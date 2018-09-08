Когда в России появится автономный общественный транспорт?

Сбер разработал свое автономное такси, но когда оно заработает?В 2022 году в Москве появятся первые беспилотные поезда «Ласточка», которые будут двигаться по Московскому центральному кольцу. Эта железнодорожная линия тянется на 54 километра и состоит из 31 станции, а интервал движения между поездами в часы пик составляет 4 минуты. Ожидается, что благодаря автоматическому движению пассажирам придется ждать своего поезда не более 3 минут, а это значит, что люди смогут быстрее добираться до нужной точки Москвы. Для управления таким поездом не потребуется помощь со стороны машинистов, но они не будут уволены — в кабине все равно должны оставаться люди, которые смогут взять управление на себя в случае опасности. Давайте разберемся, какими еще особенностями будут обладать новые «Ласточки» и какой еще автономный транспорт появится в России в ближайшие годы? Заодно выясним, есть ли автономный общественный транспорт в других городах мира.Беспилотный поезд «Ласточка»По словам главы РЖД Олега Белозерова, на первых порах беспилотные «Ласточки» будут работать в тестовом режиме. Если никаких проблем в их работе не будет обнаружено, новые поезда будут сертифицированы уже к концу 2022 года. Но для запуска полноценного беспилотного движения может потребоваться несколько лет, потому что беспилотные поезда не смогут работать вместе с управляемыми вручную — нужно получить как можно больше автономных вагонов. Машинисты уволены не будут, потому что их планируется переобучить на профессию машиниста-оператора беспилотных поездов.Беспилотная «Ласточка»По данным РБК, впервые беспилотный поезд «Ласточка» был продемонстрирован в августе 2020 года. Он был показан на испытательном кольце в Щербинке под Москвой. Уже тогда инженеры смогли доказать, что подвижный состав может самостоятельно взаимодействовать с железной дорогой. Для этого он использует встроенные камеры с машинным зрением и систему дистанционного управления. Во время испытательного заезда на пути был выложен манекен и поезд вовремя его заметил и остановился. Как и остальные «Ласточки», беспилотная версия построена на платформе немецких поездов Siemens Desiro.Репортаж о беспилотной «Ласточке»Беспилотное такси от Яндекса и СбераПолучается, что сначала беспилотный общественный транспорт в России будет представлен беспилотными поездами. А вот беспилотные такси и автобусы, скорее всего, появятся в Москве только к 2040 году. Об этом в сентябре 2020 года сообщили представители столичного департамента транспорта, которые считают, что такой транспорт сможет разгрузить дороги и сделать дороги более безопасными. Стоит отметить, что беспилотные автомобили «Яндекса» уже тестируются на специальных полигонах — по крайней мере, в 2019 году такие испытания точно проводились. Также беспилотный транспорт тестировался в Казани и других городах, но официально он появится явно только после Москвы.Беспилотный автомобиль «Яндекса»Разработкой беспилотного транспорта занимается даже Сбер. Недавно его подразделение SberAutoTech представило прототип автономного такси ФЛИП, который работает на электрической тяге. Точный сроков нет, но когда-нибудь пассажиры смогут заказывать беспилотное такси и ехать в нужную точку в компании до 6 человек. По размерам ФЛИП почти такой же, как и обычная легковушка, но за счет отсутствия водительского места и двигателя внутреннего сгорания в салоне на 40% больше свободного пространства. Для обеспечения безопасности камеры будут запоминать лица пассажиров, а голосовой ассистент «Салют» отвечать на интересующие вопросы Помимо выполнения функции такси, автомобиль сможет перевозить грузы.Примерно так будут работать ФЛИПыСамое интересное, что автомобиль ФЛИП не будет нуждаться в долгой подзарядке на станции. В города будут установлены места, в которых севшие аккумуляторы будут просто заменяться на заряженные, после чего автомобиль сможет быстро продолжить развоз пассажиров. Само собой разумеется, автомобиль способен распознавать пассажиров и общаться с другими ФЛИПами, чтобы избегать пробок. Звучит очень круто, однако рабочий автомобиль Сбера до сих пор не показан публике. Остается надеяться, что это не просто шум на пустом месте.Салон автомобиля ФЛИПБеспилотный общественный транспорт в миреБольше всего во внедрении автономного общественного транспорта заинтересован Сингапур. В этом городе-государстве нет необходимости в дальних поездках, поэтому власти хотят, чтобы люди перестали владеть собственными автомобилями. Сингапур хочет прийти к тому, чтобы к 2040 году поездка на автономном транспорте или велосипедах занимала не более 45 минут. Водителям автобусов уже сейчас дается возможность освоить навыки контролирования безопасности беспилотного транспорта. Международная компания KPMG поставила Сингапур на первое место по готовности к беспилотному транспорту, так что там он явно появится раньше, чем в Москве и тем более других городах России.Беспилотный автобус на улицах СингапураА вот в Норвегии беспилотный транспорт уже используется. Уже сейчас в городе Осло в тестовом режиме работает несколько беспилотных автобусов. Они двигаются со скоростью 20 километров в час, но в будущем их планируется ускорить. Также в аэропорту Осло можно работают автономные снегоочистители, которые каждый день убирают лед со взлетно-посадочных полос. И даже это еще все все: на севере страны есть горнодобывающие предприятия, в которых беспилотные грузовики преодолевают 5-километровый путь и доставляют тяжести из шахт на железнодорожные станции.Беспилотный снегоочиститель в НорвегииНе стоит забывать и о Калифорнии, где многие люди владеют автомобилями Tesla с автопилотом. В 2020 году Илон Маск хотел реализовать свою идею беспилотного такси, которая позволила бы людям просто заказывать автомобиль и указывать место, куда их нужно доставить. Только вот на данный момент систему автопилота Tesla жестко критикуют и запустить такой сервис очень затруднительно. Проблема была усугублена случаем, когда двое мужчин разбились на своей «Тесле» и в этой аварии, судя по всему, был виноват автопилот.Также свой сервис такси развивает компания WaymoА вы знаете, как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo? Читайте тут.В итоге получается, что первым делом мы должны увидеть беспилотные поезда, и только потом — такси, автобусы и другой общественный транспорт. Дело в том, что заставить поезд самостоятельно двигаться по рельсам гораздо проще, чем автомобиль по общественным дорогам. Помимо разработки надежного автопилота, на дороги придется нанести вспомогательные разметки, заметные издалека дорожные знаки и так далее.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Наверняка у вас есть свои мысли насчет беспилотного транспорта в России. Как вы думаете, сможет ли Сбер создать работающий ФЛИП, и успеют ли компании запустить беспилотное такси к 2040 году? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru