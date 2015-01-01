Может ли стиль дома влиять на настроение человека? Отвечает российский архитектор Михаил Харит

Не так важно, где находится дом, сколько то, в каком стиле он выполненКогда говорят «этот дом был спроектирован Львом Рудневым» или «разработкой бизнес-центра занималась Заха Хадид», сразу представляешь не только то, какая работа была проведена, а хочется скорее самому побывать в этих местах и насладиться творчеством этих людей. Неудивительно, ведь когда дом или офисное помещение проектирует известный архитектор, это не только добавляет ему индивидуальности, но и повышает стоимость! Теперь и у вас есть возможность не только узнать больше об архитектуре, но и даже получить проект дома от доктора наук и профессора Михаила Харита, которого такие издания, как «The New York Times» и «Chicago Tribune», называли лучшим российским архитектором.Архитектурные проекты домов М. ХаритаВ этом году на официальном сайте М. Харита можно посмотреть проекты частных домов знаменитого российского архитектора. Это сотни проектов, которые были разработаны за последние 20 лет! Они выставлены с разрешения М.Харита, поскольку сейчас он уже не берёт частных заказов, а занимается археологическими исследованиями по всему миру и пишет книги. К последним, например, относится роман-дилогия «Рыбари и виноградари», на который мы не так давно делали рецензию.С любым проектом российского архитектора можно ознакомиться подробно и даже купить его, если вы захотите поставить такой дом на своем участке. Есть проекты как небольших домов до 200 квадратных метров, так и крупных объектов от 1 500 квадратных метров, в том числе с гаражом и бассейном.Примеры проектов домов от М. ХаритаАвторская архитектурная энциклопедия Михаила ХаритаПомимо проектов домов, на сайте доступны три тома авторской архитектурной энциклопедии, написанной самим Михаилом Харитом. Красочно оформленные энциклопедии сопровождаются не только многочисленными фотографиями, но и авторскими рисунками и эскизами архитектурных проектов.Эти книги не только интересны для обычного читателя, но и рекомендованы в качестве учебной литературы Министерством образования и науки РФ.Энциклопедия состоит из 3-х томовНа архитектурную энциклопедию М. Харита ссылаются в многочисленных диссертациях, книги есть практически во всех библиотеках ведущих мировых университетов: Кембриджский университет (Великобритания), Оксфордский университет (Великобритания), Гарвардский университет (США), Йельский университет (США) и других. С учётом мировой славы архитектора, по существу — это музейные экспонаты. Которые могут быть прямо у вас дома, если вы интересуетесь архитектурой и всем, что с ней связано. Неудивительно, что многие покупают не только проект дома, но и авторскую архитектурную энциклопедию и другие книги Михаила Харита, тем самым существенно повышая денежную и культурную стоимость своей собственности.Как стиль дома влияет на людей, которые в нем проживаютОтдельного внимания заслуживает теория архитектора о том, как архитектурный стиль дома влияет на людей, проживающих в нем, в том числе на их здоровье. Наверняка вы сами замечали, что в одних домах вам дышится хорошо и легко, и вы чувствуете себя в отличном настроении, а в других, наоборот, появляется мигрень, депрессия, боли в суставах. Два дома могут стоять рядом друг с другом, но в первом вы будете спать, как младенец, а во втором вас будет мучать бессонница.В чем же дело? Оказывается эти субъективные чувства имеют научное объяснение и даже математическую модель.Например, в книге «Знаменитые дома, замки, усадьбы» на основе статистического анализа сотен домов М.Харит приводит таблицы взаимодействия характера человека и архитектурных особенностей дома, в котором тот проживает. В какой-то степени эта книга — психологическое путешествие в мир частной жизни удивительных людей Европы и России. По мнению автора, плохое соотношение архитектуры и личности владельца дома способно привести к серьёзным заболеваниям. Архитектура может лечить и убивать. Это фантастическое утверждение не кажется невероятным, если вспомнить древние учения Фэн-Шуй (Китай) и Васту (Индия), в которых утверждалось, что архитектура жилища способна не только влиять на здоровье, но и менять судьбу людей.На сайте автора можно приобрести все книги М. Харита, включая три тома авторской архитектурной энциклопедии и исследование по каббале и христианству «Тайны святых писаний». В том числе там доступны все проекты домов, которые были разработаны известным российским архитектором.

Источник: hi-news.ru