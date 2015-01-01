В Антарктиде исчезло огромное озеро. Куда оно пропало?

От огромного озера на леднике Эймери остался только треснутый ледАнтарктический ледяной щит является самым крупным скоплением льда на Земле. Его площадь равна 14 миллионам квадратных километров и считается, что в этом месте хранится 61% всей пресной воды нашей планеты. Антарктический щит имеет очень сложное строение и состоит из горных комплексов антарктического полуострова и плавучих шельфовых ледников. Одним из них является ледник Эймери, на поверхности которого располагается множество крупных озер с талой водой. Недавно ученые заметили, что одно и таких скоплений воды внезапно исчезло, причем это произошло за очень короткий промежуток времени. По их расчетам, всего из ледника утекло 750 миллионов кубических метров воды. Давайте выясним, что стало причиной пропажи огромного озера? У исследователей есть одна очень правдоподобная версия.Причина исчезновения озераШельфовый ледник Эймери располагается в Восточной Антарктиде, между Берегами Ларса Кристенсена (Земля Мак-Робертсона) и Ингрид Кристенсен. С юга на север он тянется на 250 километров, а с востока на запад — на 200 километров. Максимальная высота ледника достигает 50 метров. Принято считать, что его площадь равна 40 тысячам квадратным километрам, но этот показатель постоянно меняется из-за регулярного откалывания огромных айсбергов. Например, в 2019 году от ледника сошел айсберг D28, толщина которого составляет 210 метров, а масса равна невообразимым 315 миллиардам тоннам. Площадь этого айсберга была оценена в 1636 квадратных километров, то есть он больше Санкт-Петербурга.Длина айсберга D28Недавно исследователи из США и Австралии изучили спутниковые снимки, сделанные аппаратом ICESat-2. Они обнаружили, что в июне 2019 года из поверхности ледника внезапно исчезло озеро объемом от 600 до 750 миллионов кубических метров. По словам гляциолога Роланда Уорнера (Roland Warner), причиной исчезновения огромного озера может быть образование в леднике большой трещины. Скорее всего, она образовалась из-за слишком большого количества накопившейся в озере воды. Если говорить по-научному, образование трещины из-за оказываемого водой давления называется гидроразрывом. Скорее всего, два года назад на леднике Эймери именно это явление и произошло.Приятно видеть, как спутник ICESat-2 показывает интересные детали о процессах, которые происходят на Антарктическом ледяном щите, — поделилась гляциолог Хелен Фрикер (Helen Fricker).По данным научного журнала Geophysical Research Letters, после исчезновения озера на ее месте образовалась довольно большая впадина. Ученые называют ее ледяной долиной — площадь образованной местности равна примерно 11 квадратным метрам. На самом деле, гидроразрывы на антарктических ледниках происходят довольно часто. Однако ученые впервые видят, чтобы такое огромное количество воды утекло в мировой океан через лед толщиной 1400 метров. На шельфовом леднике есть много подобных озер, но на этот раз объем потерянной воды оказался больше, чем в него поступает в течение года. Разрушение привело к изменению ландшафта площадью около 60 квадратных метров.В центре показан расколотый лед, оставшийся после озера. Его окружают другие резервуары с талой водойЗнаете ли вы, что лед в прибрежных районах Арктики стал вдвое тоньше? Чем это грозит?Последствия глобального потепленияУченые уже поняли, что озеро утекло из-за увеличившегося количества воды. Но почему же ее стало больше? Логично предположить, что всему виной является глобальное потепление, последствия которого сегодня наблюдаются практически во всем мире. Но ученые пока не хотят делать поспешные выводы и планируют продолжить наблюдение за ледниками. Им очень интересно, насколько много таких озер может образоваться на поверхности ледников и что с ними происходит с течением времени.Ледник ЭймериЧто будет происходить с образовавшейся долиной в будущем, ученым пока неизвестно. Скорее всего, в этой огромной емкости снова накопится вода, которая через трещину постепенно будет просачиваться в общие воды. Ученые считают, что за всеми этими процессами нужно тщательно следить, потому что талые воды могут сильно повысить уровень мирового океана. А это в будущем грозит вымиранием животных, растений и даже затоплением целых городов.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Вообще, отколовшиеся от ледников айсберги представляют для всего мира довольно большую опасность. В начале 2021 года я рассказывал про самый большой айсберг в мире A68d, который грозил столкнуться с островом Южная Георгия. Что с ним произошло в итоге можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru