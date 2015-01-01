Созданы дома, внутрь которых не могут проникнуть комары. Что в них особенного?

Ученые разработали очень необычный способ защиты от малярийных комаровМалярия считается одной из самых опасных заболеваний в мире и сопровождается лихорадкой, увеличением размера селезенки, а также другими тяжелыми симптомами. Она распространяется самками малярийных комаров рода Anopheles и каждый год уносит жизни до 400 000 человек. Болезнь поддается лечению и против нее даже разработана вакцина, но ее эффективность составляет только около 56%. Так что ученые постоянно ищут способ защиты людей от зараженных насекомых — от болезни проще уберечься, чем лечить. Британские ученые обратили внимание, что в примерно 80% случаях комары кусают людей ночью, внутри помещений. Также им было известно, что малярийные комары обычно летают низко и только изредка могут подниматься на 8-метровую высоту. Взяв во внимание эти факты, исследователи решили проверить, будут ли насекомые кусать людей внутри высоких жилищ. Специально для проведения эксперимента они построили несколько домов, которые могут менять свою высоту.Как защититься от комаров?Результаты проведенного эксперимента были опубликованы на научном портале Journal of the Royal Society Interface. Научная работа проводилась на территории Гамбии, небольшого африканского государства неподалеку от пустыни Сахара. Это место было выбрано неспроста — по данным ООН, примерно 90% заболеваний малярией приходятся на африканские страны, граничащие с этой пустыней, особенно с южной стороны.Возбудителями малярии являются Plasmodium falciparumВ начале статьи мы уже уяснили, что обычно потенциально опасные комары летают низко и кусают людей ночью, внутри помещений. Учитывая это, британские ученые и их коллеги из Дании построили четыре хижины, которые могут менять свою высоту. На протяжении 40 лет в каждой из них спали по два человека, защищенные москитной сеткой. Каждую неделю жилища размещались на разной высоте: одна стояла на земле, а остальные поднимались на высоту одного, двух и трех метров. На протяжении всего эксперимента, на разных высотах смог побывать каждый дом.Те самые сооружения с регулируемой высотойОказалось, что распространяющие малярию комары вида Anopheles gambiae на 84% реже поднимались на уровень поднятых наверх жилищ. Из этого можно сделать вывод, что спящие на большой высоте люди меньше остальных рискуют заразиться опасной болезнью. Но при этом стоит учесть, что со временем комары вполне могут понять, что люди находятся на большой высоте и со временем эта хитрость может перестать срабатывать. Так что ученым следовало бы провести более долгосрочное исследование. Однако, что же делать, если комары действительно могут разгадывать хитрость? Неужели раз в несколько недель нужно менять высоту дома? Звучит так себе.Интересный факт: в рамках одного из предыдущих научных работ ученые выяснили, что комары чаще всего кусают людей в старых хижинах. В современных домах укусы происходят реже, так что властям Африки следовало бы усовершенствовать жилища. Но это только звучит просто — реализовать все это очень тяжело.Впрочем, может какие-нибудь люди и согласятся жить в домах с регулируемой высотой. Ученые отметили, что в расположенных на большой высоте африканских хижинах ночью гораздо холоднее, чем на установленных на земле. Отдых в свежести и защищенность от опасных комаров может привлечь внимание многих.Знаете ли вы, что в России может увеличиться количество малярийных комаров?Способы борьбы с маляриейНа самом деле, это очень странный способ борьбы с малярией. Ранее я рассказывал о более высокотехнологичных и действенных методах — например, о генетически модифицированных грибках, способны уничтожить 99% малярийных комаров. Ученые внедрили в грибок Metarhizium pingshaensei гены ядовитого австралийского паука и обработали этой смесью ткань. Она была повешена в специальных помещениях и действительно оказалась эффективной в борьбе с малярийными насекомыми. Подробнее об этом эксперименте можно почитать на нашем сайте.Место, в котором проводился экспериментЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Напоследок хочу сказать, что во время написания статьи у меня возник один вопрос. Ученые пришли к выводу, что комары не кусают людей, которые живут на большой высоте — так почему же они так надоедают тем, кто живет в многоэтажных домах? Оказалось, что это правило актуально только для малярийных комаров — остальные могут проникать в жилища на любой высоте. О том, зачем комары кусают людей и пьют кровь, я писал в этой статье. Приятного чтения и поменьше вам комариных укусов!

Источник: hi-news.ru