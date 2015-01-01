В Арктике бушуют «зомби-пожары». Что это такое?

Зомби-пожары встречается на Аляске, в Сибири и за Полярным кругом.С конца ХХ века слово «зомби» стало пользоваться популярностью. Во многом это произошло благодаря трудам Джорджа Ромеро, который показал, насколько зловещими могут быть восставшие из могил мертвецы на телеэкране. Сам термин «зомби» уходит своими корнями в фольклор – считается, что понятие зомби попало на Гаити через рабов, которых в конце 18 века начали массово вывозить из Западной Африки и которые, как вы, вероятно, знаете, практиковали вуду и черную магию. Исследователи из Оксфордского университета, в свою очередь, отмечают, что первое упоминание слова «зомби» встречается в английском языке около 1810 года. Именно тогда историк Роберт Саути впервые употребил его в своей книге «История Бразилии». Интересно в этой истории то, что слово «зомби» описывало вовсе не ходячего мертвеца, а относилось к одному из западноафриканских божеств. Лингвисты же утверждают, что слово «зомби» могло произойти от западно-индийского «жамби», что в переводе означает «привидение». Согласно еще одной версии истоки «зомби» ведут к слову «нзамби», что на африканском языке банту означает «душа мертвеца». Так или иначе, сегодня термин зомби прижился в языках различных культур и употребляется в самых разных случаях. Даже когда дело касается пожаров.Что такое «зомби-пожары»?После того, как лесной пожар был потушен на поверхности, его часть все еще может тайно гореть под землей, подпитываясь торфом и метаном. Такие пожары могут продолжать гореть всю зиму, скрытые под слоем снега, а весной, когда температура повышается, снег тает, высыхает почва и лесные пожары могут снова вспыхнуть и распространиться.«При низком уровне кислорода под снежным покровом зимующие пожары медленно тлеют, только для того чтобы снова вспыхнуть. Это происходит весной, когда снег тает и наступают сухие условия,» – заявила Ребекка Шолтен, ведущий автор нового исследования, аспирантка Амстердамского университета Врие в Нидерландах.Согласно результатам научной работы, недавно опубликованной в журнале Nature, лесные пожары в бореальных лесах крайнего Северного полушария переживают зиму и возобновляются весной. Исследование показало, что случаи зимующих пожаров увеличивались, хотя в настоящее время они все еще относительно невелики.Зомби-пожары бушую в Арктике, что сильно беспокоит ученых.Вам будет интересно: Создано средство для предотвращения лесных пожаров. Как оно работает?В ходе работы ученые сосредоточились на лесах дальнего Северного полушария, где климат нагревается гораздо быстрее, чем в остальном мире. Команда установила, что так называемые «зомби-пожары» продолжают гореть под снежным покровом и вспыхивают снова весной. По данным исследования, в период с 2002 по 2018 год на долю зомби-пожаров пришлось около 0,8% лесных площадей, сгоревших в бореальных лесах.Однако исследователи также обнаружили, что в некоторые годы нанесенного ущерба было больше, чем в другие, в зависимости от того, теплым ли было лето. И действительно – оказалось, что в одном году зомби-пожары поразили 38% общей воспламененной площади. Теперь же исследователи предупреждают, что стремительное изменение климата может привести к серьезному ущербу, нанесенному «зобми-пожарами».«Зомби-пожары» в Арктике поставили рекорд парниковых выбросов.Следует также отметить, что зомби-пожары – не совсем новое явление в Арктике; пожарные отмечают случайные вспышки в последние десятилетия. Но в ходе работы исследователи обнаружили, что эти возгорания тесно связаны с изменением климата – долгое, жаркое и засушливое лето может привести к увеличению частоты пожаров.Еще больше статей о том, как глобальное потепление меняет нашу планету и можно ли его остановить, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.Последствия зомби-пожаровСандер Веравербеке, ландшафтный эколог из Амстердамского университета Врие и один из авторов исследования, обсудил причины этих пожаров. «Мы знаем, что пожары могут начаться в сезон пожаров из-за молнии и людей. Теперь у нас может быть еще одна причина сгоревшей области. Если это происходит рядом со шрамом от пожара в позапрошлом году, в начале сезона, и нет молнии, и это не человек, то это зимний зомби-пожар», – слова исследователя приводит National Geographic.Ученые также отмечают, что такие пожары подвергают риску бореальный торф, который защищает вечную мерзлоту внизу. В ней содержатся большие объемы изолированного углерода. Таким образом, если зомби-пожары охватят большую площадь, регион может выпустить вредное количество парниковых газов.Борьба с огнем – очень опасная и рискованная профессия.Это интересно: 5 мест на Земле, где постоянно полыхают пожарыВообще, в глазах широкой общественности пожары в основном выглядят как горящие деревья, но они далеко не всегда такие. В бореальных лесах крайнего севера около 90% углерода, который выделяется, поступает из почвы. В то же самое время результаты еще одного, не менее интересного исследования также показали, что изменение климата может привести к увеличению количества ударов молний в Северном полушарии. Это, в свою очередь, вызовет больше пожаров.

Источник: hi-news.ru