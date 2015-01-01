Найден скелет крошечной птицы с головой опасного динозавра

Скелет необычной птицы с головой тираннозавраНедавно на северо-востоке Китая ученые нашли останки птицы, которая жила около 120 миллионов лет назад. По размерам она была сравнима с ладонью человеческой руки — длина черепа равнялась всего лишь 2 сантиметрам. Казалось бы, в находке древней птицы нет ничего сенсационного, однако этот случай сильно отличается от всех остальных. Дело в том что голова найденного создания по своему строению очень напоминает голову самого опасного динозавра в истории тираннозавра Рекса. Это открытие в очередной раз доказывает, что современные птицы являются потомками динозавров и на данный момент сомнений в этом практически ни у кого не остается. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, в чем именно заключается сходство найденной птицы с тираннозаврами и какие еще интересные открытия сделали ученые.Интересный факт: тираннозавры являются одними из самых крупных наземных хищников за всю историю нашей планеты. Длина тела взрослой особи могла достигать 12 метров, а масса достигала 9,5 тонн. Длина острых зубов этих созданий иногда составляла 18 сантиметров.Древние птицы времен динозавровОб уникальной находке китайских палеонтологов было рассказано в научном издании Science Alert. Им удалось найти останки древней птицы, которая до сих пор оставалась неизвестной науке. На данный момент у нового вида даже нет названия, но известно, что он относился к группе энантиорнитинов. Так называются птицы мелового периода, которые питались ягодами и жуками и были очень распространены — их окаменелые останки время от времени обнаруживались во всем мире. Представители нового вида были очень маленькими по размерам и могли поместиться прямо на ладони взрослого человека. Но самой интересной их особенностью, как и говорилось в начале статьи, является череп.Одна из представительниц группы энантиорнитиновПо словам авторов научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Communications, квадратная кость современных птиц является самой подвижной частью черепа. Она имеется у многих животных и соединяет верхнюю и нижнюю челюсть. Благодаря ее подвижности, птицы обладают так называемым «кинетическим черепом», который позволяет верхней части челюсти двигаться независимо от нижней. Но у найденной птицы череп такой особенностью не обладает. Как и у тираннозавров, их челюсти не могли двигаться независимо друг от друга.Цифровая реконструкция ископаемого скелета древней птицыТакже череп древней птицы примечателен тем, что имеет нестандартные височные области. В нем были обнаружены костные дуги, которые предназначены для крепления мышц челюсти. У обычных птиц их нет, но зато они имеются у многих пресмыкающихся вроде ящериц и аллигаторов. Само собой разумеется, такое строение черепа было характерно и для тираннозавров. По словам автора научной работы Мина Ванга (Min Wang), несмотря на свой странный внешний вид, эти создания явно умели за себя постоять и жили в разных точках нашей планеты на протяжении миллионов лет.Читайте также: Ученые нашли окаменелые следы крупных динозавров. Почему это интересно?Самые опасные динозавры в историиВпрочем, если внешне эти небольшие птицы действительно были похожи на тираннозавров, на них бы мало кто осмеливался нападать. Но стоит учесть, что при наличии общих черт в строении черепа эти создания все равно не обладали острыми зубами как у хищных тираннозавров. Они вряд ли были опасными и, как и другие представители группы энантиорнитинов, питались ягодами и насекомыми. Судя по тому, что у необычной птицы древности до сих пор нет официального названия, ученые продолжают изучение ее костей. Было бы интересно увидеть, как она могла выглядеть в реальности — наверное, скоро ее облик будет нарисован художниками.Вряд ли кому-нибудь хотелось бы встретиться с такой птицейТираннозавры неспроста являются одними из самых известных динозавров в мире. Во-первых, они действительно были одними из самых опасных существ за всю историю нашей планеты. Во-вторых, многие люди узнали о них благодаря фильмам «Парк юрского периода», в котором эти хищники показаны наиболее эффектно. Ученые постоянно занимаются изучением этих созданий и иногда совершают весьма интересные открытия.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Например, недавно им удалось выяснить, сколько всего тираннозавров жило на нашей планете за все время ее существования. Может показаться, что узнать их точное количество невозможно, потому что до наших дней сохранились останки очень малого количества особей. Однако, способ узнать число тираннозавров нашелся. Подробнее о нем я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru