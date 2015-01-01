Седые люди способны восстанавливать цвет своих волос

Люди могут восстановить цвет своих волос, но как такое возможно?Из-за сильного стресса человек может поседеть за очень короткое время и об этом свидетельствуют многие истории. Например, в 1982 году пилот Эрик Муди (Eric Moody) с пассажирами самолета Boeing 747 попал в облако вулканического пепла и чуть не погиб из-за отказа всех двигателей. Ему удалось совершить мягкую посадку, однако из-за пережитого стресса через полгода у него поседели волосы. То, что стресс может стать причиной потери цвета волос, уже доказано в ходе научных экспериментов, но ученые до сих пор продолжают изучать это явление. Недавно группа исследователей из Нью-Йорка выяснила, что после окончания стрессового периода волосы некоторых людей снова начинают окрашиваться в натуральный цвет. Чтобы выяснить это, им пришлось разработать аппарат, который показывает структуру волос в мельчайших деталях. Давайте выясним, как проводилось исследование и к каким еще выводам пришли ученые.Седина от стрессаВ том, что живые организмы могут поседеть из-за стрессовых обстоятельств, ученые убедились в 2020 году. Американские ученые провели эксперимент, в рамках которого разделили лабораторных мышей на три группы и помещали их в стрессовые условия. Первой группе животных вводили вещество, которое вызывает жгучую боль. Вторая группа была помещена в клетку, которую постоянно трясли и тем самым заставляли мышей испытывать психологический стресс. Третья группа была помещена в настолько тесную клетку, что ни один из грызунов не мог свободно двигаться.Поседевшая от стресса мышьОказалось, что стрессовые ситуации напрямую влияют на работу симпатической нервной системы животных. Она запускает ответные реакции организма на опасные ситуации а это, в свою очередь, истощает ответственные за цвет волос стволовые клетки. В ходе эксперимента шерсть всех испытавших стресс грызунов потеряла свой цвет и стала седой. Многие процессы в организмах грызунов схожи с человеческими, поэтому ученые предположили, что люди тоже могут поседеть от стресса.Даже без окрашивания цвет человеческих волос неравномеренТолько вот другую группу американских ученых такой результат не устроил. Дело в том, что шерсть грызунов и человеческие волосы имеют разную структуру, поэтому не факт, что стресс влияет на нас и животных одинаково. Чтобы изучить влияние стресса на волосы человека, автор научной работы Айелет Розенберг (Ayelet Rosenberg) создал метод изучения даже самых крохотных участков человеческого волоса. Как оказалось, цвет человеческого волоса неравномерен: за цветным участком может начинаться седина, которая заново перетекает на натуральный цвет.Подробнее о проведенном эксперименте я писал в этой статье. Там можно найти чуть больше информацииМожно ли избавиться от седины?В ходе научной работы ученые собрали группу из 14 добровольцев. Их попросили на протяжении некоторого времени записывать, какой уровень стресса они испытывают каждый день. Оказалось, что в ответ на стрессовые ситуации волосы действительно становятся седыми. Но седина не всегда остается навсегда — у некоторых людей волосы восстановили свой натуральный оттенок сразу же после прекращения стресса. Например, у одного из добровольцев волосы начали седеть во время работы, но после отпуска они снова вернули былой цвет. Результаты проведенной научной работы были опубликованы на официальном сайте Колумбийского университета.Неравномерность цвета человеческого волоса на видеоУченые не остановились на достигнутом и решили лучше понять природу этого явления. Они взяли у добровольцев образцы крови и выяснили, что за изменение цвета волос отвечает уровень примерно трех сотен белков. Скорее всего, седина от стресса появляется из-за изменения работы митохондрий. Под этим термином принято понимать компоненты клеток, которые обеспечивают их энергией и всячески влияют на их состояние. Они остро реагируют на стресс, поэтому могут привести к изменению количества красящего вещества (пигмента) волос. В этом открытии нет ничего удивительного, но ученые все равно хотя бы немного лучше поняли происходящие во время стресса процессы.Стоит отметить, что человек явно не может очень быстро восстановить цвет своих волос, просто избавившись от стресса. Существует много историй о том, как люди становились седыми в очень короткое время, но еще не было человека, который смог за несколько месяцев вернуть красоту своих волос. Ученые просто знают, что такое возможно и в будущем могут найти способ ускорить этот процесс.Внешний вид митохондрииСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!По словам исследователя Мартина Пикарда (Martin Picard), результаты их научной работы в очередной раз доказывают, что старение человека — это не линейный процесс. Они выяснили, что процесс появления седины можно повернуть вспять и тем самым придать людям молодой внешний вид. Возможно, в будущем им удастся вовсе остановить процесс старения людей и при достаточном количестве денег на процедуру мы сможем вечно оставаться молодыми.

Источник: hi-news.ru