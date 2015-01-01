Что нужно знать о новом варианте коронавируса «Дельта»?

Разбираемся что такое индийский штамм коронавируса, откуда он в России и как разные страны борются с пандемией.Эту статью я пишу с небольшой температурой – сказывается введение первой дозы вакцины «Спутник V». На самом деле сказать что я рада прививке – это ничего не сказать. И дело не в том, что хочется куда-то сходить или поехать отдыхать. Больше всего радует осознание того, что риск заболеть и тяжело перенести COVID-19 после вакцинации снижается в разы. А это, между прочим, серьезный повод для радости, особенно ввиду последних новостей. Как недавно заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице практически нет случаев заражения уханьским вариантом коронавируса (тем, что бушевал год назад). Большинство пациентов московских больниц сегодня — носители индийского варианта SARS-CoV-2 – Дельты – более заразного штамма, который характеризуется более тяжелым течением болезни. Вообще, количество новых вариантов вируса в мире растет буквально на глазах и ученые были вынуждены применить к названиям штаммов греческий алфавит – счет идет на десятки. При этом вопросы о том, эффективны ли разработанные вакцины против новых вариантов остаются открытыми.Что известно об индийском варианте коронавируса?До сих пор эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили четыре варианта SARS-CoV-2: Альфа (B. 1.1.7), Бета (B. 1.351), Гамма (P. 1) и Дельта. Последний вариант, Дельта или B.1617.2 впервые был идентифицирован в Индии и является более заразным, устойчивым к вакцинам, а также несет больший риск госпитализации. В настоящее время на него приходится более 90% зарегистрированных случаев в России и Великобритании, где он вытеснил вариант Альфа и удвоил количество инфицированных за считанные дни.Самый ранний задокументированный случай COVID-19, вызванный вариантом Дельта, был обнаружен в индийском штате Махараштра еще в октябре 2020 года. С тех пор он широко распространился по всей Индии а затем и по всему миру. 11 мая ВОЗ назвала его «вариантом беспокойства», а на момент написания статьи вариант Дельта присутствует более чем в 80 странах мира.График распространения варианта коронавируса Дельта в мире.Примечательно, что Дельта имеет несколько мутаций, однако их точная функция ученым неизвестна. Предположительно, они связаны с тем, что позволяют вирусу связываться с клетками организма и избежать некоторых иммунных реакций. Также оказалось, что Дельта вариант менее восприимчив к вакцинам, чем вариант Альфа, особенно когда была введена только одна доза.Чтобы всегда быть в курсе ситуации с коронавирусом в России и в мире, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram! Так вы точно не пропустите ничего интересного!Дельта – более заразный штамм?Да. Первое и главное что нужно знать о варианте Дельта это то, что он очень быстро распространяется. По состоянию на 14 июня 2021 года этот вариант достиг 74 стран – всего 6 месяцев после своего открытия. Считается, что этот вариант на 43-90% более передаваем, чем предыдущие варианты COVID-19. Эксперты считают, что вариант Дельта от 30% до 100% более заразен, чем Альфа.Исследователи до сих пор не уверены, почему этот вариант настолько более передаваем, чем другие. Они считают, что изменения в белке варианта могут облегчить проникновение в клетки человека. Другое раннее исследование предполагает, что мутация в Дельте может помочь ему лучше сочетаться с человеческими клетками, как только он прикрепляется к ним. Если вирус может легко смешаться с вашими клетками, он способен заразить больше из них и подавить вашу иммунную систему.Новый вариант коронавируса, похоже, имеет более тяжелое течение, а также другие симптомы.Читайте также: В Азии обнаружен новый штамм COVID-19. Что о нем известно?Еще одним немаловажным фактором является тот факт, что Дельта, похоже, чаще затрагивает молодых людей. Так, результаты исследований в Великобритании показали, что дети и взрослые в возрасте до 50 лет в 2,5 раза чаще заражаются этим вариантом SARS-CoV-2.Симптомы варианта ДельтаВот мы и подошли к самому интересному – симптомы, наблюдающиеся у пациентов инфицированных этим вариантом коронавируса, кажется, куда серьезнее. Об этом свидетельствует возросшее число госпитализаций – имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований показывают, что вариант Дельта увеличивает риск госпитализации практически вдвое.Более того, как сообщат китайские специалисты, пациенты зараженные вариантов Дельта болеют сильнее, чем те, кого они лечили в начале пандемии. Состояние таких больных, похоже, ухудшается гораздо быстрее.Основные симптомыГоловная больБоль в горлеНасморкЛихорадкаПри этом кашель становится все менее распространенным явлением, а потеря обоняния или аносмия больше не входит в топ-10 распространенных симптомов. Словом, исследователи и врачи серьезно обеспокоены, ведь теперь принять симптомы COVID-19 за сильную простуду очень просто.Симптомы варианта Дельта больше похожи на сильную простуду, что не может не вызывать беспокойства.Как сообщает CNN, также появились сообщения о более заразной сублинии варианта Дельта, иногда называемого Дельта плюс или AY.1. «Мы еще не знаем свойств этого нового варианта с этой конкретной мутацией», – отмечают исследователи. В то время как необходимо провести дальнейшую работу по определению уровня защиты от смерти от варианта дельты, эксперты ожидают что он будет высоким.Это интересно: Первое лекарство для лечения коронавируса станет доступно в 2023 годуЭффективны ли вакцины против нового варианта коронавируса?Самым главным вопросом сегодня, несомненно, является вопрос об эффективности вакцин, разработанных с начала пандемии. Так, исследование PHE, ожидающее экспертной оценки, показало, что вакцина Pfizer-BioNTech в 94% случаев предотвращает госпитализацию после введения одной дозы и в 96% после второй инъекции. Эффективность британской Astra Zeneca эксперты оценили в 71% после введения одной дозы и в 92% после двух.«Это не означает, что нет никакой защиты», – считают исследователи. «Но определенно существует сниженная защита от простой инфекции или бессимптомного легкого течения заболевания, особенно при введении одной дозы, но также и при двух».Что же до российской вакцины «Спутник V», то тут ситуация довольно непонятная. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК сообщил, что «для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас вот говорят, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу».Новый вариант коронавируса переносится тяжелее и чаще приводит к госпитализации.Важно понимать, что назвать конкретные числа непросто. Для этого требуется больше исследований, а значит и больше времени. Пока что можно сделать лишь предварительные выводы, а они таковы, что прививку против COVID-19 стоит сделать в любом случае. Даже если она не защитит вас на 100% (а такой гарантии, напомню, не дает на сегодняшний день ни одна вакцина), риск перенести болезнь тяжело и оказаться на аппарате ИВЛ (как 38-летняя певица Максим) значительно снижается.Вам будет интересно: Cекретный аппарат из Пентагона фильтрует кровь больных коронавирусомНу а разработчики Спутника» в скором времени должны представить производителям вакцин препарат, который был разработан для использования против индийского штамма. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.В общем, сказать что-то определенное пока сложно, но ясно одно – пандемия сейчас в самом разгаре и во многих странах мира бушует новый вариант. Так что лучшая защита (помимо вакцинации) хорошо известна: соблюдать правила социального дистанцирования, тщательно мыть руки и носить маски. Будьте здоровы!

Источник: hi-news.ru