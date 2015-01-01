Как кошки и собаки помогают бороться с депрессией и тревогой?

Новое исследование подтверждает преимущества, которые мы получаем от общения с кошками и собаками.Каждый владелец кошки или собаки безусловно скажет вам, что получает множество положительных эмоций от общения с домашним питомцем. Но до недавнего времени научных исследований, посвященных этой теме, практически не существовало – новая работа, опубликованная в этом месяце, представляет собой первое рецензируемое научное исследование о пользе животных для эмоциональной поддержки для людей с серьезными психическими заболеваниями, такими как хроническая тревога или депрессия. Исследование, проведенное учеными из Университета Толедо, показало, что через год после заведения питомца испытуемые наблюдали значительное снижение симптомов депрессии, чувства тревоги и одиночества. В работе также говорится, что она основана на серии предыдущих исследований о связи человека и животных и может привести к новому пониманию того, как эмоциональная поддержка животных может быть использована в борьбе с хроническими заболеваниями психики. Примечательно, что все участники исследования считались малообеспеченными, имели хронические психические заболевания и жили в одиночестве.Животные как лекарство от стрессаМожет показаться, что наука бывает поразительна проста в своих открытиях. Но это – только на первый взгляд. Как показали результаты исследования, недавно опубликованного в журнале Human-Animal Interaction Bulletin, братья наши меньшие действительно помогают в борьбе со стрессом, депрессией, тревожными расстройствами и другими серьезными психологическими состояниями.Интересно, что первые исследования влияния домашних животных на эмоциональное состояние человека были посвящены в основном собакам. Причина, как несложно догадаться, кроется в их социальном поведении. В США даже появился специальный термин, описывающий неслужебных животных – Emotional support dogs (ESAs), что в переводе с английского означает собаки для эмоциональной поддержки (по сути просто домашние питомцы).Кошки и собаки могут жить дружно, превращая каждый день в праздник умиления.А вот кошкам повезло меньше – много лет они находились в тени своих четвероногих товарищей. Их асоциальное поведение легло в основу слухов о «кошке, которая гуляет сама по себе» и которая ухом не поведет, если прямо у нее на глазах вас разорвет стая бродячих собак. К счастью, ученые обратили на котиков больше внимания и выяснили, что те относятся к своим хозяевам как к родителям. Подробнее об удивительной способности кошек выражать свои эмоции я рассказывала в этой статье.Кошки и собаки против депрессииНо вернемся к новому исследованию: в качестве испытуемых ученые из Университета Толедо пригласили участников программы Hope and Recovery Pet (HARP) – инициативы, которая ищет дом бездомным животным среди тех, кто больше других нуждается в эмоциональной поддержке. Программа была разработана в 2010 году компанией Hoy-Gerlach и представляет собой партнерство между Гуманным обществом и ProMedica, крупной системой здравоохранения. В настоящее время программа запущена в 28 штатах.«Лучшая часть программы заключается в том, что она состоит из двух частей», – слова Хой-Герлаха, ведущего автора нового исследования, приводит журнал Popular Mechanics. !Программа приносит пользу здоровью людей и помогает приютить животных в хорошие, любящие руки».6666666ррррВсе участники исследования считались малообеспеченными, имели хронические психические заболевания и жили в одиночестве. Прежде чем участники приняли эмоциональную поддержку кошки или собаки, они прошли тест, оценивающий уровень тревоги, депрессии и одиночество. Исследователи также собрали образцы слюны для измерения трех биомаркеров стресса:Окситоцин, также известный как “гормон любви».” Мозг высвобождает его во время связующих взаимодействий, поэтому человек испытывает теплые, нечеткие чувства, когда находится с близкими.Кортизол, основной гормон стресса. Постоянное чрезмерное воздействие кортизола увеличивает риск депрессии, тревоги и сердечных заболеваний, а также других состояний.Альфа-амилаза, фермент, обнаруженный в слюне, который также может указывать на уровень стресса.Отметим, что ученые наблюдали за участниками в течение одного месяца, трех месяцев, шести месяцев, девяти месяцев и 12 месяцев. В каждом последующем исследовании они собирали образцы слюны, а затем заставляли участников и их животных взаимодействовать в течение 10 минут (будь то ласки, игры или разговоры). После короткого взаимодействия они собрали еще один набор образцов слюны.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Животные делают нашу жизнь веселее, а здоровье крепче.На 12-месячной отметке все испытуемые снова прошли тот же психологический тест, чтобы оценить свое психическое благополучие. Исследование не только показало, что участники имели значительно более низкий уровень тревоги и депрессии через год после того, как завели питомца, но и были менее одиноки.Читайте также: Почему кошки любят сидеть в коробках?Тем не менее, соответствующих изменений в трех биомаркерах слюны не было. Хотя Хой-Герлах говорит, что наблюдалась устойчивая закономерность увеличения окситоцина и снижения кортизола после того, как участники взаимодействовали со своим питомцем в течение 10 минут, эти тенденции не были статистически значимыми. Примечательно, что в исследовании отсутствовала контрольная группа и был небольшой размер выборки, поэтому исследователи не могут делать широкие обобщения. Но не будем забывать, что эта работа – лишь первая из многих, что последуют в ближайшие годы.

Источник: hi-news.ru