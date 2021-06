ТОП самых лучших городов с хорошими условиями для жизни

В 2021 году счастье городских жителей зависит от того, как хорошо власти справляются с последствиями пандемии коронавирусаМедиакомпания The Economist Group ежегодно составляет список городов с самыми лучшими условиями для жизни. В 2021 году специалисты оценили 140 городов по их стабильности, здравоохранению, культуре и другим параметрам. Как оказалось, самые хорошие условия для проживания людям предоставляют Новая Зеландия и Австралия — на высших строчках рейтинга оказались целых 6 городов из этих стран. В основном специалисты смотрели на то, каким образом эти города боролись с распространением коронавируса. Кому-то явно будет трудно в это поверить, но в мире существует страна с населением 4,9 миллиона человек, в которой от коронавируса умерло всего лишь 26 человек. Давайте рассмотрим каждый из 10 самых лучших для проживания городов и узнаем, почему они считаются такими.Окленд, Новая ЗеландияПо данным The National News, новозеландский город Окленд лучше всех в мире справился с подавлением пандемии коронавируса. Новая Зеландия всеми силами пыталась остановить распространение COVID-19 путем популяризации масок, призывов соблюдения социальной дистанции и так далее. И весь этот труд был проделан не зря, потому что во всей стране от коронавируса умерло только 26 человек. Во время пандемии властям удалось сохранить рестораны и прочие общественные места открытыми. И Окленд стал одним из редких городов, где не закрывались школы.Вид на новозеландский ОклендОсака, ЯпонияНаселение японского города Осака составляет 2,6 миллиона человек. В рейтинге The Economist Group он набрал 94,2 балла с самыми высокими оценками в категориях стабильности и здравоохранения. Недавно в городе Осака были введены ограничения для предотвращения распространения коронавируса в преддверии начала Летних олимпийских игр 2021 года в Токио.Вид на японскую ОсакуАделаида, АвстралияТретье место в рейтинге лучших городов занимает австралийская Аделаида. Хорошим шагом со стороны австралийских властей было то, что в самом начале пандемии COVID-19 они ограничили международные поездки. Специалисты из The Economist Group оценили город Аделаида на 94 балла, особо отметив хорошие уровни здравоохранения и образования.Австралийский город АделаидаВеллингтон, Новая ЗеландияНовозеландская столица Веллингтон, как и упомянутый выше Окленд, заслужил свое место благодаря тому, что даже во время пандемии люди оставались относительно свободными. Никаких закрытий ресторанов и других общественных мест не было, потому что властям удалось вовремя остановить распространение вируса.Роскошный вид на ВеллингтонТокио, ЯпонияСпециалисты похвалили японскую столицу за стабильность, развитую систему здравоохранения, высокий уровень культуры и образования, а также за чистую окружающую среду. В отчете говорится, что «Осака и Токио заняли хорошие места благодаря высоким показателям стабильности».Улицы ТокиоПерт, АвстралияАвстралийский город Перт набрал по 100 баллов за здравоохранение, уровень образования и развитую инфраструктуру. Помимо строгого соблюдения социальной дистанции и ношения масок, в отчете упоминается тестирование людей на COVID-19, отслеживание их и помещение в изоляцию.Австралийский город ПертЦюрих, ШвейцарияЦюрих является одним из двух городов Швейцарии, который входит в число «самых пригодных для жизни». Особенно хорошо он себя показал в плане здравоохранения и получил целых 100 баллов. В период пандемии многие общественные заболевания были закрыты, но швейцарским властям удалось относительно быстро снизить уровень заболеваемости и вновь их открыть. В категории «Культура и окружающая среда» город получил 85,9 баллов — чтобы получить больше в следующем году, властям стоит увеличить количество зеленых насаждений. А все потому, что из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, люди начали больше ценить открытые пространства.Красоты ЦюрихаЖенева, ШвейцарияВласти Женевы стоит похвалить за то, что недавно они смогли увеличить количество вакцинированных людей и за счет уменьшения количества зараженных ослабить установленные ранее ограничения. Если верить статистике, каждый день в Женеве вакцинируются от 60 000 до 90 000 людей. Как и многие другие в списке, город получил 100 баллов в категории здравоохранения.Швейцарская ЖеневаЧитайте также: Швеция так и не ввела карантин из-за пандемии. К чему это привело?Мельбурн, АвстралияГород Мельбурн в 2021 году сделал очень большой скачок вверх по списку. Причина та же — власти смогли своевременно справиться со вспышкой коронавируса и снять ограничения, чтобы жителям было хорошо.Австралийский МельбурнБрисбен, АвстралияБрисбен является столицей австралийского штата Квинсленд. Время от времени в разных районах возникают новые вспышки заболеваемости и в них своевременно вводятся ограничения — это помогает контролировать ситуацию в плане заболеваемости. Специалисты уверены, что в будущем ситуация в городе будет еще больше улучшена. Конечно, если не появится разновидность коронавируса, стойкая к вакцинам.Высотки БрисбенаКак вы могли понять, в 2021 году условия жизни зависят от того, как власти борются с пандемией коронавируса. В случае сильных вспышек многие места приходится закрывать, из-за чего люди страдают. А если заболеваемость можно контролировать, люди становятся счастливее.

