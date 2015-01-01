Земля получает беспрецедентное количество тепла из космоса

Результаты нового исследования показали, что Земля поглощает тепло с новой тревожной скоростью.Ну что, как вам лето? Жарко? В Санкт-Петербурге, например, от жары можно сойти с ума – последние несколько дней стали самыми жаркими в Северной столице за последние 116 лет. Чтобы вы понимали, найти где-нибудь на складе питерских магазинов техники вентилятор практически нереально. Работать в такой жаре тоже задача не из легких – я добралась до компьютера только ближе к ночи, так как за окном появилось подобие легкого ветерка. Кстати, жара, как еще несколько лет назад выяснили ученые из Гарвардского университета, понижает умственную активность на целых 13%. Так что если вам кажется что вы плохо соображаете на солнцепеке, будьте уверены – вам не кажется. На самом деле подобная аномальная жара – далеко не новость для жителей многих стран Европы. Волны жары накрывают Италию, Испанию, Францию и другие страны каждый год, унося при этом немалое количество жизней, а ученые лишь разводят руками, предрекая дальнейшие последствия изменения климата. Так, результаты нового исследования ученых из NASA показали, что наша планета получает беспрецедентное количество тепла. Но чем это грозит?Энергетический дисбалансЧтобы выяснить, сколько тепла улавливает наша планета исследователи из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований изучили спутниковые измерения, в которых отслеживалось количество солнечной энергии, поступающей в атмосферу Земли и возвращающейся обратно в космос. Результаты, полученные в ходе работы показали, что количество тепловых ловушек Земли примерно удвоилось с 2005 года, способствуя более быстрому потеплению океанов, воздуха и суши.Отмечу, что используя спутниковые данные, исследователи измерили так называемый энергетический дисбаланс Земли — разницу между тем, сколько энергии планета поглощает от Солнца, и тем, сколько она может излучать обратно в космос. Когда дисбаланс положительный — Земля поглощает больше тепла, чем теряет, а это – первый шаг к глобальному потеплению и знак того, что Земля накапливает энергию.Наша планета нагревается все быстрее. Если изменение климата не остановить, температура во многих городах уже к 2100 году поднимется выше 40 градусов Цельсия.«Масштабы этого увеличения беспрецедентны», – сказал Норман Леб, ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters. «Земля нагревается быстрее, чем ожидалось».Читайте также: Изменение климата может «поджарить» города к 2100 годуКак пишет The Washington Post со ссылкой на исследование, энергетический дисбаланс примерно удвоился в период с 2005 по 2019 год. Авторы научной работы называют это «огромным количеством энергии, эквивалентным четырем взрывам атомной бомбы (сброшенной на Хиросиму) в секунду, или каждому человеку на Земле, использующему 20 электрических чайников одновременно.Сколько тепла получает наша планета?Итак, Земля получает от Солнца около 240 ватт на квадратный метр энергии. В 2005 году в самом начале наблюдений наша планета излучала обратно в космос около 239,5 из 240 ватт, создавая положительный дисбаланс около половины ватта. К концу 2019 года этот разрыв почти удвоился и составил около 1 полного ватта на квадратный метр.А вот так выглядит парк 300-летия в Петербурге. Да, купаться в городе не рекомендуется (мягко говоря), а про коронавирусные ограничения, я с вашего позволения скромно умолчу.Примечательно, что океаны поглощают большую часть этого тепла – около 90 процентов. Когда исследователи сравнили спутниковые данные с показаниями температуры от системы датчиков океана, то обнаружили аналогичную закономерность.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? 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Однако отличить вызванные человеком изменения от циклических изменений климата непросто.2020 год стал самым жарким годом в истории наблюдений, приближая Землю к критическому климатическому порогу. 2021 год, похоже, установит новый рекорд.Вам будет интересно: Каким будет мир в 2050 году, если не остановить изменение климата?Чем грозит увеличение потребления энергии?Интересно, что авторы нового исследования называют полученные результаты не особенно удивительными. Всему виной и без того заметные климатические изменения. И все же, 15 лет наблюдений явно недостаточный срок, чтобы установить тенденцию. Более того, энергетический дисбаланс может сократиться в некоторые годы по сравнению с другими, однако общая траектория, по-видимому, будет восходящей.Другие распространенные показатели, такие как температура воздуха, улавливают лишь часть эффекта солнечного тепла.Дисбаланс, как пишут исследователи измеряет «полное количество тепла, которое поступает в климатическую систему Земли. Эта дополнительная жара, особенно в океанах, приведет к более интенсивным ураганам и тепловым волнам».Но несмотря на тревожные результаты научной работы, ученым потребуется намного больше времени и исследований, чтобы точно установить чем именно грозит нашей планете увеличенное «потребление» энергии.

Источник: hi-news.ru