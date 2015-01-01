Ученые нашли окаменелые следы крупных динозавров. Почему это интересно?

Гуляющие по побережью динозавры в представлении художникаПобережье британского города Фолкстон, как оказалось, является отличным местом для поиска окаменелостей древних животных. Там даже не нужно проводить раскопки, потому что сильный ветер постоянно обдувает береговую линию и выводит древние объекты наружу. В 2011 году палеонтолог Филип Хэдланд (Philipp Hadland) нашел на берегу города окаменелые следы загадочных животных. Он сразу же предположил, что имеет дело с отпечатками ног динозавров, однако его коллеги посчитали такой вывод преждевременным и не поверили ему. Поэтому на протяжении нескольких лет ученому пришлось заниматься поиском дополнительных следов для доказания своей теории. Оказалось, что он был полностью прав и действительно нашел окаменелые отпечатки ног анкилозавров, теропод и других динозавров. Давайте выясним, какие еще открытия были сделаны во время научной работы и почему это открытие вообще стоит вашего внимания?Динозавры в ВеликобританииПодробности о необычной находке палеонтолога были раскрыты на официальном сайте Портсмутского университета. Следы динозавров обнаружились на берегу города Фолкстон, который расположен в английском графстве Кент. После обнаружения первых окаменелостей в 2011 году, исследователь Филипп Хэдланд продолжил раскопки и нашел еще больше загадочных следов. Оказалось, что он действительно имеет дело с отпечатками ног как минимум шести видов динозавров. Выяснилось, что все они жили в конце раннего мелового периода, около 110 миллионов лет назад. Исследователю удалось найти как отдельные следы, так и цепочки шагов — какое-то из животных совершило прогулку и информация об этом сохранилась до наших дней.Следы динозавра вида Ornithopodichnus. Справедливости ради стоит признать, что это фотографии из другого исследованияВ ходе изучения следов ученые предположили, что длинную прогулку совершил крупный динозавр вида Ornithopodichnus. Исследователи смогли быстро распознать отпечаток ноги потому, что такой же след (хоть и меньшего размера) в 2014 году был найден на территории Китая. Отпечатки совпадали не только по форме, но и по времени — динозавры оставили их в конце мелового периода.Игуанодоны выглядели такСамый большой след ноги имеет размеры 80 сантиметров в ширину и 65 сантиметров в длину. Скорее всего, он принадлежит игуанодону, которые могли достигать длины в 10 метров, но при этом питались растениями. Эти динозавры являются одними из самых изученных в мире, потому что ранее палеонтологам удавалось найти не то что следы, а полноценные скелеты этих созданий. Благодаря этому, ученые прекрасно знают чем они питались и какой вели образ жизни. Об этих динозаврах ранее упоминала моя коллега Любовь Соковикова в статье про местоположение Земли в галактике Млечный путь во времена динозавров.Читайте также: Почему крокодилы почти не изменились со времен динозавров?Земля во времена динозавровВо времена, когда упомянутые выше динозавры оставили свои следы, территория графства Кент представляла собой неглубокое море. Однако, данная находка говорит о том, что в раннем меловом периоде море уже начало отступать и динозавры могли спокойно ходить по этим землям. Скорее всего, они приходили туда в поисках пищи — на небольшой глубине явно время от времени появлялась рыба и другие морские создания, которых было легко поймать.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Данное открытие достойно внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно в очередной раз доказывает, что при длительном изучении какого-либо объекта или явления всегда можно найти много интересной информации. Во-вторых, этот случай показал, что следы некоторых животных могут сохраняться на протяжении миллионов лет. В-третьих, это первое и неопровержимое свидетельство тому, что на нынешней территории графства Кент когда-то давно жили динозавры. По данным научного журнала Proceedings of the Geologists Association, они могли быть одними из самых последних в своем роде, кто жил на этой территории.Стоит отметить, что динозавры исчезли с лица Земли гораздо позже, около 65 миллионов лет назад. Вместе с ними вымерли многие морские пресмыкающиеся, летающие ящеры и некоторые моллюски.На нашем сайте довольно много статей про динозавров. Например, в начале 2021 года я рассказывал о том, почему эти создания являются самыми опасными в истории нашей планеты. Может показаться, что они были такими из-за крупных размеров тела и способностью к быстрому бегу. Но на самом деле есть еще одна особенность, которая превращала их в особо опасных хищников. Чтобы узнать, о чем идет речь, перейдите по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru