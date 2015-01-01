Почему обезьяны воруют смартфоны туристов и совершают другие преступления?

Некоторые обезьяны нагло воруют у туристов смартфоны и этому есть объяснениеЖивущие в Индонезии обезьяны известны тем, что нагло отбирают у туристов ценные вещи и отдают их обратно только если предложить им еду. Недавно исследователи заметили, что приматов в основном интересуют смартфоны, фотоаппараты, кошельки и другие дорогие предметы, а на безделушки они попросту не тратят своего времени. Склонность к преступности у них развивалась со временем — в городской среде животные часто голодают и поэтому им приходится прибегать к такому хитрому способу добычи пропитания. На сегодняшний день обезьяны обучаются навыку воровства прямо у своих родителей, потому что от этого зависит их жизнь. В рамках данной статьи мы выясним, что еще ученым известно о необычном поведении городских обезьян и какие меры предпринимают против них власти. Неужели хитрые воришки вылавливаются и отправляются в «обезьянники»?Зачем обезьяны воруют вещи?В основном обезьяны-воры обитают на территории индонезийского острова Бали, неподалеку от индуистского храма Улувату. Речь идет о макаках, которые обладают средними размерами тела и очень сильными конечностями. Эти создания обычно активны в дневное время и хорошо передвигаются по деревьям. Все эти особенности делают их неуловимыми ворами: они могут легко выдернуть из рук людей дорогую технику и залезть на высокое дерево. Вернуть свое имущество можно только предложив обезьянам что-нибудь вкусное. Макаки являются всеядными животными, поэтому они могут питаться как фруктами и листьями, так и человеческой едой.Обезьяны у храма УлуватуНедавно канадские ученые решили более тщательно изучить их поведение. По данным издания The Guardian, исследователи снимали макак на видео на протяжении 273 дней. Первое, что они заметили — обезьяны и вправду игнорируют безделушки, предпочитая дорогие вещи, которые способны «максимизировать их прибыль». Чтобы вернуть свое имущество, туристам иногда приходится торговаться с животными на протяжении 25 минут. Обезьяны, которые по ошибке или незнанию воровали недорогие вещи вроде чехла от фотоаппарата, отдавали награбленное за меньшее вознаграждение.Репортаж о хулиганах из мира животныхАвторы научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Primates, сообщили, что индонезийские макаки занимаются преступной деятельностью на протяжении 30 лет. Примечательно, что в 2020 году они стали намного агрессивнее, потому что из-за связанного с пандемией коронавируса карантина на улицах стало намного меньше людей и они начали голодать. Если на улице появлялся человек, риск того, что на него набросится целая банда обезьян, был очень высок.Читайте также: Илон Маск объявил об успешном «чипировании» обезьяны. Что она теперь умеет?Проблемы с животнымиОбезьяны очень мешают людям и становятся причиной больших убытков, потому что даже после успешного «бартера» некоторые особи не возвращают украденные вещи. Власти не могут придумать хорошего способа снизить преступность среди обезьян (звучит смешно, но это действительно серьезная проблема). Власти Таиланда в одно время начали стерилизовать макак из города Лопбури, чтобы уменьшить их количество. А вот власти Бали просто советуют туристам прятать ценные вещи в сумках и крепко привязывать их к своему телу. Но некоторые обезьяны настолько сильны, что способны вырвать даже самую защищенную сумку.Обезьяны с хулиганистым характером, пожалуй, есть вездеСамое интересное, что совершающие преступления обезьяны встречаются не только в Индонезии. В 2020 году в Индии несколько обезьян проникли в лабораторию одного из медицинских колледжей и украли образцы крови трех людей с коронавирусом. По данным Reuters, они быстро скрылись с места преступления и впоследствии одна из обезьян была найдена на верхушке дерева — она грызла украденный образец. Сотрудники колледжа очень беспокоились, что этот случай приведет к усугублении ситуации с коронавирусом, но как все завершилось в итоге неизвестно.Обезьяна, укравшая анализы кровиЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Вообще, обезьяны очень любят нарушать правила. Недавно я уже рассказывал историю о том, как во второй половине XX века из лаборатории американского города Дания Бич сбежала группа мартышек. Ученые довольно долго не могли выяснить точно, что с ними стало, но недавно они нашли ответ — беглецы смогли привыкнуть к новым условиям жизни и дали здоровое потомство. К счастью, в отличие от описанных выше макак, эти создания не доставляют людям особых неудобств. Узнать о них больше и посмотреть видео можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru