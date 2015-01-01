Как два дрона стали причиной экологической трагедии?
Так выглядят элегантные крачки, о которых пойдет речь в статье
На территории американского штата Калифорния есть экологический заповедник Болса-Чика. Там обитают тысячи элегантных крачек (Thalasseus elegans), которые считаются очень редкими птицами, находящимися на грани исчезновения. Каждый год они используют местный песок для высиживания своих яиц и выращивания потомства, но в 2021 году с ними произошла ужасная ситуация. Над территорией заповедника были запущены два дрона, которые птицы восприняли за атакующих хищников. Из-за потенциальной опасности они разлетелись в разные стороны и больше не вернулись к своим яйцам. Прямо сейчас песок Болса-Чики усыпан скорлупой и это поистине печальное зрелище. В рамках данной статьи предлагаю узнать больше подробностей о происшествии: как именно дроны напугали птиц и как были наказаны их владельцы? Но сначала давайте вкратце выясним, как выглядят и живут крачки.
Кто такие крачки?
Любую элегантную крачку можно распознать по ее длинному клюву оранжевого цвета и черному гребешку. Эти птицы являются родственниками всем известным чайкам и обитают в Северной и Южной Америке. Длина тела крачек достигает 43 сантиметров, а размах крыльев равен 81 сантиметру. При этом масса их тела не превышает 260 грамм. Клюв гораздо длиннее головы и очень тонкий и заостренный. При помощи него птицы питается мелкой рыбой и ракообразными существами. По охранному статусу они считаются близкими к уязвимому положению. Пока ситуация не критическая, но недавно произошедшая ситуация может серьезно сократить их популяцию.
Крачки являются родственниками всем известных чаек
Опасность дронов для животных
По данным издания DroneDJ, экологическая трагедия произошла в конце мая 2021 года. В летнее время в заповеднике Болса-Чика гуляет большое количество людей, причем многие из них берут с собой собак и беспилотники — на то что они там запрещены, посетители парка просто закрывают глаза. В один из дней два владельца дронов запустили свои аппараты над территорией заповедника. Первый аппарат пролетел над гнездами крачек, а второй упал на береговую полосу. Птицы восприняли их как угрозу, вследствие чего разлетелись в стороны и тем самым бросили свои гнезда. Владелец первого беспилотника был пойман и оштрафован, но размер штрафа неизвестен. Второй пилот до сих пор не найден.
Усыпанной скорлупой песок
Представители заповедника Болса-Чика заявили в своем твиттере, что они еще не сталкивались с проблемой такого масштаба. Экологи подсчитали, что из-за двух дронов брошенными оказались от 1500 до 3000 яиц. Однако это не единственная проблема парка — люди часто приводят с собой домашних животных. А ведь они, руководствуясь своими охотничьими инстинктами, могут ловить крачек, дополнительно сокращая их популяцию. В других источниках об этом не говорится, но люди также могут загрязнять эти места пластиковым мусором — сегодня им загрязнена практически вся планета, так что в этом нет ничего удивительного.
Птенцы элегантной крачки
Стоит отметить, что элегантные крачки являются не единственными обитателями заповедника. Площадь Болса-Чики равна 6 квадратным километрам — это крупнейшее соленое болото между калифорнийским заливом Монтерей и рекой Тихуана. Эта местность состоит из извилистых равнин, солончаков и так далее. Помимо 200 видов птиц, там обитает более 800 разновидностей растений и животных. Из-за упомянутых выше опасностей, все они могут находиться далеко не в лучшем положении. Так уж получилось, что самый сильный удар получили именно крачки — защитники природы пока даже не знают, вернутся ли они на место в следующий сезон размножения.
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Опасность дронов для людей
Дроны представляют опасность не только для животных. В декабре 2018 года английский аэропорт Гатвик остановил свою работу на 36 часов из-за неожиданно появившихся на небе дронов. Из-за этого была отменена тысяча рейсов и пассажиры были вынуждены ждать возобновления работы на протяжении десятков часов. Аэропорт перестал функционировать, потому что небольшие летательные аппараты могли столкнуться с самолетами и стать причиной катастрофы. Подробнее об этом происшествии читайте на нашем сайте.
В общем, дроны могут стать причиной многих проблем
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Также недавно дрон с искусственным интеллектом самостоятельно принял решение произвести атаку на людей. Так что же это получается, восстание машин близко?
Источник: hi-news.ru
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