Вы можете купить личного робота-собаку всего за 2 700 долларов. Что он умеет?

Робот Unitree Go1Американская компания Boston Dynamics является самым известным производителем роботов в мире. Наиболее успешным роботом этой марки является четвероногий Spot, который уже поступил в продажу и используется в строительстве. Он действительно способен помогать людям, однако его стоимость сильно кусается — на официальном сайте компании роботизированного помощника можно купить только за 74 тысячи долларов. Обычные люди вряд ли смогут себе его позволить, поэтому хорошо, что есть китайские компании вроде Unitree Robotics. Она уже несколько лет подряд стремится к тому, чтобы роботы стали такими же доступными устройствами, как и смартфоны. На днях компания выпустила в продажу бюджетного робота Unitree Go1, который стоит 2,7 тысячи долларов. Получается, что копию робота от Boston Dynamics можно купить по цене двух хороших айфонов. Но действительно ли он так хорош, как уверяет производитель?Особенности робота Unitree Go1Внешне робот Unitree Go1 очень похож на «собаку» от Boston Dynamics — почти тот же корпус и конечности, различия только цветах. В то время как дорогой Spot выполняет тяжелую работу на стройке и исследует окрестности Чернобыля, китайская копия предназначена для использования обычными людьми. Судя по опубликованному на YouTube ролику, новинка способна следовать за своим хозяином во время пробежки. В качестве примера компания показала, как робот несет за своим хозяином бутылку воды.Демонстрационный ролик Unitree Go1На самом деле, лично мне не понятно, куда смотрели авторы видеоролика — разве кто-нибудь станет покупать робота, который будет носить бутылку воды? Если бы ролик показал, как роботизированный помощник помогает нести из магазина тяжелые сумки с продуктами, он выглядел бы более привлекательно и его хоть кому-то хотелось бы купить.На сайте Unitree Robotics можно найти только одну модификацию робота Unitree Go1 — это модель Air за 2,7 тысячи долларов. Однако, по данным зарубежного издания The Verge, существует еще две версии: Unitree Go1 за 3,5 тысяч и Unitree Go1 Edu за 8,5 тысяч долларов. Все они весят по 12 килограммов и отличие более дорогих версий заключается только в использовании процессоров с повышенной мощностью и дополнительных датчиков.К сожалению, подробностей о технических характеристиках робота Unitree Go1 нетСтоит отметить, что у робота Spot от Bpston Dynamics есть и другой конкурент. Речь идет о роботе-собаке AlphaDog, о котором я рассказывал в этом материале.Различия между версиями роботаВсе модели способны строго следить за своим хозяином и преодолевать препятствия. Еще одним преимуществом дорогих модификаций является то, что они разгоняются до 17 километров в час. Что касается длительности работы, производитель уверяет, что робот может стать «спутником на весь день». Но в то, что он способен работать по 24 часа без подзарядки, верится с большим трудом. Даже проверенный временем робот от Boston Dynamics работает только промежутками по 90 минут и в перерывах идет к своей станции для зарядки.3D-модель восхваляемого робота Unitree Go1Более подробной информации о технических характеристиках робота нет. На сайте производителя сказано лишь то, что робот оснащен 5 камерами, искусственным интеллектом и тремя ультразвуковыми сенсорами. Учитывая сравнительную дешевизну робота, входящие в конструкцию компоненты вряд ли высокого качества. Есть подозрение, что робот будет регулярно совершать ошибки и не справляться со своими задачами. Но это только предположение — возможно, китайской компании действительно удалось установить равновесие между ценой и качеством робота.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как бы то ни было, выход робота Unitree Go1 в продажу говорит о том, что такие устройства становятся доступными для всех желающих. Возможно, уже через 10 лет четвероногие механизмы будут сопровождать каждого человека и носить за ними пакеты с продуктами. Но было бы неплохо, если с каждом годом цена таких роботов падала, потому что даже 2,7 тысяч долларов это почти 200 тысяч рублей. Это очень дорогая игрушка и на данный момент даже не понятно, способна ли она принести хоть какую-то пользу.

Источник: hi-news.ru