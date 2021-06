Есть ли польза от чтения детям сказок?

Ученые доказали, что детям полезно читать сказкиВ 2016 году ученые из Англии и Португалии выяснили, что первая в истории сказка была сочинена 6 тысяч лет назад. Она называлась «Кузнец и черт» и рассказывала о кузнеце, который заключил сделку с дьяволом и получил умение соединять любые материалы. Впоследствии разные народы мира сочинили тысячи сказок, которые сегодня родители читают своим детям перед сном. Но задумывались ли вы о том, зачем детям нужны сказочные рассказы? Считается, что благодаря таким историям дети легче понимают разницу между добром и злом, а также готовятся к различным жизненным ситуациям. И это чистая правда — сказки играют важную роль в воспитании ребенка. Но недавно ученые провели эксперимент и выяснили, что сказочные истории также могут влиять на эмоциональное состояние детей и помогать им легче справляться со стрессом.Зачем нужны сказки?В первую очередь сказки используются родителями в воспитательных целях. Многую информацию дети лучше воспринимают в виде рассказов, а не через взрослую речь. Именно поэтому некоторые матери и отцы сочиняют рассказы с целью приучить детей полезным привычкам. Например, чтобы приучить ребенка всегда доедать кашу, можно рассказать ему о «тарелке, которая очень любила, когда кто-то доедал из нее еду». Сочинение таких историй не требует большой фантазии но они явно прививают детям хорошие ценности. Также стоит отметить, что в сочинении сказок могут участвовать и дети, что развивает их ум и позволяет сблизиться с матерью и отцом.Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах»Во время прослушивания сказки у детей включается воображение и они будто бы уходят от реальности и не замечают происходящие вокруг события. Считается, что пребывание внутри своих фантазий помогает расширить кругозор и больше понять свой внутренний мир. И все это происходит неосознанно — каждый ребенок воспринимает сказку просто как приятное путешествие и даже не представляет, какие большие изменения происходят внутри него во время прослушивания. Происходящие внутри человека процессы сказываются на его самочувствии, поэтому недавно ученые решили выяснить, как сказки могут влиять на физиологическое состояние детей.Читайте также: Являются ли сны продолжением реальности?Польза сказок для здоровьяЧтобы узнать больше о влиянии сказок на детей, бразильские ученые провели эксперимент с участием 81 пациента из детского отделения интенсивной терапии. Они были разделены на две группы: дети из первой группы во время пребывания в больнице слушала сказки, а участники второй — разгадывали с сотрудниками загадки. За одну минуту до и после общения с сотрудниками больницы у детей брались образцы слюны, чтобы оценить уровень гормона гормона любви и доверия (окситоцин) и стресса (кортизол). Также после прослушивания сказок и решения загадок детям показывались карточки с изображением врача медсестры, лекарства и так далее, чтобы выяснить их отношение к ним.Карточки, которые демонстрировались детямВ результате ученые выяснили, что сказки и загадки увеличивают уровень окситоцина и уменьшают концентрацию кортизола, то есть дети становятся более доверчивыми и спокойными. Однако, после сказок этот эффект заметен больше всего. Во время демонстрации упомянутых выше карточек исследователи заметили, что слушавшие сказки дети мыслят позитивнее остальных. При показе карточки с доктором они называли его «человеком», который помогает им вылечиться», в то время как остальные считали его «человеком, который дает противные лекарства». Дети из первой группы считали больницу местом для выздоровления, а остальные — местом, куда попадают больные люди. В общем, сказки явно сделали детей менее подверженными стрессу, что должно хорошо повлиять на их здоровье. Подробнее обо всем этом было рассказано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Научно доказано: сказки делают детей счастливееЦелительный эффект сказок ученые связывают с тем, что во время их прослушивания дети отвлекаются от больничной среды и связанных с ней переживаний. В результате увеличения уровня окситоцина и уменьшения уровня кортизола дети испытывают меньше стресса и смотрят на пребывание в больнице с позитивной стороны — как на место, где они могут скорее выздороветь. В конечном итоге ученые пришли к выводу, что сказки являются отличным способом уменьшить уровень стресса у детей, который может отвлечь от семейных проблем, дискомфорта от пребывания в детском саду и так далее.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Под конец хочу напомнить, что на нашем сайте много статей про особенности детского поведения. Например, недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, почему дети воспринимают голосовых помощников вроде Google Assistant и Siri как настоящих людей. А в прошлом году я рассказывал, почему дети интересуются динозаврами — вот ссылка.

