Илон Маск показал тоннели The Boring перед официальным открытием. Они стали лучше?

Автомобиль Tesla внутри тоннеля The Boring CompanyВ 2016 году Илон Маск разочаровался в утомительно длинных дорогах Лос-Анджелеса и основал The Boring Company. В рамках своего нового проекта предприниматель со своей командой прорыл под огромным городом 2,4-километровый тоннель для автомобилей, чтобы они могли разгоняться до 200 километров в час и превращать 45-минутный маршрут в путь, который преодолевается всего за пару минут. Чтобы автомобили могли разгоняться до максимальных скоростей и были полностью безопасными, их было решено установить на рельсы, которые обеспечивают точное следование намеченному маршруту. В апреле 2021 года долгожданный тоннель был открыт для журналистов, но они остались крайне недовольными тестовой поездкой. Официальное открытие подземного маршрута состоится уже в июне, так что недавно компания позволила прокатиться по нему обычным людям. Давайте разберемся, изменилось ли что-нибудь за прошедшее время?Об отзывах журналистов о тоннеле The Boring Company в Лос-Анджелесе я рассказывал в этом материале. Если коротко, им не понравилось отсутствие рельсов, ручное управление автомобилем и низкая скорость езды. То есть, компания прорыла обыкновенный тоннель, без каких-либо наворотов.Тоннель The Boring под Лос-АнджелесомПроложенный Илоном Маском маршрут состоит из трех остановок. По данным Yahoo Finance, первая остановка находится на поверхности, в Конференц-центре Лас-Вегаса. Вторая точка располагается на глубине 9 метров, а третья — в главном аэропорту города. Для езды автомобилей проложен обычный асфальт, по краям которого протянута подсветка. Предполагалось, что в идеале по этому пути люди смогут проезжать либо на собственных электромобилях Tesla, либо вызывать их при помощи мобильного приложения. Но ничего из этого не было реализовано — посетителей тоннеля катают на обычных Tesla Model 3, Model Y и Model X. За рулем находится специально обученный человек и никакого автопилота нет и в помине.Видеорепортаж с демонстрации тоннеляСудя по отзывам, некоторым людям пришлось ждать своего автомобиля от 3 до 5 минут. Издание The Verge сообщило, что некоторые посетители совершили целых 12 поездок — видимо, чтобы найти хоть что-то впечатляющее. Стоит признать, что хоть автомобили и не расположены на рельсах, на одном из видео можно заметить, что как минимум один электрокар разогнался до 186 километров в час. Удивительно, что при этом водитель умудряется держать рулевое колесо идеально ровно и не царапать Tesla о стены тоннеля. Скорость убавляется только до приближения к поворотам, которые можно заранее заметить на сенсорном экране автомобиля.The Las Vegas Loop is running a capacity test today & will be smashing speed records for A-EVs .The speed to beat is 116 mph !!!!!#BoringCompany _ pic.twitter.com/TL1XFwZ6tR— A Boring Revolution (@BoringPrufrock) May 25, 2021Читайте также: Илон Маск хочет открыть магазин автомобилей Tesla в РоссииМинусы тоннеля The Boring CompanyПримечательно, что во время демонстрации тоннеля журналистам представители компании Tesla объявили, что скорость была ограничена из-за риска повредить корпус о стены узкого тоннеля. Теперь же, по каким-то причинам, такого риска будто бы и нет. А отсутствие автопилота было объяснено тем, что он пока не умеет останавливаться в нужных местах. И это при том, что на дорогах общего пользования автомобили Tesla без проблем оценивают окружающую обстановку с десятками других машин и легко меняют полосы движения.Демонстрация тоннеля журналистамКак и говорилось выше, открытие тоннеля The Boring Company в Лос-Анджелесе намечено на июнь 2021 года, причем это произойдет в первые дни месяца. Как именно будет развиваться технология пока неизвестно, но в конечном итоге компания хочет транспортировать по 4400 человек в час. Возможно, в будущем там наконец-то появится рельсовая дорога как в тоннеле под калифорнийским городом Хортон, в котором находится штаб-квартира SpaceX. Также Илон Маск упоминал, что когда-нибудь они займутся рытьем подземных путей в других городах, включая Майами. Только вот перед этим компании придется получить разрешение от властей.Автомобиль Tesla на рельсахЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Ранее я рассказывал, что Илон Маск хочет отметить открытие первого тоннеля костюмированной вечеринкой в стиле Fallout. Об этом стало известно в январе текущего года, но точную дату этого мероприятия никто не называл, потому что по всему миру действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Может быть, вечеринка будет проведена уже в ближайшие дни, так что лично мне бы хотелось увидеть фотографии и видео этого события. Илон Маск умеет проводить веселые мероприятия, а недавно он даже стал временным ведущим Saturday Night Live. Посмотреть видео можно на YouTube.

Источник: hi-news.ru