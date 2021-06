Как избавиться от засевшей в голове песни?

Кадр из клипа Billie Eilish — «Bad Guy»В английском языке есть одно очень необычное словосочетание — «ушной червь». Под этим термином принято понимать навязчивую песню, которая надолго оседает в голове человека и тем самым не дает покоя. Примечательно, что чаще всего людям запоминаются песни, которые им даже не нравятся, из-за чего ничего приятного в этом явлении нет. Ученые до сих пор не могут объяснить причину его возникновения, поэтому регулярно проводят научные работы с целью найти ответ. Например, недавно американские исследователи выяснили, что засевшая в голове мелодия может даже приносить пользу — ушного червя» можно использовать для быстрого запоминания информации. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, что ученые знают об этом явлении на данный момент и каким способом можно избавиться от навязчивой песни в голове. Ведь иногда повторяющаяся в голове песня помогает сконцентрироваться на важных делах.Навязчивые песни в головеПо статистике, с «ушными червями» сталкиваются 95% населения Земли. Дольше всего навязчивые мелодии мучают женщин, в то время как мужчины сталкиваются с ними гораздо реже. Музыка такого рода не может похвастаться большим количеством инструментов и сложной идеей — она очень проста, благодаря чему и имеет свойство быстро запоминаться. Большая часть таких песен имеет текст (в большинстве случаев незамысловатый), а вот инструментальная музыка засевает в головах людей очень редко.Ушной червь (или Earworm) — это навязчивая мелодия, которая какое-то время крутится у человека в голове и мешает сосредоточитьсяТот факт, что людям редко удается самостоятельно избавиться от назойливой мелодии говорит о том, что мы неспособны контролировать некоторые части своего ума. Песня просто втискиваются в наши мысли и люди никак не могут остановить ее по своему желанию. По словам нейролога Оливера Сакса (Oliver Sacks), человеческий мозг крайне чувствителен к музыке и беспомощен перед ее влиянием. Но чтобы выяснить, какие именно параметры музыки делают ее навязчивой и что во время ее звучания происходит в человеческом мозге, нужно провести много сложных исследований.Читайте также: Какая музыка может привести к ухудшению слуха?Самые навязчивые песниВ период с 2010 по 2013 год британские ученые во главе с профессором Келли Якубовски (‪Kelly Jakubowski) провели опрос среди 3 тысяч людей и выявили 10 самых навязчивых песен современности. Список выглядит следующим образом:Lady Gaga — «Bad Romance»;Kylie Minogue — «Can’t Get You Out Of My Head»;Journey — «Don’t Stop Believing»;Gotye — «Somebody That I Used To Know»;Maroon 5 — «Moves Like Jagger»;Katy Perry — «California Gurls»;Queen — «Bohemian Rhapsody»;Lady Gaga — «Alejandro»;Lady Gaga — «Poker Face»;Beyonce — «Single Ladies» / Adele — «Rolling in the Deep».С упомянутыми выше песнями рекомендуется быть осторожнее, потому что они действительно могут засесть в голове. Стоит отметить, что перечень был составлен в 2016 году, так что он уже устарел. Если бы ученые обновили его, в список явно бы попал трек Billie Eilish — «Bad Guy» и несколько других хитов. А какую навязчивую песню в этот список добавили бы вы? Свой вариант пишите в комментариях или нашем Telegram-чате.Некоторые люди считают, что музыка хорошо влияет на творческие способности. Ученые в этом не увереныЗачем нужны навязчивые песни?Недавно в научном журнале Journal of Experimental Psychology была опубликована информация о возможной пользе навязчивых песен. Ученые из американского штата Калифорния предположили, что засевшую в голове музыку можно использовать для запоминания важной информации. В рамках проведенной научной работы они провели эксперимент, в рамках которого добровольцы слушали незнакомую для них музыку. После прослушивания их просили оценить каждый из треков по уровню навязчивости. Через неделю они слушали те же композиции, но уже во время просмотра фильмов. Оказалось, что навязчивые песни помогают лучше запомнить детали увиденного.Скорее всего, это работает как ассоциирование информации с запахами. В одной из старых статей я рассказывал о том, что нюхая определенные запахи во время учебы можно быстрее запомнить новые для себя данные. Чтобы узнать побольше об этой хитрости, перейдите по этой ссылке.Как забыть навязчивую песню?На данный момент ученые могут порекомендовать только два способа избавления от засевшей в голове песни. Первый вариант — необходимо найти текст композиции в Интернете и спеть ее с самого начала до конца. Эффективность этого способа не подтверждена научно, но некоторым людям он может помочь.Избавиться от навязчивой музыки не так уж и легкоА вот в эффективность и универсальность второго способа верится больше. Издание BBC Future сравнило обычные попытки избавиться от навязчивой песни с «эффектом белого медведя». Когда человека просят не думать о белом медведе, он невольно начинает о нем думать и это может длиться несколько минут. Получается, что когда кто-то пытается забыть песню, он постоянно проверяет себя: забыл ли он ее? Из-за этого возникает замкнутый круг, который все сильнее закрепляет мелодию в голове.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Поэтому ученые рекомендуют вышибать клин клином. Например, если в голове человека крутится песня Бритни Спирс «Toxic», можно начать слушать « Can’t Get You Out Of My Head» от Кайли Миноуг. Только вот не ясно, как после этого выкинуть из головы новый засевший трек. Может, у вас есть предположения?

Источник: hi-news.ru