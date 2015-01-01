в закладки
WomenDraiv.ru
Наука и техника
3
0
Нравится0

В пустынях Калифорнии исчезают растения, и это невозможно остановить

Editor
В пустынях Калифорнии исчезают растения, и это невозможно остановить
Вид на вымирающий парк Анза-Боррего

По нынешним данным, пустыни занимают около 40% поверхности Земли. На этих территориях очень жарко и сухо, но некоторые растения смогли приспособиться даже к таким экстремальным условиям. В большей степени им помогает выживать мощная корневая система, которая плотно удерживает их в почве и обеспечивает водой из подземных источников. Большую роль в выживании также играют листья, которые удерживают накопившуюся влагу на протяжении долгого времени. Может показаться, что таким выносливым растениям точно не грозит исчезновение от последствий глобального потепления — они будто бы могут выдержать все что угодно. Однако, недавно ученые выяснили, что растительность на некоторых пустынях Калифорнии начала стремительно погибать. Давайте изучим результаты научной работы подробнее и выясним, что по этому поводу думают ученые.

Исчезновение растений в пустынях

О том, что в пустынях Калифорнии наблюдается исчезновение растений, было рассказано в научном издании Science Alert. Ученые пришли к такому выводу после изучения спутниковых снимков, сделанных в период с 1984 по 2017 год. Особенно сильно уменьшение растительности было замечено на территории пустыни Сонора и парка Анза-Боррего. За более 30 лет наблюдений в упомянутом парке количество растений уменьшилось на целых 35%. Получается, что с такими темпами к 2100 году пустыни Калифорнии рискуют стать пустынными в прямом смысле этого слова. По словам исследователя Стейна Хантсона (Stijn Hantson), исчезнувшие растения ничем другим заменить невозможно.

Растения в парке Анза-Боррего

Пустыня Сонора расположена на территории американских штатов Калифорния и Аризона. Это самая большая и жаркая пустыня в Северной Америке: ее площадь достигает 355 квадратных километров, а осадков там выпадает максимум 380 миллиметров в год. Парк Анза-Боррего, в свою очередь, расположен в южной части Калифорнии и имеет площадь 240 000 гектаров.

Читайте также: Как растения выживают во время засухи?

Последствия глобального потепления

Открытие ученых вызывает беспокойство, однако не является неожиданным. В ходе предыдущих исследований уже было выяснено, что некоторые растения исчезают из-за последствий глобального потепления. Мы уже писали об этой проблеме в 2019 году, когда ученые рассказали о риске исчезновения всех растений в Европе. Но в этом случае речь идет о пустынных растениях, которые уже привыкли к экстремальным условиям — почему они вдруг начали исчезать? Ученые уже зафиксировали сокращение кустарника ларрея трехзубчатой (Larrea tridentata) и и некоторых видов кактусов.

Ларрея трехзубчатая

Особенно сильно от жары и связанной с ней нехватки воды страдают растения в равнинных пустынях. А вот в высокогорных районах дела обстоят не так уж и плохо — по крайней мере, там растения растут почти так же хорошо, как и раньше. На данный момент ученые точно не знают, с чем именно связано вымирание растений. Самая разумная версия гласит, что привыкшие к экстремальным условиям виды уже достигли своего предела и попросту не могут привыкнуть к новым окружающим условиям. У человечества по сей день нет эффективного способа защитить планету от глобального потепления, поэтому большую часть растительности нам уже вряд ли удастся спасти.

С последствиями глобального потепления не могут справиться даже привыкшие к экстремальным условиям пустынные растения

Впрочем, восстановить вымершие растения когда-нибудь смогут наши потомки. Дело в том, что в 2008 году на территории норвежского острова Шпицберген был построен склад с семенами всех существующих на данный момент растений. Всемирное семенохранилище располагается на глубине 130 метров и хранит в себе более 900 разновидностей семян растений. Считается, что на такой глубине им не грозит ни одна глобальная катастрофа вроде падения астероида, ядерной войны и глобального потепления.

Вход во Всемирное семенохранилище Шпицбергене

Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!

Самое интересное, что в будущем похожий склад планируется соорудить и на Луне. Только вот внутри него будут храниться не семена растений, а сперматозоиды и яйцеклетки 6,7 миллионов видов животных. Для отправки всего этого количества материала на Луну потребуется около 250 ракет, так что эта миссия может стать самой масштабной в истории человечества. Подробнее о ней читайте по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru

Теги:Исследования
Похожие новости:
Откуда в пустынях появляется песок?

Откуда в пустынях появляется песок?

Наука и техника
Как растения выживают во время засухи?

Как растения выживают во время засухи?

Наука и техника
Комнатные растения на рабочем месте защитят от болезней

Комнатные растения на рабочем месте защитят от болезней

Новости здоровья
Биологи нашли способ создавать растения, способные выжить на других планетах

Биологи нашли способ создавать растения, способные выжить на других

Наука и техника
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Первый месяц нового года