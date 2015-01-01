Для чего в Великобритании строят самый глубокий бассейн в мире?

По картинке даже непонятно, для чего нужен бассейн Blue Abyss. Так что давайте разбираться в подробностяхВ британском графстве Корнуолл началось строительство самого большого бассейна в мире — Blue Abyss. Его глубина составит 50 метров, то есть его можно сравнить с утопленным в землю 18-этажным зданием. Руководителем проекта является бывший инструктор по подводному плаванию Джон Виккерс (John Vickers). Стоимость строительства оценивается в 211 миллионов долларов, что в пересчете на наши деньги равно более 15 миллиардам рублей. Было бы вполне логично, если глубокий бассейн использовался для обучения людей экстремальному плаванию, но нет — в этом случае вложенные деньги попросту бы не окупились. Бассейн с рекордной глубиной планируется использовать совершенно в других целях, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Если коротко, в глубинах бассейна будут плавать роботы и астронавты.Самый большой бассейн в миреО строительстве глубочайшего бассейна на Земле было рассказано в издании BBC News. Резервуар Blue Abyss, название которого переводится как «Голубая бездна», будет расположен в зоне Aerohub Enterprise Zone в аэропорту Корнуолла. Под строительство бассейна размерами 40 на 50 метров выделена территория площадью 40 тысяч квадратных метров. В огромный резервуар сможет поместиться 42 тысячи кубометров воды — журналисты сравнили это с объемом 17 бассейнов олимпийского размера. Рядом с сооружением будет поставлен огромный кран массой 30 тонн, который будет использоваться для опускания в воду больших грузов.Процесс строительства самого глубокого бассейна Blue AbyssДля чего нужен бассейн?Обычно бассейны строятся для того, чтобы в них плавали люди, потому что такая физическая активность хорошо влияет на здоровье. Но глубочайший резервуар Blue Abyss будет использоваться для других целей:для тестирования подводной робототехники. На большой глубине будет расположена система лабиринтов для проведения испытаний. В одной из статей я рассказывал про робота для поиска сокровищ в затопленных шахтах — устройства такого рода и будут тестироваться в бассейне;для обучения астронавтов проживанию на Международной космической станции. Вода позволяет имитировать невесомость, поэтому участники будущих экипажей МКС смогут подготовиться к новым условиям;для проведения красивых подводных съемок. Не исключено, что в бассейне будут снимать фильмы со сложными спецэффектами;для обучения глубоководных водолазов. В начале статьи я и говорил, что бассейн не будет предназначен для обучения людей — речь идет об обычных людях, которые плавают в свое удовольствие. Профессионалы внутри этого бассейна все-таки будут плавать.По расчетам авторов проекта, после строительства бассейна для жителей графства Корнуолл станут доступны 160 рабочих мест с хорошей заработной платой. Ежегодно в местный бюджет бассейн будет приносить около 11 миллионов долларов (827 миллионов рублей).Blue Abyss станет огромным исследовательским активом для аэрокосмической отрасли, морской энергетики и подводной робототехники, а также фантастическим образовательным центром для детей и студентов университетов, — объяснил руководитель проекта Джон Виккерс.Британский астронавт Тимоти ​​Пик (Timothy Peake) отметил, что бассейн позволит расширить знания о том, как люди и технологии способны взаимодействовать в экстремальных условиях. К сожалению, когда Blue Abyss будет достроен, не сообщается.Презентация бассейна Blue AbyssЧитайте также: Какие микробы обитают в бассейнах?Самый большой плавательный бассейнМы уже выяснили, что бассейн Blue Abyss не предназначен для развлечений. По данным издания CNN Travel, самым большим бассейном для плавания является расположенный в Польше Deepspot. Он открылся в декабре 2020 года и его глубина составляет 45 метров — он почти ничем не хуже описанного выше резервуара. Строительство этого сооружение заняло два года и обошлось в 10,6 миллионов долларов. На дне бассейна есть макеты затонувших кораблей, руины майя и подводные пещеры. Они нужны для того, чтобы их могли исследовать дайверы.Один из объектов на дне бассейна DeepspotЗдесь нет рыб или коралловых рифов, поэтому построенный бассейн не может заменить настоящее море. Но это определенно хорошее место для тренировок с целью безопасного ныряния в открытых водах, — поделился инструктор по плаванию Пшемыслав Кацпшак (Przemyslaw Kacprzak).Рискнули бы вы поплавать в самом глубоком бассейне мира? Своим ответом делитесь в комментариях, а обсудить тему подробнее можно в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru