Телескоп «Хаббл» опять сломался. На этот раз все серьезно
Телескоп «Хаббл» работает уже более 30 лет, но от сбоев никто не застрахован
Космический телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту нашей планеты в 1990 году и до сих пор служит аэрокосмическому агентству NASA. За более 30 лет своей работы он много раз выходил из строя, но астронавтам удавалось в короткие сроки заменять неисправные компоненты и возвращать его к жизни. Но недавно один из модулей телескопа перестал отвечать на запросы с Земли, после чего исследователи начали искать причину неисправности и способы ее устранения. Они занимаются этим уже более недели и все еще не достигли какого-либо успеха. Кажется, ситуация выглядит очень серьезной — по крайней мере, раньше ремонт «Хаббла» не занимал так много времени. Ученые уже знают, в чем именно заключается проблема и как ее можно быстро решить. Но они не хотят использовать легкий способ починки, потому что он может понадобиться в будущем. Давайте узнаем, что именно сломалось в телескопе «Хаббл» и что делает NASA для устранения проблемы?
Поломка телескопа «Хаббл»
По данным аэрокосмического агентства NASA, у телескопа «Хаббл» сломался компьютер полезной нагрузки. Этот компонент необходим для слежения за состоянием встроенных в космическую обсерваторию научных приборов, а также для обмена данными между ними и модулем связи. Сбой в компьютере произошел 23 июня, в 23:00 по московскому времени. Первым делом сотрудники NASA попробовали просто перезагрузить его, но это ни к чему не привело. После этого возникло предположение, что проблема заключается в модуле памяти, к которому подключен компьютер. Но даже попытка подключить к нему запасной модуль памяти не помогло починить оборудование.
На фото — главный бортовой компьютер NASA, который ранее уже заменялся. Компьютер полезной нагрузки тот же, что и в 1990 году
После череды неудачных попыток, 17 июня исследователи решили подключить компьютер сразу к двум модулям памяти. Считалось, что таким образом они смогут получить больше данных о причине поломки. Однако, даже та попытка оказалась неудачной.
Починить телескоп можно, но агентство NASA хочет подробнее изучить проблему
У специалистов NASA есть очень простое решение проблемы — они могут просто отключить этот компьютер и включить запасной. Нынешний компьютер NSSC-1 был разработан в далекие 1970-е годы, поэтому в наличии резервного модуля нет ничего удивительного. Но сотрудники агентства не хотят спешить, потому что в этом случае им лучше тщательно изучить ситуацию, чтобы быть готовыми к таким происшествиям в будущем. Да и зачем включать запасной компьютер, если нынешний еще может быть пригоден к починке? Второй вычислительный блок может пригодиться в будущем, потому что телескоп «Хаббл» планируется использовать до 2030-х годов.
Возможно, телескоп «Хаббл» отработает еще 10 лет
Безусловно, сложившаяся ситуация серьезная, потому что случившиеся ранее поломки не чинились так долго. Но стоит признать, что все остальные модули «Хаббла» работают и на данный момент просто переведены в безопасный режим. Сотрудники NASA продолжают собирать данные о найденной проблеме, но пока никаких вестей о них нет. Если обнаружится что-то действительно интересное, на нашем сайте обязательно выйдет об этом статья.
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Ремонт телескопа «Хаббл»
Телескоп «Хаббл» по праву считается одним из самых полезных инструментов, когда-либо созданных человечеством. Он работает на орбите нашей планеты уже более 30 лет, но это не значит, что он идеален. В первые же годы работы у него были обнаружены неисправности, которые требовали решения. Благодаря его легко заменяемым блокам, полетевшим к телескопу астронавтам было довольно легко починить все проблемные места. Первый ремонт был сделан в далеком 1993 году — тогда члены экипажа «Эндевор» всего за 10 дней установили новую оптику, камеру WFPC2, солнечные батареи и другие важные для работы детали.
Астронавты Стори Масгрейв (Story Musgrave) и Джеффри Хоффман (Jeffrey Hoffman) во время первого ремонта «Хаббл»
Всего было совершено 5 полетов. Последний ремонт был произведен в 2009 году, причем тогда замене были подвержены практически все важные элементы телескопа. Вдобавок к этому, астронавты оснастили телескоп парой новых инструментов. Однако, в ходе ни одной из этих миссий компьютер полезной нагрузки тронут не был ввиду простоты выполняемых им задач. Агентство NASA вряд ли будет отправлять пилотируемую миссию для его починки и, в случае провала всех попыток, просто включит запасной компьютер.
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За все время своей работы телескоп «Хаббл» помог ученым сделать много интересных открытий. Например, в 2019 году он сфотографировал «гигантское лицо», которое смотрит на нас из глубин космоса. В том же году он сделал снимок 265 000 галактик, каждую из которых можно рассмотреть в деталях.
Источник: hi-news.ru
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