно это происходит, по после попадания в кишечник муравьев (да, он у них тоже есть), паразиты придают своим «хозяевам» красивый внешний вид. Зараженные насекомые перестают выполнять свои рабочие задачи и получают максимум внимания от своих сородичей: за ними тщательно ухаживают и даже могут переносить с места на место. Ученые заметили, что иногда муравьи-зомби получают больше внимания, чем муравьиная королева. К сожалению, почему зараженные особи внезапно становятся всеобщими любимцами, ученым до сих пор точно неизвестно. Скорее всего, они испускают особые запахи и привлекают внимание мягким телом желтоватого цвета.Паразиты Anomotaenia brevis внутри муравьяПродолжительность жизни муравьев вида Temnothorax nylanderi составляет всего несколько месяцев. Однако, зараженные особи жили гораздо дольше своих сородичей. Ученые пришли к выводу, что такие муравьи способны ставить невообразимые рекорды и оставаться в живых на протяжении целых 20 лет, как и их королева. Зараженные особи сами по себе становятся паразитами, потому что сильно мешают жизни своей колонии и даже могут стать причиной ее гибели. Дело в том, что ублажая зараженную особь, другие рабочие муравьи тратят силы, которые могли бы пустить на улучшение муравейника. К тому же, королева начинает получать меньше внимания, а ее здоровье напрямую сказывается на муравейнике.Внешний вид Temnothorax nylanderiВозможно, я перегнул с выражением «вечная молодость». Но, по моему, с точки зрения муравьев 20 лет — это целая вечность.Распространение паразитовНо почему же ленточные черви так щедры и обеспечивают муравьям молодость и роскошную жизнь? Оказалось, что паразиты мало заинтересованы в муравьях — их главной задачей является попадание в организмы птиц, где они могут отложить яйца. Личинки попадают обратно на землю вместе с фекалиями и оттуда снова проникают в муравейники — такой вот круговорот паразитов. Чтобы попасть в пищеварительную систему птиц, муравьи используют муравьев. Они придают им «сочный» внешний вид, чтобы птицы с большей долей вероятности обратили на них внимание. Зараженные муравьи больше рискуют стать добычей, потому что ведут расслабленный образ жизни.Главной целью Anomotaenia brevis являются не муравьи, а птицыДанное открытие доказывает, насколько много интересных событий происходит прямо под нашими ногами. Муравьи вида Temnothorax nylanderi обитают не только на территории Германии: их можно встретить во Франции, Швеции и даже в России. Их можно распознать по желтовато-бурому цвету тела длиной не более 3 миллиметров. Несмотря на свои малые размеры, эти насекомые очень насекомые и при возникновении опасности атакуют и жалят врага. Примерно в июле в колониях появляются крылатые самцы и самки, брачный полет которых происходит в начале августа. Ранее я уже рассказывал про это явление — однажды рой летающих муравьев был виден даже из космоса.Муравьи Temnothorax nylanderi на видеоСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Постоянные читатели нашего сайта наверняка понимают, насколько удивительными созданиями являются муравьи. Например, в мире существуют муравьи вида Harpegnathos saltator, которые способны изменять размеры своего головного мозга. Они обитают в Индии, не вырастают больше 10 миллиметров и способны совершать прыжки длиной до 10 сантиметров. При всем этом они способны выживать даже после трагических ситуаций. Но что это за «трагедия» и зачем эти крошечным существам способность менять размеры своего мозга? Ответы на эти вопросы я давал в этом материале. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru