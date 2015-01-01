В Тихом океане обнаружена очень высокая концентрация ртути

На дне Тихого океана очень много ртути. Это и хорошая и плохая новостьРтуть является одним из самых опасных химических элементов, который может содержаться в воздухе, воде и почве. Даже небольшое воздействие этого жидкого металла может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Например, отравление ртутью способно разрушить нервную и иммунную системы человека, а также плохо повлиять на работу легких, почек и даже глаз. Недавно ученые решили измерить концентрацию ртути в самых глубоких точках нашей планеты, а именно в глубоководных желобах Тихого океана. Они с ужасом обнаружили, что концентрация ртути на глубине 10 километров превышает все зафиксированные ранее показатели. По их словам, даже в местах с промышленными выбросами намного меньше ртути, чем на дне Тихого океана. Это очень плохая новость, потому что рыба, которую мы едим, заведомо может быть отравлена опасными веществами.Чем опасна ртуть?Впрочем, исследователям уже давно известно, что многие морепродукты могут быть отравлены ртутью. По данным ВОЗ, опасное вещество в большом количестве может проникать в организм человека именно при употреблении рыбы и моллюсков. Помимо вредного воздействия на взрослых людей, ртуть сильно вредит детям. Беременным женщинам не рекомендуется употреблять рыбу в пищу, потому что попадание ртути в организм может стать причиной неправильного развития ребенка. В частности, при воздействии частиц жидкого металла на человеческий плод, у будущего младенца могут возникнуть проблемы с мышлением, вниманием, речью и другими жизненно важными навыками.Ртуть смертельно опасна для человеческого организмаВ природе ртуть содержится в земной коре и попадает в окружающую среду в результате вулканической активности. Также ртуть попадает в воздух и почву при выработке энергии на угольных электростанциях. Особенно сильно воздействию ртути подтверждены люди, работающие в рыболовной отрасли. Особенно сильно от ртути пострадали жители Японии в период с 1932 по 1968 год. В те времена производящий уксусную кислоту завод сливал жидкие отходы в залив Минамата. Среди вредных веществ имелась и ртуть, которая проникала в организмы рыб, которыми питались местные жители. В результате от этого пострадало около 50 000 человек, у которых наблюдались повреждения мозга, паралич, бессвязная речь и расстройства сознания.Читайте также: Чем опасна ртуть и где она применяется?Высокая концентрация ртути в водеНедавно ученые оценили уровень концентрации ртути в глубинах Тихого океана и опубликовали результаты исследования в научном журнале Scientific Reports. Как и говорилось выше, опасного вещества там оказалось очень много. По словам геолога Хамеда Санея (Hamed Sanei), плохая новость заключается в том, что высокая концентрация говорит о том, что человечество по-прежнему сильно загрязняет природу. Но есть и хорошая новость — залежи ртути находятся на глубине около 10 километров и, скорее всего, будет похоронена там на миллионы лет. Возможно, в результате движения тектонических плит, отложения ртути вовсе пропадут в глубинах планеты.Остается надеяться, что когда-нибудь люди осознанно перестанут загрязнять планетуПри всем этом ученые все равно обеспокоены высокой концентрацией ртути. Скорее всего, она и дальше будет накапливаться на дне океана и это будет происходить до тех пор, пока экологи не найдут самые главные источники загрязнения. Морепродукты могут стать непригодными для употребления в пищу, а ведь они являются важным источником полезных веществ. В частности, в рыбе и других водных организмах много омега-3 кислот, о которых я рассказывал в этом материале. Они уменьшают риск развития рака, улучшают работа головного мозга, укрепляют кровеносные сосуды и снижают уровень вредного холестерина в крови. К слову, про холестерин у нас тоже есть статья — рекомендуют почитать для общего развития, вот ссылка.Больше всего морепродукты полезны наличием омега-3 кислотЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Пожалуй, морепродукты являются одними из самых загрязненных продуктов питания. По данным научного издания ScienceAlert, самыми чистыми из них являются кальмары и устрицы, а сардины — самыми грязными. Ученые подсчитали, что за один раз любители сардин проглатывает около 30 миллиграмм микропластика. Ранее считалось, что крошечные частицы пластика не вредят человеческому организму, но недавно выяснилось, что вред есть — как минимум при вдыхании они накапливаются в легких и разрушают их. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Источник: hi-news.ru