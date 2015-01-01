Почему деревья быстрее растут по ночам?

Ученые выяснили, что быстрее всего деревья растут ночьюВ 2015 году международная группа ученых объединила результаты наземных и спутниковых наблюдений и создала подробную карту лесов. В научной работе они учитывали не только покрытую деревьями площадь, но и плотность зеленых насаждений. Изучив собранные данные исследователи пришли к выводу, что на нашей планете произрастает более 3 триллионов деревьев. Ученые регулярно занимаются их изучением и недавно они выяснили, что быстрее всего деревья растут по ночам. В результатах исследования нет сомнений, потому что они были выдвинуты после восьми лет наблюдения за 170 деревьями разных видов, растущих в разных точках Швейцарии. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, как именно происходит рост деревьев и почему они растут именно в ночное время? Об этом вряд ли в ближайшее время расскажут в школьных учебниках биологии.Стоит отметить, что количество деревьев в мире постоянно меняется. Скорее всего, их становится меньше, потому что для роста им нужно много времени, а для исчезновения достаточно крупного пожара. Чуть больше года назад огонь полыхал на территории Австралии и уничтожил огромное количество деревьев.Как растут деревья?Как и для всего живого на нашей планете, для роста деревьям нужны питательные вещества. У них есть два источника: из почвы они получают воду и минеральные вещества, а из воздуха — влагу (в меньших количествах) и двуокись углерода. Под воздействием солнечного света зеленые листья производят крахмал, сахар и другие не менее важные для роста компоненты. В ходе всех этих сложных процессов в окружающую среду выделяется кислород, поэтому воздух в лесах и считается особенно чистым и полезным для человеческого организма.Деревья получают питательные вещества из земли и воздухаОбразование новых клеток происходит в камбие — тонком слое между стволом и корой. Клетки, которые возникают на внутренней части этого слоя образуют ствол. А те, что образуются на внешней стороне превращаются в кору. Диаметр ствола постоянно увеличивается, а вот кора не меняется в размерах, поэтому постепенно трескается и отваливается. В результате всех этих процессов деревья растут как в длину, так и в ширину. На срезе ствола можно заметить светлые и темные круги. Первые состоят из больших клеток, которые образовались весной и в начале лета. Темные круги состоят из плотно расположенных между собой клеток меньшего размера, образовавшихся в конце лета. По этим кругам можно определить возрасте дерева — один год жизни равен одной светлой и темной полосе.По количеству колес на срезе ствола можно узнать возраст дереваО том, как определить возраст дерева, я рассказывал в этом материале. Там же вы можете почитать о самых старых деревьях в России.Когда деревья растут быстрее?Недавно в научном журнале New Phytologist были опубликованы результаты восьмилетнего наблюдения за 170 деревьями семи видов, которые произрастают в 50 точках по всей территории Швейцарии. Эти участки являются частью программы TreeNet, в рамках которой ученые регулярно измеряют диаметры стволов деревьев при помощи максимально точных приборов. Также организаторы этого проекта собирают данные об уровне влажности воздуха и почвы в швейцарских лесах. Наблюдения ведутся с 2011 года.Горы и леса в ШвейцарииВ ходе научной работы исследователи выяснили, что быстрее всего деревья растут ночью. Причиной этому явлению оказался разный уровень влажности воздуха в разное время суток. Днем воздух нагревается солнцем, поэтому воздух оказывается сухим. В таких условиях деревья теряют больше воды, чем поглощают, а ведь этот элемент играет чуть ли не ключевую роль в их росте. А вот ночью становится холоднее и влажность повышается, что положительно влияет на скорость роста растений. Таким образом получается, что для активного роста у деревьев каждый день есть всего лишь несколько часов.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Авторы научной работы надеются, что сделанное ими открытие позволит более точно оценить влияние климатических изменений на леса нашей планеты. На данный момент в мире наблюдаются признаки глобального потепления, из-за которого возникают крупные пожары и уничтожаются большие площади лесов. Однако, это не единственная причина гибели деревьев. В 2020 году мой коллега Александр Богданов рассказывал о том, как растительность также погибает из-за грязного воздуха. Если интересно, читайте эту статью.

Источник: hi-news.ru