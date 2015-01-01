Что произойдет с организмом за месяц, если перестать пить алкоголь?

Отказ от алкоголя может сильно изменить вашу жизнь, так что давайте разберемся в подробностяхПо данным Роспотребнадзора за 2016 год, уровень потребления алкоголя в России составляет более 10 литров на человека. Алкоголизация населения уже приобрела характер национального бедствия и из-за этого страдают все люди без исключения. Употребление алкоголя плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы, мозга и других жизненно важных органов. Перечислять все опасности уже нет особого смысла — вы и сами прекрасно знаете, что злоупотребление спиртными напитками в конечном итоге заканчивается смертью. Но давайте взглянем на эту проблему с другой стороны и выясним, что происходит с человеческим организмом после отказа от алкоголя? Даже если вы позволяете себе только кружку пива после рабочего дня, отказ от этой привычки может заметно улучшить состояние вашего здоровья.Как перестать пить алкоголь?Может оказаться, что для избавления от алкогольной зависимости достаточно силы воли. Однако ученые уверены, что алкоголизм является чем-то вроде пищевого расстройства и его причины таятся в генетической предрасположенности. Также можно сказать, что тяга к алкоголю возникает в результате сбоя работы в головном мозге — он становится зависим от регулярного поступления этилового спирта и постоянно его требует. И именно поэтому людям бывает трудно бросить пить используя одну лишь силу воли. Чаще всего приходится использовать более комплексный подход.Склонность к алкоголизму может передаваться на генетическом уровнеПо словам автора онлайн-курса One Year No Beer Энди Реймиджа (Andy Ramage), для начала стоит попробовать сделать паузу на 28 и более дней. Если человеку удается продержаться в это время, значит, ситуация находится под контролем. Отведенного времени должно хватить для выработки стойкой привычки. И даже если человек в будущем будет позволять себе бокал пива, ему будет гораздо легче остановиться.Если вы легко можете отказаться от алкоголя на месяц, ситуация находится под контролемВ некоторых случаях у бросающих пить людей возникает синдром отмены, который сопровождается головной болью, дрожью в конечностях и даже галлюцинациями. В таких случаях лучше провести время в лечебнице, где за такими пациентами ведется тщательное наблюдение. Также не стоит забывать про помощь со стороны психологов и клубов анонимных алкоголиков. Информацию о встречах можно найти в Интернете.Не стоит недооценивать эффективность Клубов анонимных алкоголиковЧитайте также: Из-за чего на МКС нельзя проносить алкоголь?Польза отказа от алкоголяПоложительный эффект после отказа от алкоголя можно заметить уже спустя 30 дней. Вы уже наверняка догадываетесь, что суть изменений состоит в том, что последствия употребления спиртных напитков просто начинают исчезать. У человека начинает лучше работать сердце, пищеварительная система и даже меняется внешность. Но давайте рассмотрим все изменения подробнее.Улучшение работы сердцаВ результате употребления и распада алкоголя, в человеческом организме возникают вредные вещества. Они становятся причиной нарушения сердечного ритма, повышения артериального давления и даже закупорки сосудов. Считается, что отказ от алкоголя на 30 дней значительно уменьшает нагрузку на сердце, что снижает риск гипертонии, атеросклероза и других опасных заболеваний.Сердце здорового человека и алкоголикаИнтересный факт: считается, что бокал красного сухого вина улучшает кровоток и вообще хорошо влияет на здоровье человека. Но речь идет о настоящем вине, а в магазинах обычно продаются напитки с большим количеством консервантов. Ждать от них пользы особо не стоит.Восстановление работы мозгаКогда алкоголь попадает в кровеносную систему человека, он начинает разрушать стенки клеток крови. Они становятся липкими и начинают слипаться, образуя тромбы. Они постепенно засоряют сосуды головного мозга, что в итоге приводит к отмиранию его клеток. Из-за кислородного голодания мозг буквально начинает умирать и у человека ухудшается память и значительно замедляется мышление. Но после отказа от алкоголя головной мозг постепенно начинает восстанавливаться и к человеку возвращаются его умственные способности. Само собой разумеется, все это заметно не сразу — нужен хотя бы месяц.Алкоголь разрушает головной мозгУлучшение состояния кожиОтказ от алкоголя со временем отражается прямо на лице человека. Первым делом можно будет заметить отсутствие отеков и мешков под глазами. Также у некоторых людей могут исчезнуть раздражения и высыпания на лице и других частях тела. Да и в целом кожа восстанавливает свой однородный и здоровый оттенок. Так что для красивого внешнего вида иногда достаточно отказаться от спиртных напитков.Алкоголь ужасно влияет на состояние кожи человекаВосстановление здоровья зубовПосле употребления алкоголя у людей возникает сухость во рту, что является результатом нарушения слюноотделения. Из-за недостатка слюны эмаль зубов начинает разрушаться, из-за чего увеличивается риск развития кариеса. Так что отказ от алкоголя может сохранить здоровье ваших зубов, лечение которых часто обходится в десятки и даже сотни тысяч рублей.Отказ от алкоголя улучшает состояние ваших зубовА вы знаете, зачем нужны зубы мудрости и почему они не растут у жителей Мексики?Избавление от лишнего весаОтказ от алкоголя также можно рекомендовать людям с лишним весом. Дело в том, что спиртные напитки воздействуют на отделы мозга, которые отвечают за аппетит. А в состоянии алкогольного опьянения люди редко употребляют здоровую пищу, потому что в качестве закуски идет жирное мясо и другие не особо полезные продукты. Да и сам алкоголь содержит в себе огромное количество калорий — в одном бокале вина их так же много, как и в сладком пончике. Особого внимания заслуживает пиво, которое влияет на концентрацию гормонов и провоцирует появление пивного живота.Трезвый образ жизни может поменять человека до неузнаваемостиЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как видно, у отказа от алкоголя есть много преимуществ, так что желающим изменить свою жизнь к лучшему стоит начать с этого. А если хотите узнать, какие ужасы происходят с организмом при ежедневном употреблении алкоголя, читайте этот материал.

Источник: hi-news.ru