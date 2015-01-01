Шотландские ученые изобрели способ, с помощью которого можно убивать раковые клетки

Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани.О том, что такое рак, человечество узнало относительно недавно. В прошлом чума, оспа и грипп уносили огромное количество жизней и все внимание врачей и ученых было, соответсвенно, приковано к этим болезням. Интересно, что первые упоминания о злокачественных опухолях встречаются в медицинском тексте Древнего Египта, создание которого ученые датируют 16 веком до нашей эры. В папирусе также отмечается, что лечения этого заболевания не существует. Опухоли разнообразного характера также привлекли Гиппократа – именно он научился различать злокачественные опухоли от доброкачественных. Вот только причиной их развития древнегреческий целитель считал черную желчь, которая скапливалась в определенном месте. Сегодня мы знаем, что причина онкологических заболеваний кроется не в желчи – на самом деле раковые клетки по своей природе очень похожи на клетки организма. По этой причине различить здоровые клетки от раковых и уничтожить их невероятно трудно. Но медицина не стоит на месте – недавно исследователи из Эдинбургского университета изобрели способ, с помощью которого можно раковые клетки все-таки можно уничтожить.Невидимый убийца«Отец медицины» Гиппократ, обративший пристальное внимание на онкологических больных, использовал для описания болезни два термина: carcinos – для опухолей, не образующих язвы, и carcinoma – для образующих соответсвенно. По-гречески эти слова относятся к крабу и применялись к болезни скорее всего потому, что распространяющиеся проекции опухолей напоминали форму краба.Позже римский врач Цельс (28-50 до н. э.) перевел греческий термин в «рак» – латинское слово, обозначающее краба. Гален (130-200 гг. н. э.), другой греческий врач, использовал слово oncos (по-гречески отек) для описания опухолей. Хотя аналогия с крабами Гиппократа и Цельса по-прежнему используется для описания злокачественных опухолей, термин Галена прижился в слове онкология.Механизм, управляющий клетками, не всегда работает идеально – иногда возникают ошибки, способные привести к неконтролируемому росту клеток.Интересуетесь наукой и хотите всегда быть в курсе последних новостей и открытий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Как вылечить рак?Первые методы лечения рака были либо фантастическими, либо слишком ужасными, чтобы о них можно было и вовсе подумать. Аптекари запасались зубами кабана, легкими лисы, настойкой свинца, молотым белым кораллом и другими столь же невероятными средствами, в то время как хирурги иногда проводили мастэктомию без анестезии в антисанитарных условиях.Ситуацию изменило открытие общей анестезии в 19 веке: американский хирург Уильям Холстед начал проводить радикальные операции по лечению рака. Он пытался опередить рост опухоли путем все более и более радикального удаления тканей, полагая, что рецидив означает, что часть опухоли все-таки где-то осталась. Он доказал, что хирурги могут удалять раковые опухоли, но излечиваются ли таким образом пациенты, было не так очевидно. Некоторые выживали, но большинство – нет.Хирургия являлась основой лечения большого числа раковых заболеваний, но до тех пор, пока к ней не присоединились лекарства и радиация – то, чем люди ХХI века лечат рак – ее влияние было ограниченным.Многие виды рака, при ранней диагностике, хорошо поддаются лечению.Сегодня мы знаем, что рентгеновские лучи и другие формы излучения могут убивать опухоли, разрушая ДНК, которая находится в каждой клетке и контролирует процесс их деления. Радиация убивает здоровые клетки, а также раковые клетки, но раковые клетки убить легче, потому что они делятся быстрее. Сегодня лучевая терапия применяется в основном для лечения злокачественных опухолей, а ее основной целью является уничтожение клеток, из которых состоит опухоль.Что же до химиотерапии, что ее преимущество заключается в том, что она может обнаружить раковые клетки везде, даже если они распространились. Более того, современная химиотерапия больше не полагается исключительно на лекарства, которые, по сути, являются ядами. Годы исследований позволили ученым разработать целевые методы лечения, которые заменяют тонкое вмешательство грубой силой, направленное на отключение или блокирование процессов, которые позволяют раковым клеткам расти, делиться и распространяться.Читайте также: Почему молодые люди стали чаще заболевать раком?Уничтожить раковые клеткиСогласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, ученым из Эдинбургского университета удалось успешно протестировать новый противораковый препарат под названием «Троянский конь». Лекарство может убивать раковые и бактериальные клетки, не повреждая здоровые ткани. Авторы научной работы надеются, что их открытие позволит бороться с раком молочной железы, простаты и легких.В ходе работы ученые объединили крошечную убивающую рак молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы обманом заставить злокачественные клетки проглотить ее:«Раковые клетки очень «жадные» и должны потреблять большое количество пищи для получения энергии. Сахар, как известно, очень питателен и достаточно быстро проникает внутрь. Если пропитать сахар специальным лекарством, он доставит его внутрь раковых клеток практически незамедлительно, прямо как «Троянский конь», – пишут авторы научной работы.Раковые клетки поглощают много энергии, и сахар отлично им в этом помогает.Интересно, что SeNBD также является светоактивируемым фотосенсибилизатором, что означает, что он убивает клетки только после того, как включен включен видимый свет. Подобный «бонус» означает, что хирург может точно решить, когда он хочет активировать препарат, уменьшая вероятность того, что будут разрушены здоровые ткани, а также вероятности возникновения побочных эффектов, таких как выпадение волос, вызванное другими противораковыми агентами. Исследования проводили на клетках рыбок данио и клетках человека.Это интересно: Как необычное козье молоко может помочь при лечении рака?Напомню, легенда о Троянском коне, согласно греческой мифологии, гласит, что солдаты построили гигантского деревянного коня и спрятались в нем, чтобы получить доступ к городу Троя. Троянцы приняли массивное сооружение в качестве подарка и провели его внутрь городских стен. В результате греческие воины вышли изнутри подарка и разграбили город.

Источник: hi-news.ru