Около 30% языков на планете исчезнут к концу XXI века. Чем это грозит?

На фото мужчина собирает каферан – местное растение тропических лесов Амазонки, используемое в качестве лекарства.Способность разговаривать, обмениваться информацией и делиться опытом – одна из тех важных особенностей, что делает нас людьми. Никакие другие животные на нашей планете не смогли обзавестись языком – инструментом, который позволил коренным обществам использовать окружающее их биоразнообразие в качестве «живой аптеки» и описывать лекарственные свойства растений. По оценкам лингвистов, сегодня в мире насчитывается около 7400 языков. Большинство из них, однако, не описаны в научной литературе, причем многие из этих языков не передаются следующему поколению. Это привело ученых к выводу, что около 30 процентов всех языков на Земле исчезнут к концу 21-го века. Для культур коренных народов, которые в основном передают знания устно, столь высокий риск исчезновения языка угрожает их знаниям о лекарственных растениях. Результаты этого исследования показывают, что каждый язык коренных народов дает уникальную информацию о применении лекарственных средств, связанных с биоразнообразием. К сожалению, исследование предполагает, что потеря языка будет еще более критичной для исчезновения медицинских знаний, чем потеря биоразнообразия.Чем грозит вымирание языков?Новое исследование предупреждает, что знания о лекарственных растениях рискуют исчезнуть, поскольку человеческие языки вымирают. Языки коренных народов содержат огромное количество знаний об экосистемных услугах, предоставляемых окружающим их природным миром. Однако, по данным ООН, более 30% из 7400 языков на планете, как ожидается, исчезнут к концу века.По словам ведущего автора исследования, доктора Родриго Камара-Лере, биолога из Цюрихского университета, влияние вымирания языка на потерю экологических знаний часто упускается из виду.«Большая часть внимания сосредоточена на исчезновении биоразнообразия, но есть и совершенно другая картина, которая заключается в потере культурного разнообразия», – сказал он The Guardian.Его команда изучила 12 000 услуг по лекарственным растениям, связанных с 230 языками коренных народов в трех регионах с высоким уровнем лингвистического и биологического разнообразия – Северной Америке, северо-западной Амазонии и Новой Гвинее. Они обнаружили, что 73% медицинских знаний в Северной Америке были найдены только на одном языке, 91%-в северо-западной Амазонии и 84% — в Новой Гвинее.Исчезновение языков, как оказалось, наносит серьезный вред не только культурам, но и их медицинским знаниям.Если бы языки вымерли, то, вероятно, вымерли бы и связанные с ними медицинские знания. Исследователи ожидают, что результаты в этих регионах будут аналогичными и в других частях мира. «Потеря языка будет иметь более серьезные последствия для исчезновения традиционных знаний о лекарственных растениях, чем потеря самих растений”, – пишет Science Alert со ссылкой на исследование.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram, чтобы не пропустить ничего интересного!Районы с языками, наиболее подверженными исчезновению, находились в северо-западной Амазонии – там 100% уникальных знаний передавались устно. В Северной Америке этот показатель составлял 86%, а вот в Новой Гвинее в зоне риска находится 31% языков. Согласно результатам работы, опубликованной в PNAS, ожидаемая потеря языкового разнообразия «поставит под угрозу способность человечества к медицинским открытиям».Мужчина из Юкуна на земле коренных народов в тропических лесах Амазонки. По прогнозам многие языки в этом регионе исчезнут к концу 21-го века.Такие знания включают использование латекса растений для лечения грибковых инфекций, использование коры для лечения проблем с пищеварением, фруктов для лечения респираторных заболеваний, а также природных стимуляторов и галлюциногенов. “Список можно продолжать и продолжать, он довольно впечатляющий”,-сказал Камара-Лере. «Даже лучшие систематики растений поражаются широте знаний о местных культурах, не только о растениях, но и о животных и их взаимоотношениях», – отмечают авторы научной работы.Читайте также: Что делает нас людьми?Сколько языков исчезло?Количественно оценить сколько языков уже потеряно невозможно. В настоящее время на более чем 1900 языках говорят менее 10 000 человек, и ООН объявила 2022-32 годы Международным десятилетием языков коренных народов в знак признания этой проблемы.Хорди Баскомпте, эколог из Цюрихского университета и второй автор исследования считает, что европейские медицинские знания могут представлять собой «верхушку айсберга». Хотя многие лекарства основаны на синтетических соединениях, растения могут предоставить гораздо больше химических компонентов, способность раскрыть потенциал для новых методов лечения.Поскольку языки во всем мире постепенно исчезают, словесная энциклопедия медицинских знаний находится под угрозой.В отличие от обществ, где информация записывается в книгах и компьютерах, большинство языков коренных народов передают знания устно.Доктор Джонатан Лох, антрополог и защитник природы из Кентского университета, который не принимал участия в исследовании, сказал, что был удивлен степенью лингвистической уникальности знаний о лекарственных растениях. Ранее он говорил о параллелях между лингвистическим и биологическим разнообразием, отмечая, что они развивались удивительно похожими путями и теперь находятся под угрозой исчезновения.

Источник: hi-news.ru