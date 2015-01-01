Российские ученые успешно воскресили животное, лежавшее в спячке 24 тысячи лет

Воскресшие после тысячелетней спячки создания были найдены в вечной мерзлоте ЯкутииБделлоидные коловратки — это крошечные организмы, которые живут в пресной воде и являются очень примитивными созданиями. Но у них есть одна удивительная особенность, которая заключается в способности выжить при любой температуре, без пищи и даже кислорода. Для этого они сворачиваются в клубок и замедляют большую часть жизненных процессов, ожидая лучших времен. Ранее ученые считали, что такая спячка позволяет им выживать на протяжении целых 10 лет и это казалось впечатляющим результатом. Но недавно в образцах вечной мерзлоты Якутии были обнаружены коловратки возрастом 24 тысячи лет. Ко всеобщему удивлению, российским ученым легко удалось вернуть их к жизни — они не просто начали двигаться, но и приступили к питанию и размножению. Это удивительное открытие, которое вселяет надежду на то, что в будущем людей тоже можно будет замораживать, чтобы воскресить в будущем. Давайте разберемся в подробностях.Кто такое коловратки?Коловратки получили свое название из-за наличия на передней части тела ресничного образования. Этот коловращательный аппарат используется для передвижения и питания. Они способны двигаться вплавь и ползком, причем во втором случае они поочередно переставляют голову и хвост, как пиявки. В качестве пищи они используют микробов и крошечные частицы живых организмов и растений. Коловратки живут не только в пресной воде, но и во влажной почве и сыром мхе. Всего науке известно о существовании 1500 видов, причем 600 из них живут в России. Одним из обитающих на территории нашей страны видов является бделлоидная коловратка (Bdelloidea). Именно о представителях этого вида сейчас и пойдет речь.Разновидности коловратокЧто такое криптобиоз?Коловратки обладают способностью обезвоживать свой организм и замедляют протекающие в нем процессы. К такой стратегии животные и растения прибегают в случае попадания в неблагоприятные условия — это позволяет им переждать тяжелые времена и воскреснуть в более благоприятное время. В науке это явление называется криптобиозом и оно свойственно многим живым созданиям. Например, в состояние криптобиоза могут входить личинки комаров-звонцов, которые в неблагоприятных условиях «высыхают» настолько, что в их организме остается всего лишь 3% воды. В обезвоженном состоянии они могут выживать при температурах от −170 до +106 градусов Цельсия и даже в условиях высокого радиационного излучения.Личинка комара-звонца, способная к криптобиозуСекрет долголетия коловратокРанее ученые считали, что благодаря криптобиозу коловратки могут выживать максимум 10 лет. Но, по данным журнала Current Biology, возраст найденных в Якутии коловраток был оценен в 24 тысячи лет. То есть, во времена мамонтов эти создания почуяли наступление тяжелых времен и по максимуму замедлили течение жизненно важных процессов. Чтобы возродить крошечных существ, ученым не потребовалось ничего делать — ощутив хорошие для жизни условия, они сами начали двигаться, питаться и размножаться. К сожалению, ученые пока не могут точно сказать, каким именно образом коловратки могут возвращаться к жизни спустя столько длительное время.Коловратка под микроскопомРанее ученым уже удавалось возрождать существ, которые долгое время находились в вечной мерзлоте. По данным научного журнала Doklady Biological Sciences, в 2018 году российские исследователи смогли вернуть к жизни червей-нематод, которые пробыли в вечной мерзлоте 40 тысяч лет. Однако эти черви являются еще более примитивными созданиями, чем коловратки. По словам соавтора научной работы Стаса Малявина, результаты доказывают, что многоклеточный организм можно заморозить, дать ему время пробыть в таком состоянии на протяжении тысяч лет и затем вернуть к жизни.Крионическая камераЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Он также отметил, что это является давней мечтой многих писателей-фантастов. На данный момент воплотить эту мечту в реальность пытается крионика. Эта технология подразумевает охлаждение организмов людей и животных с надеждой на их воскрешение в будущем. Ученые пока не знают, как можно вернуть замороженных людей к жизни, но спустя несколько сотен лет такой способ может быть изобретен. Именно тогда замороженные люди и будут воскрешены. По сути, крионика является машиной времени, которая перемещает людей в будущее. Только работоспособность этой технологии пока не доказана. Интересную статью про крионику можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru