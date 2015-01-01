Всё плохо. В Индии обнаружили еще одну мутацию COVID-19 — «Дельта плюс»

Согласно полученным данным, вариант Дельта плюс избегает комбинацию лекарств, которую начали применять в Индии в борьбе с COVID-19.Пока я пишу эту статью, новости о мутациях коронавируса SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, поступают со всего мира. И новости эти, к великому сожалению, хорошими назвать нельзя: помимо зарегистрированных ранее случаев заболевания новым вариантом Дельта, исследователи сообщают о появлении еще одной мутации вируса, которая получила название Дельта плюс (delta+) или AY.1. Первые случаи инфицирования новым штаммом были зарегистрированы в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии, всего известно примерно о 20 случаях заражения. Как пишут авторы нового исследования, вариант Дельта плюс потенциально может уклоняться от вакцин и терапии антителами. Ученые также указывают на доказательства «устойчивости варианта Дельта-плюс к моноклональным антителам» – коктейлю моноклональных антител, который недавно был одобрен для лечения COVID-19 в Индии. Рассказываем что известно о новом штамме и стоит ли его опасаться.Какие штаммы COVID-19 доминируют в мире?По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день вариант Дельта, о котором я подробно рассказывала о нем в этой статье, присутствует практически в половине стран мира – 92 государствах. К симптомам нового штамма коронавируса теперь относятся: головная боль, боль в горле, насморк, лихорадка. Как отмечают специалисты, у инфицированных этим вариантом пациентов кашель практически отсутствует.Между тем российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости COVID-19 с 30 июня. Как пишут «Известия» со ссылкой на математиков из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), с конца июня в нашей стране возможно выявление свыше 20 тысяч заражений в сутки.Пандемия коронавируса с нами уже второй год. И вряд ли она закончится быстро.Следите за последними новостями с распространением и мутациями COVID-19? Подписывайтесь на наш канал в Google News чтобы не пропустить ничего интересного!Необходимо также отметить, что эксперты ВОЗ сообщают о темпах распространения в мире новых штаммов коронавируса. Так, новые варианты были обнаружены в Азии и во Вьетнаме, ну а Дельта, в свою очередь, в некоторых странах (в том числе в России) активно вытесняет другие штаммы, демонстрируя большую заразность. Но что на счет Дельта плюс?Дельта плюс – что нужно знать?Говоря о новой мутации коронавируса, важно отметить, что первые образцы этого варианта были выделены в Европе еще в марте. При этом ключевая мутация, которая отличает вариант Дельта плюс от исходного варианта Дельты, называемого мутацией K417N, была впервые идентифицирована в Непале. Штамм также наблюдался один раз в Непале и 14 раз в Японии, из которых 13 – образцы из карантина аэропорта от путешественников из Непала.3 июня непальский офис ВОЗ написал в своем официальном твиттере, что им «не известно о каком-либо новом варианте SARS-CoV-2, обнаруженном в Непале. В обращении находятся три подтвержденных варианта: Альфа (B. 1.1.7), Дельта (B. 1.617.2) и Каппа (B. 1.617.1). Преобладающим вариантом, находящимся в настоящее время в обращении в Непале, является Дельта (B. 1.617.2).»Но несмотря на путаницу, исследователи на данный момент оценивают вариант Дельта плюс как не вызывающий беспокойство. Так что же он собой представляет?Новые варианты коронавируса появляются постоянно – для вирусов это естественный процесс.Вам будет интересно: Как моя жизнь изменилась после прививки от коронавирусаКаждый раз, когда мутации изменяют поведение вируса появляется новый вариант. Дельта, также называемый вариантом «двойного мутанта», считается более заразным из-за двух ключевых мутаций, называемые E484Q и L452R. Теперь же было обнаружено, что вариант Дельта плюс демонстрирует мутацию K417N. По данным New York Times, K417N, наряду с другой мутацией, называемой K417T, является мутацией в спайковом белке нового коронавируса.В исследования говорится, что «мутация появляется на кончике спайка коронавируса и может помочь вирусу более плотно связываться с клетками человека». Но Дельта плюс – не единственный вариант, несущий эту мутацию. Два других варианта, обозначенных ВОЗ также имеют эту мутацию. По сообщению ученых, которые специализируются на секвенировании, «на сегодняшний день геномы «Дельта плюс» были идентифицированы в десяти странах».Во Всемирной организации здравоохранения не спешат объявлять вариант «Дельта плюс» более опасным.Главное, что отличает вариант Дельта от Дельта плюс, — мутация K417N.Делясь предварительными подробностями варианта Дельта плюс, исследователи из CSIR-Института геномики и интегративной биологии (IGIB) заявили, что мутация может быть связана со способностью лучше избегать иммунного ответа, что означает, что вирус потенциально может уклоняться от вакцин и терапии антителами. Что же до вопроса о том, эффективны ли вакцины против этого варианта, то узнать наверняка мы сможем только после многочисленных исследований. Будьте здоровы и берегите себя!

Источник: hi-news.ru