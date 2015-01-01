Жители Амазонки стареют медленнее остальных людей. В чем секрет молодости?
Представительница народа цимане
В Боливии, на территории которой частично находятся амазонские леса, обитают представители индейского племени цимане. Они очень давно интересуют ученых, потому что обладают очень крепким здоровьем. В 2017 году исследователи выяснили, что кровеносные сосуды 80-летних жителей Амазонки намного здоровее, чем у 55-летних американцев. Недавно ученые провели еще одну научную работу и выявили другую особенность этих людей — их мозг стареет гораздо медленнее, чем у жителей других точек на нашей планете. Создается впечатление, что представители индейского племени знают секрет долгой молодости, однако для них крепкое здоровье — это что-то само собой разумеющееся. По мнению ученых, медленное старение этих людей связано с их образом жизни и рационом питания. Так почему же весь мир не живет и питается как они? Это только звучит просто — на самом деле все сложнее.
Секрет крепкого здоровья сердца
Давайте сначала поговорим о здоровье сердца представителей цимане. По данным научного издания The Lancet, они практически не знакомы с сердечно сосудистыми заболеваниями. В рамках научной работы 2017 года ученые посетили 85 деревень и оценили состояние сердечно-сосудистой системы 705 человек в возрасте от 40 до 94 лет. Оказалось, что проблемы с работой сердцем есть только у 16% индейцев, и то они не серьезные. А вот у американцев заболевания сердца были зафиксированы в 50% случаев. Именно в рамках этого исследования ученые и узнали, что сердца 80-летних жителей Амазонки здоровее, чем у 50-летних американцев.
Цимане ведут активный образ жизни
Авторы научной работы пришли к выводу, что крепкое здоровье сердца обусловлено рационом питания народа цимане. Ежедневно они употребляют 72% углеводов, 14% жиров и 14% белков. Жители США употребляют намного больше жиров, причем получают его из вредной пищи вроде фастфуда. А вот цимане употребляют только нежирное мясо диких свиней, тапиров, капибар и пираний. Именно поэтому считается, что жители США и других стран не могут придерживаться такой же диеты, что и представители индейского племени. Впрочем, как и они, мы можем больше отдавать предпочтение рису, бананам и сладкому картофелю — это тоже полезная пища.
Стоит отметить, что на здоровье сердца также влияет качества сна. Вот статья на эту тему.
Секрет хорошей работы мозга
А недавно на портале Journal of Gerontology была опубликована информация о том, что мозг коренных жителей Амазонии стареет на 70% медленнее, чем у остальных. Ученые выяснили это, просканировав мозги 746 представителей народа цимане в возрасте от 40 до 94 лет (как и в предыдущем исследовании). Так как их мозги стареют медленнее, даже в пожилом возрасте они хорошо соображают и не страдают от слабоумия. Само собой разумеется, индейцы практически не страдают от болезни Паркинсона и ему подобных недугов, которые считаются одними из самых страшных в мире.
Для здоровья мозга важно вести активный образ жизни
Секрет крепкого здоровья головного мозга опять же заключается в правильном питании. Но также ученые отмечают, что представители этого народа ведут очень активный образ жизни. Каждый день они охотятся, собирают плоды деревьев и разводят скот. По расчетам исследователей, в среднем на физическую активность этих людей приходится от 4 до 7 часов. Так что пренебрегать прогулками на свежем воздухе и тренировками явно не стоит — от этого сильно зависит длительность и качество жизни каждого человека.
Если хотите увидеть образ жизни народа цимане, сморите это видео
Ужасы инфекционных болезней
Важно отметить, что при всем этом, народ цимане очень подвержен инфекционным заболеваниям. Например, около 70% женщин заражены аскаридами (Ascaris lumbricoides) — круглыми червями, которые способны достигать 40-сантиметровой длины. Они могут стать причиной повреждения стенок кишечника и даже бронхита. Иногда они заползают в органы дыхания и тем самым вызывают удушье, что звучит как сущий кошмар. Обычно аскаридами заражаются через немытые фрукты и овощи. Только вот есть одно интересное явление: у зараженных женщин, как правило, рождается на два ребенка больше, чем у полностью здоровых. Ученые считают, что это каким-то образом связано с работой иммунитета.
Человеческая аскарида
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В конечном итоге получается, что секрет долгой и здоровой жизни заключается в правильном питании и физической активности. Жить в точности как племя цимане у нас не получится, но можно хотя бы приблизиться к такому образу жизни. На нашем сайте есть статья про идеальную с научной точки зрения диету — вот ссылка. А про опасность сидячего образа жизни и способах решить эту проблему писал мой коллега Александр Богданов в этом материале. Будьте здоровы!
Источник: hi-news.ru