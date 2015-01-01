Создано устройство для избавления от икоты. Как оно работает?

Как правило, икота начинается в самый неподходящий моментИкота — это серия судорожных сокращений диафрагмы, которая возникает по самым разным причинам. Иногда она является симптомом переохлаждения, переедания или алкогольного опьянения, но чаще всего возникает по необъяснимым причинам и в самое неподходящее время. Существует множество способов избавления от икоты: питье воды маленькими глотками, задержка дыхания, съедение дольки лимона и так далее. Но ни один из этих способов не является универсальным, поэтому никогда не знаешь, какой именно из них поможет. К счастью, недавно невролог Али Сейфи (Ali Seifi) разработал устройство HiccAway, которое позволяет быстро избавиться от икоты. Оно очень просто устроено но, по мнению 90% добровольцев, работает безотказно. Давайте разберемся, что такое икота и как работает упомянутое выше устройство?Что такое икота?Если говорить по-научному, икота является физиологической реакцией, точная функция которой до сих пор не ясна. Она возникает при синхронном сокращении диафрагмы и межреберных мышц, которое приводит к резкому вдоху. Только этот вдох оказывается неполноценным, потому что надгортанник внезапно перекрывает дыхательные пути и тем самым останавливает поток воздуха. Голосовая щель тоже резко закрывается, после чего и возникает всем известный сдавленный звук.Расположение диафрагмы человекаДиафрагма — это мышца, которая разделяет грудную клетку и брюшную полость. Она необходима для расширения легких и ее условную границу можно провести по нижнему краю ребер.Ученые до сих пор не могут объяснить, зачем нужна икота. Скорее всего, это рефлекс достался нам от далеких предков для удаления воздуха из желудка. После вытеснения воздуха при помощи воды или отрыжки икота обычно прекращается. Но все это не актуально в случаях, когда причиной рефлекса является внутренний раздражитель вроде воспаления.Ученые до сих пор точно не знают, для чего нужна икотаИнтересный факт: в XX веке жил человек, который икал практически до самой смерти Американец Чарльз Осборн (Charles Osborne) начал икать в 1922 году во время разделывания свиньи и не прекращал до смерти в 1990 году. Средняя частота иканий составляла около 40 раз в минуту. Считается, что за 68 лет он икнул 715 миллионов раз, но как это было подсчитано, неизвестно.Как перестать икать?Существует много способов избавления от икоты, вот самые известные:задержите дыхание насколько это возможно, в идеале — на 20 и более секунд;дышите в бумажный пакет, чтобы повысить уровень углекислого газа в крови;пейте холодную воду маленькими глотками и без передышек;пожуйте дольку лимона, потому что это может снять возбуждение нервов диафрагмы и тем самым остановить икоту.Лично мне помогает третий способ — при икоте достаточно выпить стакан воды маленькими глотками. Своим методом избавления от икоты можете поделиться в комментариях или нашем Telegram-чате.Читайте также: Почему люди заикаются и можно ли это вылечить?Устройство против икотыРазработанное неврологом Али Сейфи устройство HiccAway представляет собой усовершенствованную соломинку для питья. На одном ее конце располагается обычное отверстие, а на другом — клапан давления, который препятствует легкому всасыванию воды. Во время питья человеку приходится прикладывать усилие, поэтому диафрагма начинает сжиматься и останавливать неконтролируемые потоки воздуха. А ведь именно они, как мы выяснили чуть выше, и являются причиной возникновения звука при икоте.Внешний вид устройства HiccAwayВ тестировании устройства приняли участие 249 человек и большинство из них отметили, что оно действительно помогает избавиться от икоты. По словам добровольцев, для достижения эффекта необходима всего лишь пара попыток. По словам разработчика, при помощи клапана соломинку можно настроить для использования как взрослыми, так и детьми. Идея создания такого устройства пришла во время работы с пациентами, которые страдали икотой из-за травм головы.Конструкция и принцип работы HiccAwayСтоить отметить, что эффективность этого устройства можно подвергнуть сомнению. Дело в том, что добровольцы могли поверить в действенность этого метода из-за эффекта плацебо. Поэтому все еще не факт, что оно работает. Тем не менее у устройства уже есть официальный сайт, где его можно купить за 15 долларов. По текущему курсу это равно примерно 1 000 рублей, что для усовершенствованной соломинки довольно высокая цена. Поэтому возникает вопрос — не проще ли избавиться от икоты одним из перечисленных выше способов?Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А вообще, в некоторых случаях икота может говорить о том, что с пищеварительной системой происходит что-то странное. Подробнее об этом можно почитать в статье про 10 необычных защитных механизмов человеческого организма.

Источник: hi-news.ru