Российские инженеры хотят убедиться, что американцы точно были на Луне. Но как?

Российские ученые намерены проверить, действительно ли американцы были на ЛунеВо второй половине XX века Советский союз и США совершили свои первые полеты на Луну. В феврале 1966 года на поверхность земного спутника успешно опустилась советская межпланетная станция «Луна-9», а в июле 1969 года член экипажа миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг сделал легендарный «маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Все эти события широко освещались в газетах и даже транслировались по телевидению, но некоторые люди считают, что всего этого на самом деле не происходило. Больше всего сомнению подвергается успех американских астронавтов — что, если все сделанные на Луне снимки являются подделкой? В 2015 году российские инженеры решили разработать спутник для поиска следов пребывания людей на лунной поверхности. Пару лет назад они показали облик будущего аппарата, а недавно рассказали о его особенностях.Следы людей на ЛунеЧтобы воплотить свою идею в реальность, российские инженеры объединились с компанией «Орбитальный экспресс», которая занимается доставкой небольших спутников на околоземные или межпланетные орбиты. С момента создания проекта в 2015 году они смогли собрать с пожертвований 1,5 миллиона рублей. С помощью этих денег они смогли разработать аванпроект спутника — тщательно оценили целесообразность проекта и определились с техническими характеристиками будущего аппарата. Внешний вид спутника для поиска следов людей на Луне был показан публике в 2019 году в Музее космонавтики. Смотрите изображение ниже.Будущий спутник будет выглядеть примерно такАгентству РИА Новости инициатор проекта Виталий Егоров сообщил, что они очень хотят посмотреть на советские луноходы и следы астронавтов. Разработанная в 60-е годы прошлого столетия межпланетная станция «Луна-9» успешно опустилась на поверхность лунного Океана бурь и передала первые панорамные снимки Луны. Но с тех пор она считается потерянной и исследователи хотели бы ее найти. Также они хотят убедиться, что американские астронавты действительно посещали земной спутник. Конечно, следы ног Нила Армстронга уже наверняка исчезли, но на поверхности должны лежать предметы, оставленные другими астронавтами (людей на Луне было предостаточно). Например, там до сих пор должен лежать молоток, о котором я упоминал в этой статье.Панорама, сделанная аппаратом «Луна-9»Читайте также: Почему Нил Армстронг стал первым человеком, сделавшим шаг на Луне?Российский спутник для исследования ЛуныНа данный момент нам известно, что масса российского спутника составит около 100 килограмм. Он будет оснащен камерой и телескопом — в идеале, при помощи них планируется рассмотреть детали поверхности Луны размером до 25 сантиметров с высоты 50 километров. Считается, что из совокупности сделанных фотографий можно будет создать подробную карту лунной поверхности.Прямо сейчас на Луне должна лежать фотография астронавта Чарльза Дюка и его семьиНа данный момент в распоряжении «Орбитального экспресса» было только 1,5 миллиона рублей. Но, по словам организаторов проекта, для создания рабочего спутника им потребуется 750 миллионов рублей — это в сотни раз больше собранной суммы. Они надеются, что собрать нужную сумму денег им помогут сторонние организации, в том числе институт РАН и госкорпорация «Роскосмос».Также на Луне есть пакеты с отходами жизнедеятельности астронавтовИнженеры хотят привлечь внимание спонсоров, предоставив им возможность увековечить свое имя в истории науки. Например, самый щедрый спонсор сможет дать спутнику название. Также на корпус спутника можно будет нанести свой логотип в качестве рекламы, а внутрь положить символический груз: сообщения для возможных инопланетян, образцы продуктов спонсирующих компаний и так далее. Также с лунной орбиты можно будет вести музыкальные трансляции или проводить съемку для последующего показа по телевидению. Авторы проекта уверены, что работа их спутника привлечен внимание всего мира.Также на Луне есть мячи для гольфа. Их оставили члены экипажа «Аполлон-14»Стоит отметить, что авторам проекта потребуются дополнительные деньги на вывод спутника на лунную орбиту. Для этого они планируют использовать одну из российских ракет-носителей. По данным издания Aviation Explorer, запуск «Союза-5» может стоить до 55 миллионов долларов. По текущему курсу это почти 4 миллиарда рублей. Впрочем, если учесть небольшой размер спутника и вероятное использование менее навороченной ракеты, итоговая стоимость может быть намного меньше.Стоит отметить, что ракеты Союз-5 еще не созданы. Их испытания планируются только на 2024 годСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В завершении статьи хочу напомнить, что в прошлом году моя коллега Любовь Соковикова написала потрясающий материал о том, как американцы летали на Луну. Она привела весомые аргументы в пользу того, что астронавты NASA действительно были на Луне — рекомендую к прочтению.

Источник: hi-news.ru