В США мужчина был проглочен китом. Как ему удалось выжить?

Аквалангист Майкл Паккард был проглочен китом и чудом остался в живыхГорбатые киты — это морские млекопитающие, длина тела которых может достигать 14,5 метров. Несмотря на свои внушительные размеры, эти создания питаются живущими в стаях рыбами и ракообразными. Они совершенно не агрессивны по отношению к людям, но недавно на побережье американского города Провинстаун, штат Массачусетс, было зафиксировано уникальное происшествие. Аквалангист Майкл Паккард (Michael Packard), прямо следуя своим рабочим обязанностям, погрузился в воду для добычи омаров, но вдруг оказался в полной темноте. Сначала он подумал, что стал жертвой акулы, но отсутствие у животного зубов и оставленных ими ран быстро дало понять, что мужчину проглотил огромный кит. Все обошлось лучшим образом и млекопитающее быстро выплюнуло мужчину наружу. Но как такое могло произойти и какие травмы получил аквалангист? Давайте разбираться.Опасная работа аквалангистовПо данным издания Cape Cod Times, нападение кита на человека произошло в начале июня 2021 года. Жертвой стал 56-летний аквалангист Майкл Паккард, который уже давно занимается ловлей омаров вместе со своими коллегами. Представители этой профессии обязаны быть крепкими не только телом, но и духом, потому что иногда их поджидают встречи с белыми акулами и другие опасности. За свой долгий стаж работы Майкл Паккард повидал многое, вплоть до моментов гибели своих товарищей.Майкл Паккард дает интервьюВо время одного из своих погружений мужчина сам оказался в смертельной опасности. По его словам, во время плавания он почувствовал сильный толчок и оказался в полной темноте. Он ощутил, как что-то активно работает своими мышцами и его тело куда-то движется. Мужчина быстро осознал, что находится в пасти кита — если бы его проглотила акула, он бы быстро погиб. После этого события Майкл Паккард сказал, что в тот момент был уверен в своей скорой гибели и думал о своих сыновьях 12 и 15 лет.Проглотивший мужчину горбатый кит был средним по размерамЧитайте также: Как киты охотятся на рыб при помощи ловушек?К большому счастью, аквалангист решил не сдаваться и начал активно двигаться в пасти кита. Судя по всему, млекопитающему не понравилась странная добыча и оно начало активно мотать головой в разные стороны. Впоследствии Майкл Паккард был выплюнут наружу, после чего его подобрали его коллеги и отвезли в больницу. Мужчина не мог встать и боялся, что сломал себе ноги. Но оказалось, что он всего лишь получил повреждения мягких тканей, а все его кости остались целыми и невредимыми. Мужчину быстро выписали из больницы, однако некоторое время он не сможет вернуться на работу. Но он явно намерен продолжить свое дело.Интересный факт: ранее Майкл Паккард уже попадал в серьезные неприятности. В 2001 году он путешествовал по Коста-Рике и был одним из пассажиров небольшого самолета. Он потерпел крушение в джунглях и весь экипаж самолета, за исключением Майкла Паккарда, погиб.Нападения китов на людейКак и говорилось выше, несмотря на свои огромные размеры, киты не представляют для людей опасности. Это довольно спокойные млекопитающие и в научной литературе описано очень мало случаев их нападения на корабли и другие средства водного передвижения. По словам специалиста по китам Джука Роббинса (Jooke Robbins), произошедшая с Майклом Паккардом ситуация — это просто случайность. Считается, что напавший на него горбатый кит был средним по размерам, возможно даже детенышем. Когда они широко раскрывают пасть для ловли мелких рыб и ракообразных, они не видят того, что происходит спереди. Обстоятельства сложились так, что во время трапезы кита мужчина просто оказался на его пути. Даже если бы кит пытался его проглотить, у него бы ничего не вышло из-за слишком узкого пищевода.Иногда киты выпрыгивают из воды рядом с кораблями и это нормаЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Но в мире существуют и поистине опасные киты, именуемые как косатки. В сентябре 2018 года, в 50 километрах от Магадана, стая этих созданий перевернула моторную лодку, что стало причиной гибели одного рыбака. Ученые всеми способами пытаются справиться с этой проблемой и относительно недавно разработали способ слежения за косатками при помощи специальных камер. Подробнее о том, насколько большую опасность для людей представляют хищные киты и как с ними планируют бороться ученые, читайте в этом материале.

Источник: hi-news.ru