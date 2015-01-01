ТОП-5 самых богатых животных в мире. Как они получили наследство?
Задумывались ли вы о том, как богачи оставляют большое наследство своим питомцам?
В XVII веке Первый министр Франции кардинал Ришелье оставил все свое наследство 14 кошкам, которые были его любимицами. Это решение не понравилось близким кардиналу людям и после его смерти животные попросту были убиты. Однажды такой случай произошел даже в императорской России — некая купчиха Мария Леонтьева оставила своей собаке все свои деньги и недвижимость. Ее родственники не получили денег даже после смерти животного, потому что они перешли в городскую казну. Времена меняются, однако некоторые люди до сих пор оставляют своим домашним животным целые состояния. Но возникает вопрос: разве закон такое позволяет? В рамках данной статьи предлагаю вместе найти ответ, а также узнаем, какие животные получили в наследство миллионы долларов и что с ними стало в итоге.
Можно ли передать наследство животным?
Интересный факт: В США с передачей наследства животным нет никаких проблем. Если человек вписал своего домашнего питомца в свое завещание и передал кучу денег — ни у кого не возникнет вопросов. А вот в России провернуть такое не так уж и просто.
Согласно Гражданскому кодексу России, домашнее животное никоим образом не может стать наследником. Однако закон позволяет указать в завещании человека, который будет ухаживать за питомцем после смерти хозяина. Речь идет о завещательном возложении, предусмотренном в статье 1139 Гражданского кодекса. В нем можно упомянуть физическое и юридическое лицо, которое будет следить за животным и подробно указать порядок ухода и стоимость содержания. В документе также нужно указать часть имущества, который указанное лицо сможет использовать для ухода за домашним питомцем — по сути, это и есть наследство для питомца.
Способ передать наследство своему питомцу существует, но он состоит из множества сложных шагов
Однако есть риск, что указанное лицо не будет следить за животным и просто присвоит деньги — контролирующего это органа не существует. Поэтому юристы рекомендуют указывать в завещании только проверенных людей или питомник, а контроль за исполнением обязанностей возложить на надежную организацию по защите животных.
Вот еще несколько рекомендаций при оформлении наследства для домашнего животного:
в документе нужно указать номер клейма или чипа питомца, чтобы ответственные лица не сказали что-то вроде «этого животного не существует»;
необходимо указать способ определения состояния здоровья питомца — например, обязать проведением регулярного осмотра у ветеринара;
важно указать, где именно будет жить питомец, чтобы он не оказался на улице.
По данным издания BBC News, в 2019 году примерно таким же образом поступил дизайнер Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Он завещал своей кошке по кличке Шупетт 200 миллионов долларов. В своем завещании он указал человека, который займется уходом за ней:
Карл Лагерфельд и его кошка Шупетт
У Шупетт есть много денег, она наследница. Если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться.
Самые богатые животные в мире
Как можно понять, оставить наследство домашнему любимцу очень сложно, особенно в России. Но некоторых людей такие трудности не пугают и они оставляют животным в наследство тысячи и даже миллионы долларов.
Овчарка Гюнтер IV
Самым богатым животным в мире, безо всяких сомнений, является немецкая овчарка Гюнтер IV. Огромное наследство в размере 373 миллионов долларов он получил от своего отца Гюнтера III. А тот, в свою очередь, в 1991 году получил эти деньги от своей хозяйки, графини Карлотты Либенштайн. По данным за 2013 год, он живет в живописном уголке Италии, передвигается на BMW с откидным верхом и питается стейками и икрой. Самое интересное, что его состояние постоянно растет, потому что до своей смерти Карлотта Либенштайн сделала удачные инвестиции.
Гюнтер IV — самая богатая собака в мире
Собаки телеведущей Опры Уинфри
А вот у остальных животных денег значительно меньше, но даже при этом они считаются богачами. Американская телеведущая Опра Уинфри явно очень любит своих собак: золотистых ретриверов Люка и Лейлу, кокер-спаниеля Сэди и спрингер-спаниелей Санни и Лорен. Девушка постоянно публикует их фотографии в на своем сайте и выделила для них фонд с 30 миллионами долларов.
Опра Уинфри и ее собаки
Кот Блэки
В 1988 году телережиссер и торговец антиквариатом Бен Ри завещал своему коту Блэки 25 миллионов долларов. Всего у него было 15 домашних любимцев, но Блэки оказался единственным, кому удалось пережить своего хозяина. Ухаживанием за котом занялись сразу три благотворительные организации, а родственники миллионера ничего не получили. Блэки попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый кот в мире.
Блэки — самый богатый кот в мире
Курица Джиго
В 2000 году британский издатель Майлз Блэквелл и его жена Брайони продали свои доли в семейной компании Blackwell Publishers. У них не было детей и после кончины жены мужчина вел уединенный образ жизни. Компанию ему составляла только курица Джиго. К моменту смерти у бывшего издателя было 85 миллионов долларов и 16 миллионов он завещал своей курице. Остальные деньги он распределил по благотворительным фондам, а родственникам ничего не оставил. К сожалению, как пернатая любимица Майлза Блэквелла жила после смерти хозяина, неизвестно.
Джиго — самая богатая курица в мире
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Болонка Трабл
В 2007 году болонка по кличке Трабл получила в наследство 12 миллионов долларов. Ее хозяйкой была миллиардерша Леона Хелмсли, которая владела зданием Эмпайр-стейт-билдинг, заслужила статус «королевы скупости» и сидела в тюрьме за неуплату налогов. После ее смерти, на содержание болонки тратилось по 100 тысяч долларов в год. После смерти собаки, деньги были распределены по благотворительным фондам.
Леона Хелмсли и болонка Трабл
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Если вам понравилась статья, очень рекомендую почитать статью моей коллеги Любви Соковиковой про самых богатых людей в мире. Также в материале затронута проблема социального неравенства.
Источник: hi-news.ru