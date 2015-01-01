Приводит ли долгая работа к депрессии?

Депрессия может возникнуть по разным причинам, но что насчет долгой работы без отдыха?По данным Всемирной организации здравоохранения, на нашей планете от депрессии страдает более 264 миллионов человек. Сегодня этому психическому расстройству уделяется много внимания, потому что общество только недавно начало понимать, насколько сильно этот недуг портит людям жизнь. Очень распространен стереотип, что депрессия является чем-то вроде приступа грусти и при желании быстро проходит, но на деле все не так просто. Во время депрессивного периода жизни человек ощущает подавляющую тоску и вину за все происходящее постоянно, на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Причины возникновения депрессии могут быть разные, и в основном, это тяжелые жизненные обстоятельства и связанный с ними стресс. К таким обстоятельствам иногда можно отнести и долгую работу без необходимого количества отдыха — получается, упорный труд тоже может привести к депрессии? Сейчас узнаем.Что такое депрессия?Если говорить по-научному, депрессия — это психическое расстройство, при котором у человека долгое время наблюдается угнетенное состояние и отсутствие способности получать удовольствие от любого вида деятельности. При тяжелой форме депрессии у многих людей наблюдается два дополнительных симптома в виде заторможенности мышления и движений. Некоторые ученые вроде нейрофизиолога Роберта Сапольски (Robert Sapolsky) вовсе считают, что депрессия является худшей болезнью, с которой может столкнуться человек. Учитывая наличие многих других опасных заболеваний, это довольно спорное заявление. Но свои слова исследователь аргументировал тем, что депрессия очень распространена и способна разрушить жизнь.Некоторые люди романтизируют депрессию. Этого делать не стоит, потому что это действительно серьезная проблемаНа самом деле, смысла расписывать то, что из себя представляет депрессия и чем она опасна, на данный момент нет. Потому что на нашем сайте уже есть статья об этом психическом расстройстве со всей важной информацией — вот ссылка.Так что давайте перейдем к главной теме статьи и узнаем, может ли депрессия быть следствием долгой работы?Вред сверхурочной работыУченые уже давно знают, что слишком долгая работа без отдыха может негативно повлиять на здоровье человека. Как правило, люди работают от 35 до 40 часов в неделю, но в начале XXI века рабочее время начало превышать 55 часов. Недавно в научном журнале Science Direct были опубликованы результаты научной работы гласящие о том, что в период пандемии коронавируса некоторые люди начали работать на 10% дольше обычного. Это связано с тем, что многие работники были отправлены на удаленку и сами того не замечая стерли границы между рабочим и личным временем. Ученые считают, что такой образ жизни увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность скоропостижной смерти. Но что насчет депрессии?На удаленной работе важно отделять трудовое время от личногоНедавно выявлением связи между длительностью работы и риском развитием депрессии занялись исследователи из Всемирной организации здравоохранения. Они провели метаанализ 22 исследований с данными о режиме работы и результатов тестов на депрессию 109 906 человек. Участники всех научных работ были разделены на группы по длительности рабочей недели: 35-40 часов, 41-48 часов, 49-54 часов и более 55 часов. Как оказалось, что люди со стандартным временем работы (35-40 часов), были так же подвержены развитию депрессии, как и трудоголики с более жестким графиком работы. Из этого следует что да, в какой-то мере работа может стать причиной развития депрессии, однако это совершенно не значит, что большая загруженность равняется большему риску.Метаанализ — это объединение результатов нескольких научных работ на одну тему. Такой метод исследования хорош тем, что ученые могут изучить данные огромного количества людей и сделать более точные выводы.Результат научной работы обнадеживает, но ученые отметили, что изученные ими исследования могли быть проведены и лучше. Дело в том, что в результатах учитывались состояния участников только в начале и конце научной работы. В идеале, авторам следовало бы и проследить за риском развития депрессии прямо во время исследования, ведь в работе бывают легкие периоды и стрессовые.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочется отметить, что на нашем сайте довольно много статей про депрессию и другие психические расстройства. Например, недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, могут ли собаки и кошки помочь справиться со стрессом и прочими недугами. Также у нас есть хорошая статья про синдром Туретта.

Источник: hi-news.ru