Глава компании Amazon Джефф Безос полетит в космос

В июле 2021 года Джефф Безос отправится в космос. Кажется, он готовился к этому уже давноУже совсем скоро, 20 июля 2021 года, компания Blue Origin отправит в космос своего первого космического туриста. Для этого будет использован космический корабль New Shepard, билет на который разыгрывается в ходе аукциона. Внутри капсулы имеется место для шести человек, но ранее сообщалось, что в назначенную дату в необычное путешествие отправятся только победитель аукциона и управляющий полетом опытный астронавт. Теперь же стало известно, что внутри корабля также окажутся глава Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) и его младший брат Марк. Не исключено, что на оставшиеся два места в кабине космических туристов сядет пара других сотрудников компании. Для кого-то новость об участии Джеффа Безоса в грядущем полете оказалась неожиданной но, если хорошо покопаться в Интернете, можно узнать, что миллиардер начал готовиться к путешествию очень давно. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют его рельефные мышцы.Туристический полет Blue OriginО том, как пройдет грядущий полет, я уже рассказывал в этом материале, но давайте освежим память. Победитель аукциона, глава и сотрудники компании Blue Origin и пилот сядут внутрь корабля New Shepard. После этого 20-метровая ракета-ускоритель поднимет их на высоту 105 километров — считается, что именно там начинается космос. Капсула с пассажирами отделится от ракеты и пробудет в суборбитальном пространстве 10 минут, после чего совершит посадку на трех парашютах недалеко от места запуска. К тому времени ракета-носитель уже будет возвращена на землю.Капсула, внутри которой буду путешествовать космические туристыУход Джеффа Безоса в отставкуО своем участии в полете 20 июля, предприниматель сообщил в своем инстаграме. Событие произойдет ровно через 15 дней после того, как он покинет пост генерального директора Amazon. Об уходе в отставку он объявил в ходе ежегодного собрания акционеров компании.Мы выбрали эту дату (5 июля) потому, что для меня она очень значима. Это день основания компании Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад, — пояснил Джефф Безос изданию CNBC.После ухода в отставку его место займет глава Amazon Web Services Энди Ясси (Andy Jassy). Предприниматель отметил, что его преемник работает в компании со дня ее основания, поэтому он полностью в нем уверен. Сам Безос станет председателем совета директоров и сосредоточится на разработке новых продуктов. Также он будет поддерживать свой фонд Bezos Earth Fund, газетой The Washington Post (Безос купил ее в 2013 году за 250 миллионов долларов) и, конечно же, компанией Blue Origin.Будущий генеральный директор AmazonИнтересный факт: на развитие аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос ежегодно вкладывает 1 миллиард долларов из личных сбережений. По данным за февраль 2021 года, состояние предпринимателя оценивается в 187 миллиардов долларов. А вот сколько у него было денег в 2019 году.Джефф Безос в космосеЕсли внимательно изучить действия Джеффа Безоса за последние 10 лет, можно заметить, что он явно мечтает покорить космос. Чего только стоят факт основания компании Blue Origin в 2000 году и упорная разработка космического корабля на протяжении двух десятков лет. Примечательно, что предприниматель явно не собирается просто запустить в космос какой-нибудь аппарат — он сам мечтает побывать за пределами нашей планеты.Так выглядит интерьер капсулы New Shepard. Через такие окна можно многое разглядетьЕще в 2013 году издание Geek Wire обратило внимание на то, что предприниматель очень хорошо выглядит для своих лет. В 1990-е годы он был худым и бледным, а сейчас вполне может похвастаться рельефными мышцами. Предприниматель не раскрывает своего режима тренировок и только мельком упоминает, что завтрак должен быть «здоровым, без жирных полуфабрикатов». Судя по всему, мужчина уже давно занимается спортом и, возможно, таким образом готовится к своему первому полету в космос. Не исключено, что 20 июля 2021 года Джефф Безос исполнит свою давнюю мечту, к которой готовился очень долгое время.Джефф Безос в 1990-е годы и сейчас. А ведь ему уже 57 летЧитайте также: Космическая гонка между Илоном Маском и Джеффом БезосомТребования к космическим туристамА для полета в космос физическая подготовка очень важна. Известно, что будущие клиенты компании Blue Origin, чтобы отправиться в космический туризм, должны будут соответствовать как минимум трем требованиям. Во-первых, масса их тела не должна быть меньше 45 и не больше 101 килограмма. Во-вторых, рост должен составлять не менее 150 и не более 195 сантиметров (рост Джеффа Безоса 171 сантиметр). В-третьих, космические туристы должны выдерживать нагрузку в три раза больше массы их собственного тела.Blue Origin не единственная компания, которая хочет популяризовать космический туризм. На фото — космический корабль USS Unity от Virgin GalacticСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Стоит отметить, что Джефф Безос является не единственным миллиардером, который хочет побывать в космосе. В космический туризм уже давно хочет отправиться глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson). Недавно его космический корабль VSS Unity поднялся на высоту 90 километров — подробнее об этом событии можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru