Как древние люди освещали свои пещеры?

Пещерные люди освещали свои жилища тремя способами, о которых мы сейчас и поговоримСчитается, что неандертальцы и другие предки современного человека большую часть своей жизни обитали в пещерах. Но, на самом деле, древние охотники-собиратели предпочитали селиться в открытых местностях. Пещеры и другие укромные места они обычно использовали в качестве складов для еды и помещений для совершения ритуалов. Но в рамках данной статьи это не главное — сейчас главное уяснить, что древние люди часто посещали темные пещеры и им было необходимо каким-то образом освещать окружающее пространство. Недавно испанские ученые провели несколько экспериментов и выяснили, какими именно инструментами могли пользоваться наши предки для решения этой задачи. Само собой разумеется, что они использовали факелы и костры, но из чего они изготовлялись, какими свойствами обладали и в каких случаях применялись? Давайте разбираться.Как древние люди использовали огонь?На данный момент ученые выделяют три сценария использования огня древними людьми. Во-первых, на кострах они готовили мясо — так оно становилось более мягким и вкусным, а также избавлялось от паразитов. Во-вторых, огонь отпугивал насекомых и более крупных хищников, то есть обеспечивал нашим предкам большую безопасность. В-третьих, при помощи костров и факелов древние люди освещали места своего обитания и пещеры. В рамках данной статьи сконцентрируемся именно на третьем сценарии использования огня.Древние люди смогли выжить благодаря огнюФакелы и костры древних людейПо данным научного издания PLOS One, ученые изучали разные способы освещения внутри расположенной на территории Испании пещеры Isuntza 1. В качестве основы своей научной работы они использовали данные, собранные в ходе изучения других пещер. Больше всего ученые обращали внимание на то, какую древесину и горючие вещества использовали древние люди при создании костров и факелов. Оказалось, что наши далекие предки освещали окружающее пространство тремя способами:при помощи факелов, сделанных из смолы плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны;при помощи каменных ламп с горючим животным жиром в виде костного мозга коров и оленей;при помощи костров из веток можжевельника и дуба.Воссоздав все эти «осветительные приборы», ученые определили их свойства. Судя по всему, чаще всего они пользовались факелами, потому что у них оказалось больше всего преимуществ. Во-первых, они горели от 21 минуты до часа, так что при помощи них можно было уходить в самую глубь пещер. Во-вторых, изготовленные сразу из нескольких палочек факелы излучали свет во всех направлениях, причем довольно интенсивный, но при этом не слепящий человека. В-третьих, факелы было легко переносить с собой. Единственным минусом факелов было то, что они испускали много дыма.Горение костра внутри пещеры Isuntza 1Каменные лампы на основе животного жира светили гораздо слабее, чем факелы. Но они горели очень долго и за ними не нужно было следить — скорее всего, каменные лампы использовались для освещения небольших помещений. Еще одной хорошей особенностью ламп было то, что они не испускали удушливый дым, который обычно возникает от недогоревшего угля и жира.Фотографии с места проведения экспериментаЧитайте также: Почему древние люди не задыхались из-за дыма от костра?Что касается костров, они имели свойство часто гаснуть, поэтому за ними нужен был постоянный присмотр. Также они выделяли много опасных веществ, среди которых числятся углекислый, угарный и сернистый газ. Поэтому такой способ освещения вряд ли использовался внутри пещер — древние люди попросту могли задохнуться. Впрочем, недавно нидерландские ученые выяснили, что как минимум неандертальцы были менее восприимчивы к этим веществам, чем мы с вами. Поэтому не исключено, что костры разжигались даже внутри пещер. Подробнее о стойкости древних людей к дыму от костра можно почитать в этом материале.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Одной из первых пещер, внутри которой поселились древние люди, является Вандерверк. Она расположена на территории Южной Африки, имеет глубину около 140 метров и уже давно интересует ученых. В 2008 году внутри нее удалось найти одни их самых первых каменных орудий возрастом около 2 миллионов лет. А недавно там были обнаружены останки одного из самых первых костров во всей истории человечества. Подробнее обо всем этом можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru