Мессенджер с «жучком» для перехвата сообщений помог поймать 800 преступников

Преступники 3 года не подозревали, что их сообщения перехватываются полициейПо данным Федерального Бюро Расследований, на данный момент в США существует более 33 тысяч преступных группировок. Если взять в расчет преступные организации из других уголков мира, должна получиться воистине космическая цифра. Во второй половине XX века полиция предотвращала некоторые преступления и арестовывала главарей банд, прослушивая их телефонные разговоры и устанавливая в их домах «жучки». Но времена меняются и сегодня преступники общаются через шифрованные мессенджеры, которые регулярно блокируются властями. В 2018 году члены банд из 100 стран мира начали пользоваться мессенджером ANOM и спокойно планировали в нем незаконные сделки и даже убийства. Только вот они не подозревали, что это приложение является «жучком» нового поколения и полиция несколько лет имела доступ ко всем их перепискам. Но кто разработал этот мессенджер и как он обрел популярность среди торговцев запрещенными веществами и убийц? Эта история достойна экранизации.Как появился мессенджер ANOM?По данным BBC News, в 2018 году основные мессенджеры, которыми пользовались преступники, были заблокированы. Они начали искать новый способ общения без слежки со стороны спецслужб. В один момент на руках предводителей преступных группировок и их подопечных начали появляться смартфоны с предустановленным приложением ANOM — через них нельзя было звонить на номера, общение было доступно только через этот мессенджер. Судя по всему, у преступников не возникло никаких подозрений и они спокойно обсуждали в нем детали грядущих преступлений. Все это время спецслужбы оставались в курсе всех их планов.К сожалению, найти скриншоты приложения ANOM нигде не удалосьНовостное агентство Reuters сообщило, что в разработке мессенджера ANOM принимали участие спецслужбы из США и Австралии. Чтобы распространить приложение среди преступников, детективам под прикрытием удалось втереться в доверие к австралийскому наркодилеру Хакану Аику (Hakan Ayik) и рассказать о новом анонимном приложении для общения. Тот, ничего не подозревая, рассказал о новинке своим знакомым и «троянский конь» успешно был внедрен в преступный мир.Читайте также: Как преступники могут использовать искусственный интеллект?Самое прослушиваемое приложениеВ конечном итоге смартфоны с «жучком» в виде мессенджера ANOM оказались на руках 12 000 преступников из 100 стран. По словам представителя австралийской федеральной полиции Риса Кершоу (Reece Kershaw), полиция могла в реальном времени читать переписки на тему наркотиков и насилия. Само собой разумеется, полиция не имела доступ к данным всех преступников в мире, потому что существуют и другие способы шифрованной связи. Но результаты, которые были достигнуты благодаря мессенджеру ANOM, оказались потрясающими.Полиции удалось конфисковать не только деньги и оружие, но и дорогую техникуБолее чем в 10 странах мира были совершены облавы, в ходе которых полиция изъяла около 8 тонн наркотических веществ, 250 единиц огнестрельного оружия, а также более 48 миллионов долларов наличными и в криптовалюте. По всему миру было арестовано более 800 человек, причастных к торговле наркотиками и другим преступлениям. В Австралии были задержаны 224 члена азиатских и байкерских группировок, которые в будущем вполне могли совершить крайне тяжелые преступления. В заявлении австралийской полиции сказано, что им удалось принять своевременные меры и предотвратить как минимум 20 убийств.Репортаж BBC о приложении ANOMНа данный момент мессенджером ANOM уже вряд ли кто-то пользуется. Продавец наркотиков Хакан Аик явно получил от криминальных авторитетов «черную метку» за внедрение приложения в преступные круги. Полиция его пока не поймала и открыто советует сдаться, потому что попасть к ним — это гораздо лучше, чем оказаться в руках разъяренных бандитов. По последним данным, по всем фронтам находящийся в розыске наркоторговец прячется в Турции и «наслаждается роскошной жизнью со своей женой». В социальных сетях можно найти его фотографии с мускулистым телом со множеством татуировок. Одну из них я приложил ниже.Тот самый Хакан АикСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!При всем этом стоит отметить, что сегодня преступления совершаются гораздо реже, чем раньше. Недавно на нашем сайте вышла статья, где мы разобрались, люди какого поколения чаще всего выбирало криминальную жизнь. Вам вполне может казаться, что раньше люди были добрее, но это не так. Правду можно узнать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru