Посадка научного аппарата «Тяньвэнь-1» на Марс. Как это было?

Марсоход «Чжужун» рядом с посадочной платформойВ середине мая 2021 года китайский марсоход «Чжужун» успешно сел на поверхность Красной планеты. Этот аппарат оснащен георадаром и другими научными приборами для изучения равнины Утопия, диаметр которой равен 3300 километрам. Считается, что на этом месте когда-то давно была вода — есть надежда, что ученым удастся найти следы марсианской жизни. В отличие от аэрокосмического агентства NASA, китайские исследователи не проводят прямые трансляции важных этапов своих космических миссий. Так что сначала нам не удалось увидеть момент посадки марсохода и оставалось лишь верить сообщениям космического ведомства Китая. Но недавно ученые наконец-то опубликовали видео, в котором виден как момент посадки аппарата, так и его спуск со специальной платформы. Приятным бонусом является то, что на одном из роликов слышны звуки Марса.Посадка марсохода «Чжужун»Склейка видеороликов с участием китайского марсохода были опубликованы на YouTube-канале информационного агентства Синьхуа. Для снятия видео, судя по всему, использовались две камеры. Моменты с развертыванием парашютной системы и спуском аппарата с посадочной платформы явно были запечатлены на встроенную камеру марсохода. А вот фрагмент, где аппарат «Чжужун» ездит рядом с платформой, был запечатлен на беспроводную камеру. Ее марсоход заранее оставил на некотором расстоянии от места посадки.Видео посадки китайского марсохода «Чжужун»Интересный факт: на борту марсохода «Чжужун» установлена такая же панорамная камера, как у китайского лунохода «Юйту-2». Напомним, что он до сих пор изучает обратную сторону Луны.Опубликованное видео состоит из четырех частей. Сначала нам показывают спуск на планету, в ходе которой используется парашют. Далее мы можем видеть как марсоход «Чжужун» медленно отъезжает от установленной на поверхности планеты камеры. Потом нам показывают, как аппарат находится рядом с посадочной платформой и медленно поворачивается вокруг своей оси. Ну и наконец, в конце видео показано, как марсоход с шумом спускается с посадочной платформы. Если прислушаться, можно услышать приглушенные звуки марсианской атмосферы.Читайте также: Как Россия и Китай будут строить лунную станцию?Особенности марсохода «Чжужун»По словам исследователя Лю Цзичжуна (Liu Ji-Zhong), благодаря записанным видео и звуку они смогут узнать больше информации о свойствах окружающей среды Марса. За 42 марсианских суток, которые длятся примерно на 30 минут дольше земных, марсоход «Чжужун» без особых проблем проехал 236 метров. Он находится в полностью работоспособном состоянии и регулярно передает полезную информацию на наземные станции. По плану космического агентства Китая, марсоход будет работать на поверхности примерно 90 марсианских суток.Марсоход «Чжужун» на посадочной платформеИзвестно, что марсоход «Чжужун» весит 240 килограммов и по размерам его можно сравнить с американскими аппаратами Spirit и Opportunity. Как я уже говорил в этом материале, одним из главных инструментов этого аппарата является георадар, который может исследовать глубины планеты вплоть до 100 метров. Вдобавок к этому, конструкция включает в себя приборы для изучения магнитного поля, слежения за погодой и анализа состава марсианского грунта.Спуск марсохода «Чжужун» с посадочной платформыЦели миссии «Тяньвэнь-1»Помимо марсохода, китайская миссия «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата. При помощи этого устройства ученые хотят составить подробную карту поверхности Марса, а также узнать больше о его климате и найти залежи льда. Но большего внимания, все же, собирает именно марсоход. На данный момент он находится на равнине Утопия, которую в какой-то мере даже можно считать кратером.Орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1»Как я уже говорил в начале статьи, на этой территории есть шанс найти следы жизни. И на данный момент интересно, кому удастся совершить больше важных открытий: китайскому аппарату, или американскому марсоходу Perseverance, который работает на территории кратера Езеро. Недавно он и сопровождающий его вертолет Ingenuity уже совершили два подвига.Марсоход Perseverance и вертолет IngenuityСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А вообще, сегодня далекая планета заполнена разнообразными устройствами для исследования его особенностей. Например, на равнине Элизий находится аппарат InSight, главная миссия которого состоит в изучении подземных толчков. Но эта миссия находится на грани закрытия — подробнее я об этом рассказывал тут.

Источник: hi-news.ru