Солнечное затмение 10 июня 2021 года: во сколько начнется и как смотреть?

Кольцевое солнечное затмение происходит очень редкоУже совсем скоро, 10 июня 2021 года, жители России смогут увидеть очень редкое астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение. Это событие происходит только 14 раз в столетие, так что любителям всего необычного явно стоит посмотреть на это зрелище. Как и всегда в подобных случаях, всю красоту смогут оценить далеко не все люди — в большинстве регионов солнечное затмение будет только частичным. Лучше всего кольцевое затмение будет видно в Якутии, но это не значит, что жителям Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов нашей страны ничего интересного видно не будет. Частичное затмение тоже очень занимательное явление, ведь Луна окажется между Землей и Солнцем и все это посреди дня! Давайте выясним, где лучше всего смотреть на кольцевое солнечное затмение, во сколько часов и какие меры предосторожности нужно предпринять.Что такое солнечное затмение?Солнечным затмением принято называть явление, при котором Луна полностью или частично затмевает Солнце от жителей Земли. Это явление происходит только в строго определенных условиях. Например, для этого нужно, чтобы обращенная к нашей планете сторона Луны была не освещена. И это условие обязательно должно быть соблюдено в точке пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Существует три вида солнечного затмения:полное, при котором Луна полностью закрывает собой Солнце;частное, при котором Луна проходит по диску Солнца по краю, скрывая только его часть;кольцеобразное, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре (из-за большего отдаления), и не может скрыть его полностью.По статистике, в среднем за каждое столетие происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные и только 14 — кольцеобразные.Виды солнечных затмений: частное, кольцевое и полноеСолнечное затмение 10 июняПо данным издания The Guardian, кольцевое солнечное затмение смогут увидеть только жители Канады, Гренландии и северных регионов России. Лучше всего явление будет видно в якутском поселке Чокурдах, а также Чукотке и Карелии. Там солнечный диск будет перекрыт на 50-80% и это явно будет выглядеть потрясающе. Более того, в этот день в Якутске прогнозируется ясный день, так что условия будут практически идеальными.Вот список городов и время, в которое жители смогут увидеть солнечное затмение:Якутск — практически полное кольцевое затмение (!) произойдет в 20:45 вечера;Красноярск — половина Солнца будет скрыто в 19:06 вечера;Екатеринбург — перекрытие на 30-40% произойдет в 16:53;Казань — солнечный диск скроется на 30% в 14:43 дня;Москва — до 26% Солнца скроется в 14:26;Санкт-Петербург — благодаря более северному расположению, Солнце скроется на целых 40% в 14:12 дня.Как понятно из списка, увидеть редкое астрономическое явление смогут жители многих регионов. Главное, чтобы в этот день стояла солнечная погода. К сожалению, сервис Gismeteo в день солнечного затмения показывает пасмурную погоду. А вот в Санкт-Петербурге небо обещает быть чистым. Но за несколько дней прогноз может измениться и это важно иметь в виду.Солнечное затмение над городомЧитайте также: Почему животные во время затмений ведут себя странно?Как смотреть на солнечное затмение?На солнечное затмение ни в коем случае нельзя смотреть невооруженным взглядом — это может стать причиной серьезных проблем со зрением и даже привести к слепоте. Некоторые люди наблюдают за Солнцем через солнечные очки или темное стекло, что тоже очень рискованно. Для наблюдения за редким явлением лучше заранее купить специальные очки с полноценной защитой. Они стоят недорого — на Aliexpress можно купить всего за 41 рубль.Очки для солнечного затменияТакже очки для просмотра солнечного затмения можно сделать самостоятельно. Для этого нужно изготовить оправу из картона или любого подручного материала. В качестве линз астрономы-любители рекомендуют использовать вырезку из пленки AstroSolar для изготовления солнечных фильтров. Они обладают высокой оптической плотностью, благодаря чему интенсивность света значительно уменьшается. Такую пленку можно купить в интернет-магазинах товаров для астрономов. А на том же Aliexpress можно купить солнечный фильтр, который можно использовать в качестве монокля. Правда они стоят больше 1000 рублей — вот ссылка на один из них.Солнечные фильтры обычно используются в астрономическом оборудованииТакже для наблюдения за солнечным затмением можно использовать сварочную маску. Они стоят от 500 рублей и их тоже можно заказать из Китая — вот неплохой вариант.Для наблюдения за солнечным затмением также можно использовать сварочную маскуВажно отметить, что снимать солнечное затмение на смартфон тоже очень опасно. Рискнувшие это сделать могут лишиться камеры — придется нести на ремонт!Полное солнечное затмениеКольцевое солнечное затмение это, конечно же, очень круто. Но вот полное затмение все равно достойно большего внимания. Ближайшее из них произойдет 4 декабря 2021 года, однако увидеть зрелище смогут только находящиеся на территории Антарктиды исследователи. Также полное солнечное затмение ожидается в 2026 году, но и тогда явление смогут увидеть далеко не все. Лучше всего полное перекрытие будет видно в Испании, из-за чего считается, что через несколько лет в эту страну двинется огромное количество туристов.Полное солнечное затмение можно будет наблюдать в 2026 годуЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Напоследок отмечу, что солнечные затмения происходят даже на Марсе. В 2019 году это явление было снято на камеру марсохода «Кьюриосити» — вот фотографии.

Источник: hi-news.ru