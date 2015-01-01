Солнечное затмение 10 июня 2021 года: во сколько начнется и как смотреть?
Кольцевое солнечное затмение происходит очень редко
Уже совсем скоро, 10 июня 2021 года, жители России смогут увидеть очень редкое астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение. Это событие происходит только 14 раз в столетие, так что любителям всего необычного явно стоит посмотреть на это зрелище. Как и всегда в подобных случаях, всю красоту смогут оценить далеко не все люди — в большинстве регионов солнечное затмение будет только частичным. Лучше всего кольцевое затмение будет видно в Якутии, но это не значит, что жителям Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов нашей страны ничего интересного видно не будет. Частичное затмение тоже очень занимательное явление, ведь Луна окажется между Землей и Солнцем и все это посреди дня! Давайте выясним, где лучше всего смотреть на кольцевое солнечное затмение, во сколько часов и какие меры предосторожности нужно предпринять.
Что такое солнечное затмение?
Солнечным затмением принято называть явление, при котором Луна полностью или частично затмевает Солнце от жителей Земли. Это явление происходит только в строго определенных условиях. Например, для этого нужно, чтобы обращенная к нашей планете сторона Луны была не освещена. И это условие обязательно должно быть соблюдено в точке пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Существует три вида солнечного затмения:
полное, при котором Луна полностью закрывает собой Солнце;
частное, при котором Луна проходит по диску Солнца по краю, скрывая только его часть;
кольцеобразное, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре (из-за большего отдаления), и не может скрыть его полностью.
По статистике, в среднем за каждое столетие происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные и только 14 — кольцеобразные.
Виды солнечных затмений: частное, кольцевое и полное
Солнечное затмение 10 июня
По данным издания The Guardian, кольцевое солнечное затмение смогут увидеть только жители Канады, Гренландии и северных регионов России. Лучше всего явление будет видно в якутском поселке Чокурдах, а также Чукотке и Карелии. Там солнечный диск будет перекрыт на 50-80% и это явно будет выглядеть потрясающе. Более того, в этот день в Якутске прогнозируется ясный день, так что условия будут практически идеальными.
Вот список городов и время, в которое жители смогут увидеть солнечное затмение:
Якутск — практически полное кольцевое затмение (!) произойдет в 20:45 вечера;
Красноярск — половина Солнца будет скрыто в 19:06 вечера;
Екатеринбург — перекрытие на 30-40% произойдет в 16:53;
Казань — солнечный диск скроется на 30% в 14:43 дня;
Москва — до 26% Солнца скроется в 14:26;
Санкт-Петербург — благодаря более северному расположению, Солнце скроется на целых 40% в 14:12 дня.
Как понятно из списка, увидеть редкое астрономическое явление смогут жители многих регионов. Главное, чтобы в этот день стояла солнечная погода. К сожалению, сервис Gismeteo в день солнечного затмения показывает пасмурную погоду. А вот в Санкт-Петербурге небо обещает быть чистым. Но за несколько дней прогноз может измениться и это важно иметь в виду.
Солнечное затмение над городом
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Как смотреть на солнечное затмение?
На солнечное затмение ни в коем случае нельзя смотреть невооруженным взглядом — это может стать причиной серьезных проблем со зрением и даже привести к слепоте. Некоторые люди наблюдают за Солнцем через солнечные очки или темное стекло, что тоже очень рискованно. Для наблюдения за редким явлением лучше заранее купить специальные очки с полноценной защитой. Они стоят недорого — на Aliexpress можно купить всего за 41 рубль.
Очки для солнечного затмения
Также очки для просмотра солнечного затмения можно сделать самостоятельно. Для этого нужно изготовить оправу из картона или любого подручного материала. В качестве линз астрономы-любители рекомендуют использовать вырезку из пленки AstroSolar для изготовления солнечных фильтров. Они обладают высокой оптической плотностью, благодаря чему интенсивность света значительно уменьшается. Такую пленку можно купить в интернет-магазинах товаров для астрономов. А на том же Aliexpress можно купить солнечный фильтр, который можно использовать в качестве монокля. Правда они стоят больше 1000 рублей — вот ссылка на один из них.
Солнечные фильтры обычно используются в астрономическом оборудовании
Также для наблюдения за солнечным затмением можно использовать сварочную маску. Они стоят от 500 рублей и их тоже можно заказать из Китая — вот неплохой вариант.
Для наблюдения за солнечным затмением также можно использовать сварочную маску
Важно отметить, что снимать солнечное затмение на смартфон тоже очень опасно. Рискнувшие это сделать могут лишиться камеры — придется нести на ремонт!
Полное солнечное затмение
Кольцевое солнечное затмение это, конечно же, очень круто. Но вот полное затмение все равно достойно большего внимания. Ближайшее из них произойдет 4 декабря 2021 года, однако увидеть зрелище смогут только находящиеся на территории Антарктиды исследователи. Также полное солнечное затмение ожидается в 2026 году, но и тогда явление смогут увидеть далеко не все. Лучше всего полное перекрытие будет видно в Испании, из-за чего считается, что через несколько лет в эту страну двинется огромное количество туристов.
Полное солнечное затмение можно будет наблюдать в 2026 году
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Напоследок отмечу, что солнечные затмения происходят даже на Марсе. В 2019 году это явление было снято на камеру марсохода «Кьюриосити» — вот фотографии.
Источник: hi-news.ru