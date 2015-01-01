Ученые заставили самцов крыс забеременеть. Как такое возможно?

Возможно, в будущем рожать детей смогут даже мужчиныПервый в мире мужчина, который сможет родить здорового ребенка, может получить вознаграждение в размере 1 миллиона долларов. Такое завещание в свое время оставил американский киноактер Чарли Чаплин, однако деньги все еще никому не достались. Кажется, в очень далеком будущем вознаграждение все-таки попадет в руки какого-нибудь мужчины. Ведь недавно китайским ученым удалось провести эксперимент, в ходе которого лабораторные крысы мужского пола смогли родить 10 здоровых детенышей. Процесс оказался очень сложным и научная работа была подвержена острой критике со стороны защитников животных. Но факт есть — наука вполне может сделать так, чтобы мужчина смог самостоятельно выносить и родить ребенка. Давайте разберемся, чем интересен проведенный китайскими учеными опыт и почему эту научную работу невзлюбили многие их коллеги?Беременный самец крысыО научном достижении китайских ученых было рассказано в издании Daily Mail. В эксперименте по созданию беременных животных были использованы лабораторные крысы вида Rattus norvegicus f. domestica, выращенные специально в научных целях. Чаще всего в исследованиях принимают участие мыши, однако в сфере биомедицины более предпочтительны именно крысы. Всего учеными было отобрано 46 пар крыс разного пола.В источнике новости вы можете посмотреть реальные фотографии эксперимента, но они очень шокируютЭксперимент был довольно жестоким. Ученые создали из самцов и самок единый организм, сшив их вместе. После объединения их кровеносной системы, самцам пересадили матку. Без сшивания двух тел ученые обойтись не могли, потому что для развития детеныша необходимы вещества, содержащиеся в крови самок. В женскую половину организма было внедрено 562, а в мужскую — 280 эмбрионов. Получилось так, что в женской части смогли развиться 169 эмбрионов, а в мужской всего лишь 27.Читайте также: Это животное остается беременным всю жизнь без перерываЖестокий эксперимент китайских ученыхБеременность у лабораторных мышей длилась как обычно, около 21 дня. После истечения этого срока ученые сделали самцам кесарево сечение и выяснили, что грызуны смогли успешно выносить 10 крысят. Они оказались полностью здоровыми, то есть у них не наблюдалось никаких болезней и отклонений в развитии. Впоследствии они тоже без проблем дали здоровое потомство.Самцы лабораторных крыс смогли дать полностью здоровое потомствоПо сути, китайским ученым удалось помочь самцам забеременеть и родить. Авторы научной работы подчеркнули, что ключевую роль в эксперименте сыграла кровь самок, которая крайне необходима для развития плода. Эффективность этого метода равна всего лишь 3,68% и он очень жесток по отношению к живым существам, однако ученые теперь знают, в каком направлении им нужно двигаться.Защитники природы сравнивают эксперимент с опытами доктора ФранкенштейнаТак как эксперимент оказался жестоким, критика со стороны защитников животных и общества в целом не заставила себя ждать. Противники китайских ученых сравнили их научную работы с опытами доктора Франкенштейна, который в романе английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» пытался создать живое существо из неживой материи. Примечательно, что автор романа не стала описывать весь процесс создания чудовища, чтобы кто-нибудь не пытался его повторить. Но в экранизациях результат эксперимента выглядит как нечто, сшитое из разных организмов.Читайте также: 10 самых важных экспериментов, изменивших наш мирПервый мужчина, родивший ребенкаВ начале статьи я упомянул, что Чарли Чаплин завещал 1 миллион долларов мужчине, который первым сможет забеременеть и родить ребенка. В это трудно поверить, но такой человек есть — это американский общественный деятель и писатель Томас Бити (Thomas Beatie). Он является трансгендером, то есть человеком, который родился и в зрелом возрасте поменял пол. Изначально он был девушкой по имени Трейси Лагондино (Tracy LaGondino), а мужчиной стал после хирургической операции в 2002 году. Примечательно, что женские половые органы у него удалены не были. После женитьбы он поменял все документы на мужские, а в 2007 году забеременел путем искусственного оплодотворения. С биологической точки зрения он является женщиной, но по документам — это полноценный мужчина, который смог родить ребенка.Томас Бити до и после операции по смене пола, а также во время беременностиЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Но заветные деньги от Чарли Чаплина он не получил. А все потому, что актер уточнил, что вознаграждение получит только мужчина по рождению. Ведь в мире могли найтись женщины, которые просто могли поменять пол в паспорте и родить ребенка — в этом случае они вполне были способны заполучить желаемое. Но Чарли Чаплин все предусмотрел.

Источник: hi-news.ru