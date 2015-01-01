Стоит ли искать инопланетную жизнь?

Кадр из фильма «Война миров» 2005 года – в нем контакт с инопланетянами закончился катастрофой.Недавно мировые СМИ буквально взорвались – Пентагон опубликовал ранее засекреченный отчет о неопознанных летающих объектах. Документ, как пишет The Conversation, представляет собой краткую девятистраничную версию более крупного секретного доклада, представленного Комитетам по делам вооруженных сил и служб Конгресса. В нем оценивается «угроза, создаваемая неопознанными воздушными явлениями (UAP), и прогресс, достигнутый Целевой группой Министерства обороны по неопознанным воздушным явлениям в понимании этой угрозы». В докладе, конечно, нет вывода о том, что НЛО являются инопланетными космическими аппаратами. Скорее, он показывает, что целевая группа не добилась большого прогресса с момента своего создания десять месяцев назад. Интересно, что вопрос о том, стоит ли искать жизнь за пределами Земли как правило получает положительный ответ – земляне уже давно ждут, пока представители разумной цивилизации выйдут с нами на связь. Но стоит ли нам вообще это делать? Не приведет ли поиск разумной жизни во Вселенной к гибели нашей цивилизации?Отчет Пентагона об НЛО – что нужно знать?В апреле 2020 года Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало видеозаписи, записанные инфракрасными камерами на самолетах ВМС, которые зафиксировали столкновения самолетов с различными «неопознанными воздушными явлениями». Пилоты сообщили, что видели объекты, летящие по небу с гиперзвуковой скоростью и почти мгновенно меняющие направление, что намного превосходит возможности любого известного самолета. Что видели пилоты? Причудливые атмосферные явления? Инопланетный космический корабль? Что-то еще?Новый отчет целевой группы США, посвященной расследованию подобных явлений, не подтвердил и не отверг идею о том, что наблюдения могут указывать на посещение Земли инопланетянами. В пятницу, 25 июня, Управление директора национальной разведки (ODNI) опубликовало свой долгожданный несекретный разведывательный отчет под названием «Предварительная оценка: Неопознанные воздушные явления».Неопознанные летающие объекты и правда встречаются, однако это не значит, что это инопланетяне.Интересно, что в марте бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф сообщил Fox News, что в некоторых сообщениях описываются объекты, «движущиеся со скоростью, превышающей звуковой барьер, без звукового удара». Звуковые удары – это звуковые волны, генерируемые объектами, преодолевающими звуковой барьер.Ни один известный самолет не может двигаться быстрее звука, не создавая звукового удара. В настоящее время NASA разрабатывает "тихую сверхзвуковую технологию", которая может позволить самолетам преодолевать звуковой барьер, издавая приглушенный "звуковой удар".Отмечу, что в 1966 году ВВС США столкнулись с растущим давлением общественности с целью решения проблемы НЛО. Однако в докладе отмечается, что изучение НЛО за последние 21 год не принесло ничего, что добавило бы научных знаний.В апреле прошлого года Министерство обороны США опубликовало три видео «НЛО», снятых летчиками Военно-морского флотаСообщения об НЛО, сделанные в основном военнослужащими, сегодня являются важными данными, имеющими значение для национальной безопасности: министерство обороны США подтвердило, что НЛО угрожают безопасности полетов и, возможно, представляют угрозу национальной безопасности.Исследователи также отмечают, что «непризнание такой информации может иметь серьезные пагубные последствия для институтов, либо напрямую, либо делая их склонными к критике со стороны других частей общества, о которых они должны «были знать».Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Стоит ли искать инопланетян?Многие выдающиеся ученые, в числе которых знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг считают, что нам с вами лучше не встречаться с инопланетянами. Еще в 2010 году британский ученый заявил, что лучше держаться от них подальше. Но почему?Своими мыслями на этот счет Хокинг поделился в документальном телесериале научно-популярного канала Discovery Channel. В нем он рассуждает о внеземных мирах и о том, что иные формы жизни, скорее всего, существуют во многих уголках Вселенной. Это здорово, если конечно инопланетная цивилизация не решит воспользоваться ресурсами нашей планеты – чтобы мимоходом захватить ее и двинуться дальше.«Если на Землю прилетят жители других миров, то последствия могут оказаться такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку – то есть не самые лучшие», – сказал ученый.Стивен Хокинг полагал, что встреча с инопланетянами не принесет нам ничего хорошего.Читайте также: Теория Стивена Хокинга о черных дырах получила подтверждениеВ некоторых научных кругах ученые также обсуждают, стоит ли нам пытаться связаться с другими цивилизациями. На самом деле это тема – очень важна для всей планеты. В течение 60 лет ученые искали с помощью радиотелескопов, прислушиваясь к возможным сигналам, поступающим от других цивилизаций на планетах, вращающихся вокруг далеких звезд.Эти усилия в основном были организованы институтом SETI в Калифорнии — аббревиатура расшифровывается как Поиск внеземного разума — и до сих пор они не увенчались успехом. Теряя терпение, некоторые другие ученые сейчас настаивают на более активной программе — METI, для обмена сообщениями с Внеземным Разумом, — которая не просто слушала бы, но на самом деле посылала мощные сообщения другим звездам, стремясь установить контакт.Мы не одни?Более тревожной является возможность того, что инопланетные цивилизации остаются вне контакта, потому что они что-то знают: посылать сигналы катастрофически рискованно. История нашего вида подарили нам много примеров того, что может произойти, когда встречаются цивилизации с неравными технологиями — как правило, технологически более продвинутые уничтожали или порабощали других.Это интересно: Обнаружим ли мы инопланетян в 2021 году?Контакт с инопланетянами может положить конец всей жизни на Земле. Между тем, недавно опубликованный Пентагоном доклад свидетельствует о том, что инопланетяне действительно могут существовать.Космическая версия этой реальности могла бы убедить многие инопланетные цивилизации хранить молчание. Разоблачить себя – все равно что пригласить к столу голодного хищника.По очевидным причинам большая часть размышлений по этим вопросам должна быть скорее умозрительной. Если человечество столкнется с возможными последствиями, пытаясь вступить в контакт с инопланетными цивилизациями, то больше людей должно быть вовлечено в принятие решений о том, что разумно, а что нет. Согласны?

Источник: hi-news.ru