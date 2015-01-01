В украинском селе найдено древнее захоронение вождей и шаманов

Древний курган на территории украинской деревниС апреля 2021 года на территории украинского села Новоалександровка активно ведутся археологические раскопки. Дело в том, что на этой земле ученым удалось найти около 20 захоронений разных исторических эпох, начиная с бронзового века и заканчивая Средневековьем. Больше всего исследователей заинтересовал окруженный огромными каменными глыбами курган, для постройки которого явно было затрачено много времени и сил. Ученые уже нашли 11 человеческих останков и на данный момент считается, что это — скелеты уважаемых вождей и шаманов. Несмотря на то, что археологи ведут раскопки не так давно, они уже нашли много интересных вещей, о которых непременно стоит рассказать. Давайте выясним, чем именно примечательно древнее захоронение и как оно было построено?Древний курган на УкраинеПервым делом украинские археологи обнаружили кромлех — так называется сооружение, представляющее собой множество вкопанных в землю продолговатых камней. Длина большинства из них составляет около 2 метров, что позволило оставить большую часть их длины под землей и сделать сооружение максимально надежным. Камни образуют собой круг диаметром около 5 метров, а высота самого кургана равна 7,5 метрам. На данный момент ученым удалось найти примерно два десятка огромных камней, каждый из которых имеет свое значение. А в целом, кромлех был необходим для того, чтобы захоронение не расползалось по сторонам под воздействием дождей и ветров.Местонахождение кургана на картеВнутри круга археологи нашли останки 11 людей, но работы еще не закончены — там могут быть и другие могилы. По словам руководителя археологической экспедиции Дмитрия Тесленко на строительство кургана было затрачено много времени и сил, поэтому в ней явно были захоронены очень влиятельные люди вроде вождей и шаманов. Прилагая большие усилия, их современники явно хотели выразить им свое уважение.Читайте также: Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в миреКак строили древние кладбища?Считается, что камни для кромлеха добывались на берегу Днепра очень хитрым способом. Первым делом строители вбивали в скалы деревянные колья. После этого они поливались водой, чтобы древесина максимально разбухла. Расширившиеся колья откалывали каменные глыбы, после чего их можно было дотащить до места захоронения и вкопать на метровую глубину.Останки людей в курганеПо данным издания National Geographic, помимо человеческих останков, на месте захоронения были найдены разбитые кувшины и ожерелья из зубов животных. Изучив эти артефакты, ученые пришли к выводу, что курган был сооружен примерно 5,5 тысяч лет назад. Исходя из этого получается, что авторами этого исторического памятника являются кочевые скотоводы медно-каменного века (энеолита). Их культура не была богата красивыми изделиями из керамики, поэтому захоронение и не пестрит интересной посудой и другими изделиями.Курган с высоты птичьего полетаИсследователи надеются полностью раскопать кромлех в максимально короткие сроки и им это вполне должно удастся, если не пойдут дожди. Так что в ближайшем будущем нам стоит ждать новые фотографии исторического памятника — как только они будут опубликованы в Интернете, мы постараемся выложить их на наш Telegram-канал, так что рекомендую подписаться. Найденные останки людей будут отправлены в Германию для более тщательного изучения в лабораторных условиях. Ученые хотят узнать, кем были эти люди, как они выглядели и что стало причиной их смерти. В будущем курган планируют превратить в музей под открытым небом. Кажется, жителям села Новоалександровка придется встречать толпы туристов.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Стоит отметить, что подобные открытия редко совершаются на территории России и Украины. Мы больше привыкли читать о том, что загадочные захоронения находятся в Норвегии и на территории других стран с богатой историей. Например, в 2019 году я рассказывал, как на родине викингов был найден загадочный дом с большим количеством человеческих останков. Было выдвинуто предположение, что это сооружение тоже является курганом. Только вот в отличие от захоронения на территории Украины, его края были укреплены деревянными досками и конструкция имела форму дома. Подробнее о находке можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru