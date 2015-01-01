Когда и где козы стали домашними животными?

Ученые регулярно изучают историю одомашнивания животных. Недавно они узнали подробности о козахЗагрос — это крупнейшая горная система современного Ирана. Примерно с середины XX века ученые находят на этой территории останки домашних животных, которые явно были одомашнены древними людьми. Во-первых, об этом свидетельствует то, что этот регион был одним из центров зарождения сельского хозяйства. Во-вторых, обнаруженные кости животных гораздо меньше останков диких особей, что является главным признаком того, что они были домашними. После продолжительной паузы ученые недавно возобновили исследования в этом регионе и сделали несколько важных открытий. Самая главная из них гласит, что козы были одомашнены около 10 000 лет назад. Но где именно это произошло, кто был предком современных домашних коз и для чего они пригодились людям? Давайте разбираться.Что такое неолитическая революция?В середине прошлого века территория Ирана была очень интересна в плане изучения. Особенно сильно ученых интересовала местность, именуемая как плодородный полумесяц. На его восточной оконечности находится центр зарождения сельского хозяйства и первых цивилизаций в период неолитической революции. Так называется время, когда люди начали постепенно превращаться из охотников и собирателей в земледельцев и животноводов. По крайней мере, на это намекают многочисленные останки животных, которые явно уже не были дикими — их рога и другие части тела были меньше, чем у диких особей. К сожалению, из-за войны и других конфликтов исследования были остановлены на несколько десятилетий.Люди после неолитической революцииГде и когда одомашнили коз?Ученые смогли продолжить исследовательские работы только несколько лет назад. Недавно в научном журнале PNAS были опубликованы результаты научного труда, в рамках которого ученые изучили найденные в 1960-е годы козлиные кости. Они были обнаружены на территории древних поселений Ганджи-Даре и Тепе Абдул-Хусейн, которые были населены между 7600 и 8200 годами до нашей эры. Помимо костей, там был найден отпечаток козлиного копыта, оставленный на одном из глиняных кирпичей. Исследователи считают, что козел оставил свой след в то время, когда люди строили жилища. Скорее всего, животное уже было одомашненным — дикие особи вряд ли подошли бы так близко к людям.Красным цветом отмечен плодородный полумесяцЧитайте также: У каких животных самые большие рога в мире?Предки домашних козУченые почти полностью уверены в том, что местные жители одомашнили безоаровых козлов (Capra aegagrus). Они являются предками современных домашних коз: длина их туловища достигает 1,6 метров, а масса тела составляет от 25 до 95 килограммов. Эти создания живы до сих пор, но по охранному статусу считаются близкими к уязвимому положению. Они живут в небольших стадах с численностью от 5 до 25 особей и занимаются поиском пищи в сумерках или ранним утром. Как и обычные козы, они питаются растительностью.Безоаровый козел — предок современных домашних козОбнаруженные учеными кости были гораздо меньше останков современных безоаровых козлов, но при этом в точности повторяли их форму. Скорее всего, древние люди старались содержать только самок, потому что именно они могут давать молоко, мясо и приносить потомство. Большинство самцов же убивались в самом раннем возрасте, потому что их требовалось кормить. Генетическое тестирование показало, что у живых рядом с людьми коз имелся ген STIM1-RRM1, который свидетельствует о сниженной тревожности животного. Это еще одно доказательство того, что козы были одомашнены именно на этой местности и только потом начали распространяться по разным частям мира. Судя по возрасту костей, одомашнивание коз произошло около 10 200 лет назад.Козы были одомашнены для получения молока и мясаВ конечном итоге, теперь мы знаем два важных факта:домашние козы впервые появились в Иране, на восточной оконечности плодородного полумесяца;это произошло 10 200 лет назад.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Относительно недавно я уже писал похожую статью, только в ней речь шла об одомашнивании куриц. Предками современных куриц являются банкивские джунглевые курицы (Gallus gallus) — если скрестить домашнюю особь с дикой представительницей этого вида, получится полностью здоровое потомство. В ходе научной работы ученые провели генетическое исследование и выяснили, что курицы стали домашними животными около 7 500 лет назад. То есть, курицы начали жить с людьми гораздо позже, чем козлы. Подробнее об одомашнивании куриц можно в этом материале.

Источник: hi-news.ru