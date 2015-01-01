Антитела после перенесенного COVID-19 могут сохраняться на протяжении жизни

Результаты исследования показали что те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, продуцируют тип иммунных клеток, способных производить антитела к коронавирусу на всю оставшуюся жизнь.Одно из, казалось бы, тревожных наблюдений среди больных новым коронавирусом указывает на то, что уровень антител в крови — белков, способных предотвращать попадание вируса в клетки — начинает снижаться через четыре месяца после выздоровления. При этом оставалось неясным, развился ли у пациента полный иммунный ответ (который также включает в себя создание особых лейкоцитов, способных «запоминать» и удалять вирус спустя много месяцев и даже лет после первого заражения). Недавно результаты сразу несколько научных исследований показали, что у тех, кто перенес инфекцию, а также тех, кто вакцинировался, генерируется клеточный иммунный ответ, который защищает от повторного инфицирования. В ходе работы ученые проанализировали состояние здоровья 77 пациентов, которые переболели COVID-19 в легкой или умеренной форме. В большинстве случаев антитела в их крови резко распадались через четыре месяца после выздоровления. Однако после этого снижение антител происходило более неторопливо, и эти молекулы по-прежнему присутствовали в кровотоке до 11 месяцев после заражения.Иммунитет против COVID-19Последние полтора года сохранение антител против COVID-19 на протяжении длительного времени считалось маловероятным. Как пишет BBC, такой вывод был сделан на основании научных исследований, результаты которых показали, что у большинства переболевших концентрация антител в крови начинает снижаться довольно быстро спустя несколько месяцев после выздоровления. Так, исследователи оценивали продолжительность эффективной иммунной защиты примерно в 1,5-2 года. На этом фоне результаты последних исследований выглядят мягко говоря неожиданно.Как говорится в работе, опубликованной в журнале Nature, клетки, которые хранят память о вирусе, сохраняются в костном мозге и при необходимости могут вырабатывать антитела. Впрочем, опрошенные BBC эксперты призывают не радоваться раньше времени – за все время пандемии было зафиксировано множество случает повторного заражения, а версия о пожизненном иммунитете по-прежнему остается теорией, хотя и очень правдоподобной.Читайте также: Сколько антител нужно для выработки иммунитета против COVID-19?Коронавирус SARS-CoV-2 попадает в организм мастерски взламывая клетки хозяина.Другое исследование, опубликованное на сервере препринтов bioRxiv, посвященном биологическим исследованиям, показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться по крайней мере в течение 12 месяцев после первоначальной инфекции.«Эти работы согласуются с растущим объемом литературы, которая предполагает, что иммунитет, вызванный инфекцией и вакцинацией против SARS-CoV-2, по-видимому, является долгоиграющим», – сказал Скотт Хенсли, иммунолог из Университета Пенсильвании, который не принимал участия в исследовании.Уровни антителЧтобы изучить В-клетки памяти, специфичные для нового коронавируса, исследователи во главе с Али Эллебеди из Вашингтонского университета проанализировали кровь 77 человек с интервалом в три месяца (начиная примерно через месяц после заражения COVID-19). При этом только шестеро из 77 были госпитализированы; у остальных наблюдались легкие симптомы.Интересно, что уровень антител в крови этих людей быстро снизился через четыре месяца после заражения и продолжал медленно снижаться в течение нескольких месяцев после этого. Эти результаты согласуются с результатами ранее проведенных исследований.Исследования показали, что В-клетки памяти, произведенные в ответ на инфекцию Covid и усиленные вакциной, были настолько мощными, что они подавляли даже варианты вируса.Некоторые ученые объясняют снижение как признак ослабления иммунитета, но именно такую реакцию и ожидают другие эксперты. Как пишет The New York Times, если бы кровь содержала большое количество антител к каждому патогену, с которым когда-либо сталкивался организм, она быстро превратилась бы в густую слизь. Вместо этого уровень антител в крови резко падает после острой инфекции, в то время как В-клетки памяти остаются в состоянии покоя в костном мозге, готовые принять меры, когда это необходимо.Хотите всегда быть в курсе последних новостей о том, как проходит борьба с пандемией COVID-19, подписывайтесь на наш канал в Google News. Так вы точно не пропустите ничего интересного!Однако полученные результаты не обязательно относятся к защите, полученной только от вакцинации, поскольку после иммунизации работа иммунной памяти, вероятно, будет организована по-другому, по сравнению с тем, что происходит после заражения естественным путем.«При первой встрече с вирусом В-клетки быстро размножаются и вырабатывают антитела в больших количествах. Как только острый этап пройден, небольшое количество клеток поселяется в костном мозге, постоянно откачивая умеренные уровни антител», – пишут исследователи.Необходимо также отметить, что если COVID-19 проходит у пациента в легкой форме, тесты перестают показывать наличие вируса в его организме уже через 2-3 недели после заражения. Так что обнаруженные клетки памяти не могут быть «свежей» иммунной реакцией.Новые исследования предполагают, что иммунитет к COVID-19 не является преходящим, как в случае с коронавирусами, вызыющими простуду.Вам будет интересно: У кого самый сильный иммунитет к коронавирусуИнтересно и то, что авторы статьи в Nature отмечают, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, вероятно окажется столь же продолжительным. Также нельзя исключать, что на длительную защиту от инфекции могут рассчитывать и те, кто перенес ковид бессимптомно. Ну а мы с вами будем ждать новых исследований и надеяться на лучшее. Берегите себя.

Источник: hi-news.ru