Всё плохо. В Индии обнаружили еще одну мутацию COVID-19 — «Дельта плюс»
Согласно полученным данным, вариант Дельта плюс избегает комбинацию лекарств, которую начали применять в Индии в борьбе с COVID-19.
Пока я пишу эту статью, новости о мутациях коронавируса SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, поступают со всего мира. И новости эти, к великому сожалению, хорошими назвать нельзя: помимо зарегистрированных ранее случаев заболевания новым вариантом Дельта, исследователи сообщают о появлении еще одной мутации вируса, которая получила название Дельта плюс (delta+) или AY.1. Первые случаи инфицирования новым штаммом были зарегистрированы в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии, всего известно примерно о 20 случаях заражения. Как пишут авторы нового исследования, вариант Дельта плюс потенциально может уклоняться от вакцин и терапии антителами. Ученые также указывают на доказательства «устойчивости варианта Дельта-плюс к моноклональным антителам» – коктейлю моноклональных антител, который недавно был одобрен для лечения COVID-19 в Индии. Рассказываем что известно о новом штамме и стоит ли его опасаться.
Какие штаммы COVID-19 доминируют в мире?
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день вариант Дельта, о котором я подробно рассказывала о нем в этой статье, присутствует практически в половине стран мира – 92 государствах. К симптомам нового штамма коронавируса теперь относятся: головная боль, боль в горле, насморк, лихорадка. Как отмечают специалисты, у инфицированных этим вариантом пациентов кашель практически отсутствует.
Между тем российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости COVID-19 с 30 июня. Как пишут «Известия» со ссылкой на математиков из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), с конца июня в нашей стране возможно выявление свыше 20 тысяч заражений в сутки.
Пандемия коронавируса с нами уже второй год. И вряд ли она закончится быстро.
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Необходимо также отметить, что эксперты ВОЗ сообщают о темпах распространения в мире новых штаммов коронавируса. Так, новые варианты были обнаружены в Азии и во Вьетнаме, ну а Дельта, в свою очередь, в некоторых странах (в том числе в России) активно вытесняет другие штаммы, демонстрируя большую заразность. Но что на счет Дельта плюс?
Дельта плюс – что нужно знать?
Говоря о новой мутации коронавируса, важно отметить, что первые образцы этого варианта были выделены в Европе еще в марте. При этом ключевая мутация, которая отличает вариант Дельта плюс от исходного варианта Дельты, называемого мутацией K417N, была впервые идентифицирована в Непале. Штамм также наблюдался один раз в Непале и 14 раз в Японии, из которых 13 – образцы из карантина аэропорта от путешественников из Непала.
3 июня непальский офис ВОЗ написал в своем официальном твиттере, что им «не известно о каком-либо новом варианте SARS-CoV-2, обнаруженном в Непале. В обращении находятся три подтвержденных варианта: Альфа (B. 1.1.7), Дельта (B. 1.617.2) и Каппа (B. 1.617.1). Преобладающим вариантом, находящимся в настоящее время в обращении в Непале, является Дельта (B. 1.617.2).»
Но несмотря на путаницу, исследователи на данный момент оценивают вариант Дельта плюс как не вызывающий беспокойство. Так что же он собой представляет?
Новые варианты коронавируса появляются постоянно – для вирусов это естественный процесс.
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Каждый раз, когда мутации изменяют поведение вируса появляется новый вариант. Дельта, также называемый вариантом «двойного мутанта», считается более заразным из-за двух ключевых мутаций, называемые E484Q и L452R. Теперь же было обнаружено, что вариант Дельта плюс демонстрирует мутацию K417N. По данным New York Times, K417N, наряду с другой мутацией, называемой K417T, является мутацией в спайковом белке нового коронавируса.
В исследования говорится, что «мутация появляется на кончике спайка коронавируса и может помочь вирусу более плотно связываться с клетками человека». Но Дельта плюс – не единственный вариант, несущий эту мутацию. Два других варианта, обозначенных ВОЗ также имеют эту мутацию. По сообщению ученых, которые специализируются на секвенировании, «на сегодняшний день геномы «Дельта плюс» были идентифицированы в десяти странах».
Во Всемирной организации здравоохранения не спешат объявлять вариант «Дельта плюс» более опасным.
Главное, что отличает вариант Дельта от Дельта плюс, — мутация K417N.
Делясь предварительными подробностями варианта Дельта плюс, исследователи из CSIR-Института геномики и интегративной биологии (IGIB) заявили, что мутация может быть связана со способностью лучше избегать иммунного ответа, что означает, что вирус потенциально может уклоняться от вакцин и терапии антителами. Что же до вопроса о том, эффективны ли вакцины против этого варианта, то узнать наверняка мы сможем только после многочисленных исследований. Будьте здоровы и берегите себя!
Источник: hi-news.ru
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