Лед в прибрежных районах Арктики стал вдвое тоньше. Чем это грозит?

Арктический лед исчезает вдвое быстрее, чем прогнозировали ученыеКлимат, климат, что же ты творишь – так и хочется спросить, просматривая последние новости об изменении климата. И хотя интернет буквально кишит людьми, отрицающими глобальное потепление, мировое научное сообщество сегодня едино в своем мнении – нынешнее стремительное изменение климата происходит в результате человеческой деятельности. Сегодня стало очевидным, что в какой-то момент мы так увлеклись прогрессом и технологиями, что пропустили мимо ушей предупреждения ученых. Еще в 1970-х годах прошлого века они предупреждали о том, что выбросы парниковых газов, загрязнение окружающей среды, рост населения и обезлесение рано или поздно приведут к катастрофическим последствиям. Но то, что происходит постепенно (как изменение климата) не вызывает острой реакции у большинства из нас – ну подумаешь что скоро пропадут бананы и кофе, перейду на чай и яблоки. Но тот факт, что мы не видим изменений за окном, не означает, что с климатом все в порядке. Так, результаты нового исследования показали, что лед в прибрежных районах Арктики становится тоньше с возрастающей скоростью. Последствия этого процесса могут оказаться катастрофическими для экосистемы всего континента.Что происходит с Арктическим льдом?Морской лед в прибрежной Арктике может истончаться гораздо быстрее, чем полагали ученые. Согласно опубликованному недавно исследованию, лед в таких местах, как Карское, Лаптевское и Чукотское моря, которые граничат с частями Сибири и Аляски, сокращается почти в два раза быстрее, чем предполагают оценки. Вероятно, это связано с тем, что предыдущие исследования не полностью учитывали ключевую переменную в Арктике: влияние изменения климата на снег.Измерение толщины морского льда-сложное дело. В отличие от протяженности морского льда — количества океана, покрытого льдом в любой момент времени — толщина не может быть измерена с помощью спутниковых снимков. Вместо этого ученые используют специальные спутниковые приборы для отправки радиолокационных импульсов, которые ударяются о лед, отражаются и сообщают им высоту льда, выступающего из поверхности воды. Эта информация помогает им рассчитать толщину льда.Весь этот процесс «немного похож на крик в стену далеко отсюда и ожидание возвращения эха», – сказал Робби Маллет, аспирант Лондонского Университетского колледжа и ведущий автор нового исследования.С ростом температуры становится все меньше белого льда, который отражает солнечные лучи.Читайте также: Что происходит с океанами Земли?Но есть одна загвоздка. По мере накопления снега он может утяжелять лед, заставляя его опускаться ниже в воду. Это означает, что ученые должны учитывать количество снега на вершине, чтобы точно оценить толщину льда.До недавнего времени, как пишет Scientific American, многие исследовательские группы использовали карту снега, разработанную на основе данных, собранных дрейфующими станциями, разбросанными по всему океану. Карта показывает ученым, насколько глубок снег в разное время года в разных частях Арктики. Проблема в том, что этим данным уже несколько десятилетий. «Когда карта была разработана, Арктика была в основном покрыта многолетним льдом», – сказал Натан Курц, эксперт NASA по морскому льду.За последние несколько десятилетий, как показывают результаты научных исследований, большая часть многолетних Арктических льдов исчезла. А у более молодого льда, который остался, не было столько времени, чтобы накопить снег. Это означает, что старая карта снега может не отражать все реалии новой, более теплой Арктики.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Теплая АрктикаВ новом исследовании используется более динамичная модель снега для оценки толщины льда в прибрежных арктических морях. Результаты показали, что толщина льда, как правило, колеблется более резко от года к году, что противоречит результатам предыдущих исследований. Более того, оказалось, что лед со временем становится тоньше — и что эти тенденции к истончению намного сильнее, чем указывали предыдущие исследования.Толщина морского льда – менее обсуждаемая тенденция, чем протяженность морского льда. Но более тонкий и хрупкий лед может иметь серьезные последствия как для климатической системы Арктики, так и для деятельности человека в Северном Ледовитом океане.Изменения в Арктике способны усилить экстремальные жару и наводнения в Северном полушарииБолее тонкий лед легче ломается, быстрее тает летом и позволяет большему количеству солнечного света проникать в воду внизу. Это может ускорить потепление в Арктике и привести к еще большему сокращению площади льда. Это может облегчить судоходство и бурение нефтяных скважин, но затруднит подледный лов рыбы и охоту, особенно для коренных общин.Это интересно: Климатические модели предполагают, что роль углекислого газа в изменении климата преувеличенаТолщина морского льда также помогает информировать климатические модели, которые делают прогнозы о том, как изменится Арктика в будущем. Это означает, что важно, чтобы данные были точными. Новое исследование показывает важность использования современных измерений снега, а также демонстрирует, как разные карты снега дают разные результаты в конкретных регионах Арктики.

Источник: hi-news.ru