Как формируются наши убеждения и почему мозг нас обманывает?

Мозг играет с нами, причем таким образом, что мы сами этого не замечаем.Как-то раз, выйдя из дома в красной куртке, я попала под дождь. Так произошло и в следующий раз, стоило мне одеться так же и выйти на улицу. Выходит, каждый раз, когда на мне красная куртка, идет дождь? Разумеется, нет. Но наше мышление устроено таким образом, что может сыграть с нами злую шутку – теперь каждый раз, когда я надеваю красную куртку, я беру с собой зонт. В этом нет совершенно никакого смысла, так почему же я продолжаю ассоциировать верхнюю одежду определенного цвета с дождем? Ответ на этот вопрос, как ни странно, берет начало в 1975 году, когда исследователи из Стэндфордского университета провели ряд увлекательных экспериментов, пытаясь понять, как формируются наши убеждения. Пригласив группу студентов, ученые вручили им пары предсмертных записок, одна из которых была написана случайным человеком, другая – человеком, который впоследствии покончил с собой, а затем попросили отличить подлинные записки от поддельных. Результаты научной работы оказались удивительны и впоследствии были подтверждены множеством других исследований.Как формируются убеждения?Как пишет The New York Times со ссылкой на исследование, некоторые студенты во время изучения предсмертных записок обнаружили, что у них прямо-таки талант определять кто действительно покончил с собой. Из двадцати пяти пар записок эта группа студентов двадцать четыре раза правильно идентифицировали настоящую. Другие же поняли, что безнадежны – они идентифицировали настоящую записку только в десяти случаях.Как это часто бывает с психологическими исследованиями, вся постановка была притворной. Хотя половина записей действительно были подлинными – они были получены из офиса коронера округа Лос—Анджелес – оценки были вымышленными. Студенты, которым говорили, что они почти всегда правы, в среднем были не более проницательны, чем те, кому говорили, что они в основном ошибаются.На втором этапе исследования обман был раскрыт. Студентам сказали, что настоящая цель эксперимента состояла в том, чтобы оценить их реакцию на то, что они думают, что они правы или неправы. (Это, как оказалось, тоже был обман.) Наконец, студентов попросили оценить, сколько предсмертных записок они на самом деле классифицировали правильно, и сколько, по их мнению, определил средний студент.В стенах Стэндфордского университета чего только не происходит.В этот момент произошло нечто любопытное: студенты в группе с высокими баллами сказали, что, по их мнению, они на самом деле справились довольно хорошо – значительно лучше, чем средний студент – хотя, как им только что сказали, у них не было никаких оснований так думать. И наоборот – те, студенты в группе с низкими баллами, сообщили, что они, по их собственному мнению, справились значительно хуже, чем средний студент – вывод, который был столь же необоснованным. Так в чем же дело?«Однажды сформированные убеждения удивительно настойчивы,» – сухо замечают исследователи.Несколько лет спустя для аналогичного исследования был набран новый набор студентов Стэнфорда. На этот раз им вручили пакеты с информацией о паре пожарных – Фрэнке К. и Джордже Х. У Фрэнка была маленькая дочь и он любил нырять с аквалангом. У Джорджа был маленький сын, и он играл в гольф. Пакеты также включали ответы мужчин на то, что исследователи назвали «тестом рискованно-консервативного выбора». В одном из пакетов с информацией Фрэнк был успешным пожарным, который почти всегда выбирал самый безопасный вариант. В другой версии Фрэнк также выбирал самый безопасный вариант, но был паршивым пожарным, который получил несколько предупреждений от начальства.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира популярной науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram, чтобы не пропустить ничего интересного!В середине исследования студентам сообщили, что их намеренно ввели в заблуждение, и что информация, которую они получили, была полностью вымышленной. После чего их попросили описать свои собственные убеждения: как, по их мнению, должен относиться к риску пожарный? Студенты, получившие первый пакет, думали, что пожарный постарается избежать риска, а студенты во второй группе полагали, что пожарный пойдет на риск.Борьба с огнем – очень рискованная и опасная работа.Выходит, даже после того, как «доказательства их убеждений были полностью опровергнуты, люди не в состоянии внести соответствующие изменения в эти убеждения», – пишут исследователи. В этом случае неудача была «особенно впечатляющей», поскольку двух точек данных никогда не было бы достаточно для обобщения информации.В конечном итоге Стэнфордские исследования стали знаменитыми. Высказанное группой ученых в семидесятых годах прошлого века утверждение о том, что люди не могут мыслить здраво, прозвучало шокирующе. Сегодня это не так – тысячи последующих экспериментов подтвердили открытие американских ученых. Сегодня любой аспирант с планшетом может продемонстрировать, что разумные на вид люди часто совершенно иррациональны. Редко когда это понимание казалось более актуальным, чем сегодня, не так ли?Читайте также: Мозг копирует мышление окружающих с помощью наблюденийПредвзятость подтверждения и другие ошибки мышленияВсе мы, как известно, склонны принимать ту информацию, которая соответствует нашим убеждениям и не принимать ту, что не соответствует. Среди огромного множества форм ошибочного мышления так называемая «предвзятость подтверждения» является одним из лучших примеров когнитивных искажений. Интересно, что впервые об этой ошибке мышления тоже узнали в Стэнфорде: для эксперимента исследователи собрали группу студентов, у которых были противоположные мнения о смертной казни. Половина студентов была за и считала, что смертная казнь помогает сдерживать преступность; другая половина была против и считала, что смертная казнь никак не влияет на преступность.Затем студентам предложили оценить на два исследования: в одном были представлены данные в поддержку смертной казни, а в другом – данные, которые ставили ее эффективность под сомнение. Оба исследования – как вы уже догадались – были составлены и были разработаны заранее, чтобы представить то, что, объективно говоря, было одинаково убедительной статистикой.Мы склонны доверять той информации, которая нам нравится и не доверять той, что противоречит нашим убеждениям.В результате студенты, которые первоначально поддерживали смертную казнь, расценили данные в поддержку как достоверные, а данные против неубедительными; студенты, которые первоначально выступали против смертной казни, сделали обратное. В конце эксперимента студентов еще раз спросили об их взглядах. Те, кто вначале выступал за смертную казнь, теперь еще больше выступали за нее; а те, кто выступал против, стали еще более враждебно настроены. Любопытные результаты не так ли?Вам будет интересно: Наука, скрывающаяся за сюрреалистическими картинами Сальвадора ДалиПо мнению исследователей, подобный тип мышления отражает задачу, для выполнения которой разум эволюционировал, а именно – не дать нам быть обманутыми другими членами нашей группы. «Живя небольшими группами охотников-собирателей, наши предки в первую очередь заботились о своем социальном положении и о том, чтобы не рисковать своей жизнью на охоте, в то время как другие бездельничали в пещере. Иными словами, в ясном суждении было мало преимуществ, в то время как многое можно было получить от выигрышных аргументов», – пишут авторы исследования.Среди множества проблем, о которых наши предки не беспокоились, были сдерживающие эффекты смертной казни и размышления о качествах идеального пожарного. Им также не приходилось бороться с сфабрикованными исследованиями и фейк-ньюс. Так что стоит ли удивляться, что разум частенько нас подводит?

Источник: hi-news.ru