Нашел крутые TWS-наушники с обнаружением уха и шумодавом. В 3 раза дешевле AirPods Pro

Это одни из лучших наушников на сегодняшний день8 лет — по-настоящему большой срок для компании, которая занимается производством портативного аудио. Так считают и в Tronsmart, всего за несколько лет этот бренд надежно зарекомендовал себя среди многих пользователей. И в честь 8-й годовщины своего основания производитель решил вообще всех удивить, выпустив беспроводные TWS-наушники Apollo Air и Apollo Air +. Учитывая, что у последних есть беспроводная зарядка кейса и автоматическое обнаружение уха, это потенциальный серьезный конкурент для AirPods Pro и наушников других именитых брендов.Характеристики Tronsmart Apollo Air и Apollo Air +На самом деле две новые модели очень похожи. В обоих применяется флагманский чип Qualcomm QCC3046. В обоих есть гибридное активное шумоподавление, используются графеновые драйверы и целых 6 микрофонов. Не говоря уже про возможность индивидуальной настройки звука с помощью эквалайзера и другие фишки: например, поддержка технологии TWS+, которая подразумевает одновременную передачу сигнала сразу на оба наушника. Большая редкость для этого ценового сегмента, обычно в этом случае один наушник выступает основным, а другой наушник получает сигнал уже через него.Tronsmart Apollo Air и Apollo Air + выглядят как близнецы, но есть у них и отличияНо есть и отличия. Так, в Tronsmart Apollo Air + есть поддержка беспроводной зарядки кейса, а также функция автоматического обнаружения уха. Да, как только вы достаёте наушник, музыка сама останавливается, а если вставите его обратно, воспроизведение продолжится.Сравнение Tronsmart Apollo Air и Tronsmart Apollo Air +Все это делает Tronsmart Apollo Air + серьезным конкурентом AirPods Pro, TWS-наушникам от Bose и других именитых производителей. Надо ли говорить, что стоят они в 2, а то и в 3 раза дешевле!Отдельного внимания заслуживает гибридное шумоподавление (до 35 дБ) на всех частотах. На выбор доступны три режима доступны три режима работы активного шумоподавления:Режим cVc 8.0, который позволяет сосредоточиться на прослушивании любимой музыки без посторонних шумов;Режим ANC OFF, в котором пользователи могут слушать музыку, не будучи полностью изолированными от окружающего мира, а наушники просто блокируют внешний шум;Режим окружающей среды, позволяющий слышать также окружающие внешние шумы, не снимая наушники, создавая, например, безопасные условия для езды на велосипеде или для бега.Гибридное шумоподавление и обнаружение уха делают Apollo Air + сильным конкурентомТакже Tronsmart приурочила к своей годовщине розыгрыш разных призов, включая главный приз в виде подарочной коробки с разными устройствами на сумму более $500, а также дополнительные призы, среди которых наушники Apollo Air и Apollo Air +, а также скидки на приобретение устройств Tronsmart. С подробностями акции можно познакомиться по этой ссылке.Где купить Tronsmart Apollo Air и Tronsmart Apollo Air +Новые наушники Tronsmart Apollo Air и Apollo Air +, которые компания выпустила к своему 8-летию, выглядят одними из самых технологичных на сегодняшний день. Флагманский чип Qualcomm QCC3046 с поддержкой Bluetooth 5.2 и технология aptX Adaptive, синхронная передача сигнала благодаря TWS+, беспроводная зарядка и обнаружение уха в Apollo Air +. И, конечно, высокое качество звучания благодаря графеновым драйверам и многолетним наработкам производителя. Если ищете недорогие, но хорошие наушники с оптимальным соотношением цены и качества, стоит обратить внимание.Купить Tronsmart Apollo AirКупить Tronsmart Apollo Air +

Источник: hi-news.ru