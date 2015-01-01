Как два дрона стали причиной экологической трагедии?

Так выглядят элегантные крачки, о которых пойдет речь в статьеНа территории американского штата Калифорния есть экологический заповедник Болса-Чика. Там обитают тысячи элегантных крачек (Thalasseus elegans), которые считаются очень редкими птицами, находящимися на грани исчезновения. Каждый год они используют местный песок для высиживания своих яиц и выращивания потомства, но в 2021 году с ними произошла ужасная ситуация. Над территорией заповедника были запущены два дрона, которые птицы восприняли за атакующих хищников. Из-за потенциальной опасности они разлетелись в разные стороны и больше не вернулись к своим яйцам. Прямо сейчас песок Болса-Чики усыпан скорлупой и это поистине печальное зрелище. В рамках данной статьи предлагаю узнать больше подробностей о происшествии: как именно дроны напугали птиц и как были наказаны их владельцы? Но сначала давайте вкратце выясним, как выглядят и живут крачки.Кто такие крачки?Любую элегантную крачку можно распознать по ее длинному клюву оранжевого цвета и черному гребешку. Эти птицы являются родственниками всем известным чайкам и обитают в Северной и Южной Америке. Длина тела крачек достигает 43 сантиметров, а размах крыльев равен 81 сантиметру. При этом масса их тела не превышает 260 грамм. Клюв гораздо длиннее головы и очень тонкий и заостренный. При помощи него птицы питается мелкой рыбой и ракообразными существами. По охранному статусу они считаются близкими к уязвимому положению. Пока ситуация не критическая, но недавно произошедшая ситуация может серьезно сократить их популяцию.Крачки являются родственниками всем известных чаекОпасность дронов для животныхПо данным издания DroneDJ, экологическая трагедия произошла в конце мая 2021 года. В летнее время в заповеднике Болса-Чика гуляет большое количество людей, причем многие из них берут с собой собак и беспилотники — на то что они там запрещены, посетители парка просто закрывают глаза. В один из дней два владельца дронов запустили свои аппараты над территорией заповедника. Первый аппарат пролетел над гнездами крачек, а второй упал на береговую полосу. Птицы восприняли их как угрозу, вследствие чего разлетелись в стороны и тем самым бросили свои гнезда. Владелец первого беспилотника был пойман и оштрафован, но размер штрафа неизвестен. Второй пилот до сих пор не найден.Усыпанной скорлупой песокПредставители заповедника Болса-Чика заявили в своем твиттере, что они еще не сталкивались с проблемой такого масштаба. Экологи подсчитали, что из-за двух дронов брошенными оказались от 1500 до 3000 яиц. Однако это не единственная проблема парка — люди часто приводят с собой домашних животных. А ведь они, руководствуясь своими охотничьими инстинктами, могут ловить крачек, дополнительно сокращая их популяцию. В других источниках об этом не говорится, но люди также могут загрязнять эти места пластиковым мусором — сегодня им загрязнена практически вся планета, так что в этом нет ничего удивительного.Птенцы элегантной крачкиСтоит отметить, что элегантные крачки являются не единственными обитателями заповедника. Площадь Болса-Чики равна 6 квадратным километрам — это крупнейшее соленое болото между калифорнийским заливом Монтерей и рекой Тихуана. Эта местность состоит из извилистых равнин, солончаков и так далее. Помимо 200 видов птиц, там обитает более 800 разновидностей растений и животных. Из-за упомянутых выше опасностей, все они могут находиться далеко не в лучшем положении. Так уж получилось, что самый сильный удар получили именно крачки — защитники природы пока даже не знают, вернутся ли они на место в следующий сезон размножения.Читайте также: Могут ли дроны быть оружием массового поражения?Опасность дронов для людейДроны представляют опасность не только для животных. В декабре 2018 года английский аэропорт Гатвик остановил свою работу на 36 часов из-за неожиданно появившихся на небе дронов. Из-за этого была отменена тысяча рейсов и пассажиры были вынуждены ждать возобновления работы на протяжении десятков часов. Аэропорт перестал функционировать, потому что небольшие летательные аппараты могли столкнуться с самолетами и стать причиной катастрофы. Подробнее об этом происшествии читайте на нашем сайте.В общем, дроны могут стать причиной многих проблемЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Также недавно дрон с искусственным интеллектом самостоятельно принял решение произвести атаку на людей. Так что же это получается, восстание машин близко?

Источник: hi-news.ru