ТОП-5 самых богатых животных в мире. Как они получили наследство?

Задумывались ли вы о том, как богачи оставляют большое наследство своим питомцам?В XVII веке Первый министр Франции кардинал Ришелье оставил все свое наследство 14 кошкам, которые были его любимицами. Это решение не понравилось близким кардиналу людям и после его смерти животные попросту были убиты. Однажды такой случай произошел даже в императорской России — некая купчиха Мария Леонтьева оставила своей собаке все свои деньги и недвижимость. Ее родственники не получили денег даже после смерти животного, потому что они перешли в городскую казну. Времена меняются, однако некоторые люди до сих пор оставляют своим домашним животным целые состояния. Но возникает вопрос: разве закон такое позволяет? В рамках данной статьи предлагаю вместе найти ответ, а также узнаем, какие животные получили в наследство миллионы долларов и что с ними стало в итоге.Можно ли передать наследство животным?Интересный факт: В США с передачей наследства животным нет никаких проблем. Если человек вписал своего домашнего питомца в свое завещание и передал кучу денег — ни у кого не возникнет вопросов. А вот в России провернуть такое не так уж и просто.Согласно Гражданскому кодексу России, домашнее животное никоим образом не может стать наследником. Однако закон позволяет указать в завещании человека, который будет ухаживать за питомцем после смерти хозяина. Речь идет о завещательном возложении, предусмотренном в статье 1139 Гражданского кодекса. В нем можно упомянуть физическое и юридическое лицо, которое будет следить за животным и подробно указать порядок ухода и стоимость содержания. В документе также нужно указать часть имущества, который указанное лицо сможет использовать для ухода за домашним питомцем — по сути, это и есть наследство для питомца.Способ передать наследство своему питомцу существует, но он состоит из множества сложных шаговОднако есть риск, что указанное лицо не будет следить за животным и просто присвоит деньги — контролирующего это органа не существует. Поэтому юристы рекомендуют указывать в завещании только проверенных людей или питомник, а контроль за исполнением обязанностей возложить на надежную организацию по защите животных.Вот еще несколько рекомендаций при оформлении наследства для домашнего животного:в документе нужно указать номер клейма или чипа питомца, чтобы ответственные лица не сказали что-то вроде «этого животного не существует»;необходимо указать способ определения состояния здоровья питомца — например, обязать проведением регулярного осмотра у ветеринара;важно указать, где именно будет жить питомец, чтобы он не оказался на улице.По данным издания BBC News, в 2019 году примерно таким же образом поступил дизайнер Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Он завещал своей кошке по кличке Шупетт 200 миллионов долларов. В своем завещании он указал человека, который займется уходом за ней:Карл Лагерфельд и его кошка ШупеттУ Шупетт есть много денег, она наследница. Если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться.Самые богатые животные в миреКак можно понять, оставить наследство домашнему любимцу очень сложно, особенно в России. Но некоторых людей такие трудности не пугают и они оставляют животным в наследство тысячи и даже миллионы долларов.Овчарка Гюнтер IVСамым богатым животным в мире, безо всяких сомнений, является немецкая овчарка Гюнтер IV. Огромное наследство в размере 373 миллионов долларов он получил от своего отца Гюнтера III. А тот, в свою очередь, в 1991 году получил эти деньги от своей хозяйки, графини Карлотты Либенштайн. По данным за 2013 год, он живет в живописном уголке Италии, передвигается на BMW с откидным верхом и питается стейками и икрой. Самое интересное, что его состояние постоянно растет, потому что до своей смерти Карлотта Либенштайн сделала удачные инвестиции.Гюнтер IV — самая богатая собака в миреСобаки телеведущей Опры УинфриА вот у остальных животных денег значительно меньше, но даже при этом они считаются богачами. Американская телеведущая Опра Уинфри явно очень любит своих собак: золотистых ретриверов Люка и Лейлу, кокер-спаниеля Сэди и спрингер-спаниелей Санни и Лорен. Девушка постоянно публикует их фотографии в на своем сайте и выделила для них фонд с 30 миллионами долларов.Опра Уинфри и ее собакиКот БлэкиВ 1988 году телережиссер и торговец антиквариатом Бен Ри завещал своему коту Блэки 25 миллионов долларов. Всего у него было 15 домашних любимцев, но Блэки оказался единственным, кому удалось пережить своего хозяина. Ухаживанием за котом занялись сразу три благотворительные организации, а родственники миллионера ничего не получили. Блэки попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый кот в мире.Блэки — самый богатый кот в миреКурица ДжигоВ 2000 году британский издатель Майлз Блэквелл и его жена Брайони продали свои доли в семейной компании Blackwell Publishers. У них не было детей и после кончины жены мужчина вел уединенный образ жизни. Компанию ему составляла только курица Джиго. К моменту смерти у бывшего издателя было 85 миллионов долларов и 16 миллионов он завещал своей курице. Остальные деньги он распределил по благотворительным фондам, а родственникам ничего не оставил. К сожалению, как пернатая любимица Майлза Блэквелла жила после смерти хозяина, неизвестно.Джиго — самая богатая курица в миреЧитайте также: Какие профессии могут освоить животные?Болонка ТраблВ 2007 году болонка по кличке Трабл получила в наследство 12 миллионов долларов. Ее хозяйкой была миллиардерша Леона Хелмсли, которая владела зданием Эмпайр-стейт-билдинг, заслужила статус «королевы скупости» и сидела в тюрьме за неуплату налогов. После ее смерти, на содержание болонки тратилось по 100 тысяч долларов в год. После смерти собаки, деньги были распределены по благотворительным фондам.Леона Хелмсли и болонка ТраблЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Если вам понравилась статья, очень рекомендую почитать статью моей коллеги Любви Соковиковой про самых богатых людей в мире. Также в материале затронута проблема социального неравенства.

Источник: hi-news.ru