В пустынях Калифорнии исчезают растения, и это невозможно остановить

Вид на вымирающий парк Анза-БоррегоПо нынешним данным, пустыни занимают около 40% поверхности Земли. На этих территориях очень жарко и сухо, но некоторые растения смогли приспособиться даже к таким экстремальным условиям. В большей степени им помогает выживать мощная корневая система, которая плотно удерживает их в почве и обеспечивает водой из подземных источников. Большую роль в выживании также играют листья, которые удерживают накопившуюся влагу на протяжении долгого времени. Может показаться, что таким выносливым растениям точно не грозит исчезновение от последствий глобального потепления — они будто бы могут выдержать все что угодно. Однако, недавно ученые выяснили, что растительность на некоторых пустынях Калифорнии начала стремительно погибать. Давайте изучим результаты научной работы подробнее и выясним, что по этому поводу думают ученые.Исчезновение растений в пустыняхО том, что в пустынях Калифорнии наблюдается исчезновение растений, было рассказано в научном издании Science Alert. Ученые пришли к такому выводу после изучения спутниковых снимков, сделанных в период с 1984 по 2017 год. Особенно сильно уменьшение растительности было замечено на территории пустыни Сонора и парка Анза-Боррего. За более 30 лет наблюдений в упомянутом парке количество растений уменьшилось на целых 35%. Получается, что с такими темпами к 2100 году пустыни Калифорнии рискуют стать пустынными в прямом смысле этого слова. По словам исследователя Стейна Хантсона (Stijn Hantson), исчезнувшие растения ничем другим заменить невозможно.Растения в парке Анза-БоррегоПустыня Сонора расположена на территории американских штатов Калифорния и Аризона. Это самая большая и жаркая пустыня в Северной Америке: ее площадь достигает 355 квадратных километров, а осадков там выпадает максимум 380 миллиметров в год. Парк Анза-Боррего, в свою очередь, расположен в южной части Калифорнии и имеет площадь 240 000 гектаров.Читайте также: Как растения выживают во время засухи?Последствия глобального потепленияОткрытие ученых вызывает беспокойство, однако не является неожиданным. В ходе предыдущих исследований уже было выяснено, что некоторые растения исчезают из-за последствий глобального потепления. Мы уже писали об этой проблеме в 2019 году, когда ученые рассказали о риске исчезновения всех растений в Европе. Но в этом случае речь идет о пустынных растениях, которые уже привыкли к экстремальным условиям — почему они вдруг начали исчезать? Ученые уже зафиксировали сокращение кустарника ларрея трехзубчатой (Larrea tridentata) и и некоторых видов кактусов.Ларрея трехзубчатаяОсобенно сильно от жары и связанной с ней нехватки воды страдают растения в равнинных пустынях. А вот в высокогорных районах дела обстоят не так уж и плохо — по крайней мере, там растения растут почти так же хорошо, как и раньше. На данный момент ученые точно не знают, с чем именно связано вымирание растений. Самая разумная версия гласит, что привыкшие к экстремальным условиям виды уже достигли своего предела и попросту не могут привыкнуть к новым окружающим условиям. У человечества по сей день нет эффективного способа защитить планету от глобального потепления, поэтому большую часть растительности нам уже вряд ли удастся спасти.С последствиями глобального потепления не могут справиться даже привыкшие к экстремальным условиям пустынные растенияВпрочем, восстановить вымершие растения когда-нибудь смогут наши потомки. Дело в том, что в 2008 году на территории норвежского острова Шпицберген был построен склад с семенами всех существующих на данный момент растений. Всемирное семенохранилище располагается на глубине 130 метров и хранит в себе более 900 разновидностей семян растений. Считается, что на такой глубине им не грозит ни одна глобальная катастрофа вроде падения астероида, ядерной войны и глобального потепления.Вход во Всемирное семенохранилище ШпицбергенеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Самое интересное, что в будущем похожий склад планируется соорудить и на Луне. Только вот внутри него будут храниться не семена растений, а сперматозоиды и яйцеклетки 6,7 миллионов видов животных. Для отправки всего этого количества материала на Луну потребуется около 250 ракет, так что эта миссия может стать самой масштабной в истории человечества. Подробнее о ней читайте по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru